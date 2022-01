Etter at pickupmarkedet i mange år var dominert av japanske biler, har det skjedd endringer de siste årene.

Isuzu har gjort et svært vellykket comeback i Norge med pickupen D-Max. Volkswagen har kommet med Amarok – og Ford har i lange perioder vært på førsteplass med sin Ranger.

Den har nok vært ekstra god å ha, ettersom personbilsalget til Ford frem til i år var i en ganske langvarig glideflukt. Mangel på elektrifiserte biler gjorde det tøft, men de såkalte nyttekjørtøyene har kompensert ganske bra for dette. I år ligger Ford an til å bli Norges tredje største merke på varebiler, bare slått av Toyota og Volkswagen.

Ranger er altså en stor suksess og i år har Ford tatt nye grep for å sikre den posisjonen, ved å lansere disse fire spesialmodellene: Raptor Special Edition, Stormtrak, Wolftrak og MS-RT.

Du betaler godt for stylingpakken, men noen utagerende bil er dette likevel ikke.

Skiller seg godt ut

Her er det altså litt av hvert å velge mellom hvis du har lyst på en Ranger. Utgaven som heter MS-RT er den nest dyreste av disse. Startprisen er ganske friske 748.825 kroner. For de pengene får du en bil som har vært innom tuning/styling-firmaet MR-ST i Wales. De har vært Ford-samarbeidspartner i mange år og tøffer opp flere av modellene deres.

Her har de tatt utgangspunkt i en Ranger Wildtrak og så dratt på med skreddersøm til 180.000 kroner. Fronten er håndbygget med karbondetaljer rundt grillen og tåkelysene. Hjulbuene er breddet og rommer 20-tommers OZ Racing aluminimumsfelger.

I tillegg er det MS-RT sideskjørt og karbondetaljer på speilene. En tøff sportsbar hører også med. Det hele er inspirert av Fords M-Sport biler og om det ikke er direkte utagerende, bidrar det i alle fall til at denne Rangeren skiller seg godt ut fra de mer ordinære utgavene av arten.

Ranger er en stor suksess for Ford og har i lange perioder vært Norges mest solgte pickup.

Bakseter?

Innvendig er det skinn med oransje kontrastsømmer. Det er også MS-RT-logoer her og der, inkludert en stor «plakett» på dashbordet for de som skulle være i tvil om at dette ikke er en vanlig Ranger.

Som Double Cab koster den altså hårfint under 750.000 kroner. Og i tilfelle du lurer: Det er som varebil, på grønne skilter. Det skjuler seg ingen bakseter innenfor bakdørene. Skal du ha det, må du bidra med flere hundre tusen ekstra til statskassen.

I stedet har du her et stort rom som egner seg godt til bagasje. Forsetene er montert såpass langt bak at selv svært langbeinte har rikelig plass her. Slik er det ikke alltid på varebil-registrerte biler.

Her kunne det vært bakseter – i stedet får plassen bak forsetene gjøre jobben som ekstra bagasjerom.

Kjøreegenskapene overrasker

Setene er forresten svært gode. Det er fin støtte alle veier, uten at det på noen måte blir for hardt. Her kan du sitte i mange timer uten å bli sliten. Det er også varme i tre trinn her, på maks blir det virkelig godt og varmt. Men vi savner oppvarmet ratt. Fortjener ikke også Ranger-eiere det?

Interiøret er for øvrig veldig likt en personbil fra Ford. Den 8-tommers infotainmentskjermen fungerer greit, men etter at Ford kom med SYNC4 på sin Mustang Mach-E, føles forgjengeren SYNC3 som sitter i Ranger gammeldags. Det gjelder både størrelse, grafikk og ikke minst brukervennlighet.

Hvis det er noen år siden du sist kjørte pickup, er kjøreegenskapene egnet til å overraske deg. Som pickuper flest har Ranger mer og mer nærmet seg personbilene på dette området. Bilen er komfortabel, også uten last. Den lange akselavstanden bidrar til svært god motorveikomfort, samtidig som støydempingen er bra.

Førermiljøet kunne like gjerne vært hentet fra en personbil, her har det skjedd mye med pickupene de siste årene.

Tåler 80 centimeter vann

Det er mest over hull og ujevnheter du merker at bilen er bygget for tøffe tak. Da kjenner du at den er stivere enn personbiler. Fartsdumper tas best i moderat hastighet.

Størrelsen avslører seg også i bykjøring og ikke minst på parkeringsplasser. Denne Rangeren er 5,28 meter lang og 1,86 meter bred. Svingradiusen er solid. Her må du planlegge litt. Og trange parkeringshus er rett og slett no go-zone. Der lever både felger og hjulbuer farlig.

Du merker også størrelsen i terrenget. Bortsett fra det, er dette en bil du kan komme langt med. 4x4-systemet har både høy- og lavserie. Bakkeklaringen er på solide 28,3 centimeter og du kan vade i inntil 80 centimeter vann. Da tipper vi de fleste sjåfører gir seg før bilen! Hill Descent control er et smart hjelpemiddel enten det handler om å kjøre sakte i krevende terreng, eller i nedoverbakker. Da låser bilen seg i lav hastighet og du kan konsentrere deg om å styre den best mulig.

Bakkeklaring og 4x4-system innbyr til kjøring også utenfor vei.

Elektrisk rulledeksel

Ranger hadde lenge en 3,2-liters dieselmotor under panseret. Som trenden er hos mange nå, har Ford gått ned i volum. Under dette høye panseret finner vi en 2-liters diesel på 213 hestekrefter og 500 Nm. Den gjør en god jobb sammen med en 10-trinns automagirkassen. Direkte sprek er den ikke, men kraftoverskuddet er der når du trenger det. Du slipper forresten å stikke innom bensinstasjonen altfor ofte, her er det nemlig dieseltank på hele 80 liter.

I en tid der du kan glemme tilhenger og taklast på mange biler, er Ranger ikke overraskende den rake motsetningen. Han kan du trekke 3,5 tonn og ha 80 kilo på taket. Maks nyttelastkapasitet er på over ett tonn, da kan du også laste tunge ting på planet.

Det er forresten utstyrt med elektrisk og låsbart rulledeksel. Gull verdt for å beskytte lasten, også for å beskytte selve planet når du kjører rundt med tom bil. Men det koster litt ekstra, nærmere bestemt 18.500 kroner. Målene her er forresten 1,48 x 1,57 meter.

Grill i størrelse XXL, Ranger MS-RT ruver godt.

Begrenset antall

Av ekstrautstyr for øvrig har bilen såkalt Plusspakke. Denne inneholder blant annet adaptiv cruisekontroll med kollisjonsvarsling, trøtthetsvarsling, automatisk nær/fjernlys og parkeringsassistent. Alt dette til 7.700 kroner. Tilhengerfestet koster 6.000 kroner ekstra.

Dermed ender bilen slik den står på 796.025 kroner. Mye penger for en pickup med to seter? Helt klart! Men her betaler du altså for å skille deg fra mengden. Ford opplyser også at den bare skal produseres i et begrenset antall. Dermed slipper du sannsynligvis å se altfor mange andre som kjører rundt i samme bil som deg selv.

FORD RANGER WILDTRAK MS-RT Motor og ytelser: Motor: 2-liters dieselmotor Effekt: 213 hk/500 Nm 0-100 km/t: 12,5 sekunder Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 0,90 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 528 x 186 x 184 cm Lasteplan: 1,48 x 1,57 meter Vekt: 2.340 kilo Tilhengervekt: 3.500 kilo Akselavstand: 3,22 meter Bakkeklaring: 28,3 centimeter Pris: Startpris: 568.825 kroner (Wildtrak) Pris testbil: 796.025 kroner

