Dette tjente kjendisene

De fleste navnene i artikkelen har hatt et annerledes år i 2020, siden pandemien har hatt en innvirkning på inntektsgrunnlaget deres.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Artister

Noen artister har hatt et dårlig år i 2020 inntektsmessig, mens andre har klart seg bra. For selv om de fleste måtte avlyse konserter, sørget Kulturdepartementets stimuleringsordning for milliondryss over noen artister.

I oktober i fjor skrev VG at blant annet Kurt Nilsens planlagte juleturné mottok over 13 millioner i koronastøtte. Ifølge skattelistene endte han med inntekter på 4,6 millioner kroner.

Dette er likevel milevis unna «Kygo», eller Kyrre Grøvell-Dahl, som hadde over 46 millioner i inntekter.

I listen under ser du hva flere av Norges mest kjente musikere hadde i inntekt i 2020:

Artister - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Kyrre Gørvell-Dahll Bergen 46 ‍241 ‍392 f. 1991 Inntekt 46,241,392 Skatt 12,403,617 Formue 103,220,114 2 Alan Olav Walker Bergen 19 ‍008 ‍613 f. 1997 Inntekt 19,008,613 Skatt 6,784,366 Formue 28,897,948 3 Andreas Andresen Haukeland Asker 15 ‍775 ‍217 f. 1993 Inntekt 15,775,217 Skatt 7,758,309 Formue 0 4 Morten Harket Asker 10 ‍477 ‍917 f. 1959 Inntekt 10,477,917 Skatt 4,194,673 Formue 12,948,768 5 Fredrik Auke Drammen 5 ‍468 ‍332 f. 1990 Inntekt 5,468,332 Skatt 2,627,460 Formue 0 6 Marie Ulven Ringheim Oslo 5 ‍467 ‍926 f. 1999 Inntekt 5,467,926 Skatt 1,769,947 Formue 6,116,933 7 Espen Lind Vestby 5 ‍315 ‍565 f. 1971 Inntekt 5,315,565 Skatt 1,700,294 Formue 1,111,223 8 Kurt Erik Nilsen Gulen 4 ‍637 ‍901 f. 1978 Inntekt 4,637,901 Skatt 1,774,696 Formue 15,796,845 9 Ina Christine Wroldsen Sandefjord 4 ‍592 ‍897 f. 1984 Inntekt 4,592,897 Skatt 1,549,844 Formue 9,586,829 10 Bjørn Eidsvåg Oslo 4 ‍475 ‍206 f. 1954 Inntekt 4,475,206 Skatt 1,844,159 Formue 0 11 Chirag Rashmikant Patel Oslo 3 ‍244 ‍121 f. 1984 Inntekt 3,244,121 Skatt 1,238,101 Formue 10,486,993 12 Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid Nittedal 3 ‍225 ‍451 f. 1984 Inntekt 3,225,451 Skatt 1,148,608 Formue 0 13 Tshawe Shoore Baqwa Oslo 2 ‍487 ‍944 f. 1980 Inntekt 2,487,944 Skatt 865,092 Formue 0 14 Dagny Norvoll Sandvik Oslo 2 ‍087 ‍430 f. 1990 Inntekt 2,087,430 Skatt 936,677 Formue 2,586,911 15 Morten Abel Knutsen Stavanger 1 ‍845 ‍543 f. 1962 Inntekt 1,845,543 Skatt 876,757 Formue 26,040,349 16 Mikkel Buxrud Christiansen Drammen 1 ‍738 ‍060 f. 1992 Inntekt 1,738,060 Skatt 836,429 Formue 0 17 Aurora Aksnes Bjørnafjorden 1 ‍713 ‍425 f. 1996 Inntekt 1,713,425 Skatt 588,274 Formue 2,764,664 18 Åge Aleksandersen Trondheim 1 ‍688 ‍062 f. 1949 Inntekt 1,688,062 Skatt 647,998 Formue 0 19 Arif Nassor Salum Oslo 1 ‍634 ‍610 f. 1986 Inntekt 1,634,610 Skatt 691,092 Formue 0 20 Mads Andre Hansen Lier 1 ‍408 ‍622 f. 1984 Inntekt 1,408,622 Skatt 606,106 Formue 0 21 Maria Viktoria Mena Oslo 1 ‍366 ‍558 f. 1986 Inntekt 1,366,558 Skatt 560,536 Formue 6,548,565 22 Tom Stræte Lagergren Trondheim 1 ‍203 ‍805 f. 1991 Inntekt 1,203,805 Skatt 341,762 Formue 6,419,121 23 Stig Joar Haugen Oslo 1 ‍171 ‍484 f. 1990 Inntekt 1,171,484 Skatt 484,621 Formue 0 24 Alexander Rybak Oslo 1 ‍149 ‍560 f. 1986 Inntekt 1,149,560 Skatt 462,267 Formue 6,332,836 25 Pål Tøien Nesodden 1 ‍090 ‍800 f. 1984 Inntekt 1,090,800 Skatt 399,502 Formue 0 26 Sigrid Solbakk Raabe Oslo 1 ‍040 ‍410 f. 1996 Inntekt 1,040,410 Skatt 395,612 Formue 4,604,677 27 Bjarne Arnstein Brøndbo Namsos – Nåavmesjenjaelmie 1 ‍004 ‍745 f. 1964 Inntekt 1,004,745 Skatt 359,652 Formue 0 28 Silje Haugum Nymoen Oslo 992 ‍523 f. 1978 Inntekt 992,523 Skatt 332,145 Formue 1,411,630 29 Petter Bjørklund Kristiansen Oslo 986 ‍135 f. 1989 Inntekt 986,135 Skatt 416,308 Formue 0 30 Øyvind Sauvik Oslo 872 ‍052 f. 1976 Inntekt 872,052 Skatt 357,322 Formue 0 31 Knut Marius Djupvik Oslo 769 ‍987 f. 1988 Inntekt 769,987 Skatt 298,529 Formue 0 32 Vidar André Grødset Mohaugen Lillestrøm 745 ‍536 f. 1989 Inntekt 745,536 Skatt 247,664 Formue 0 33 Kaleb Isaac Ghebreiesus Stavanger 731 ‍252 f. 1999 Inntekt 731,252 Skatt 261,950 Formue 32,728 34 Lars Nesheim Vaular Oslo 710 ‍335 f. 1984 Inntekt 710,335 Skatt 277,327 Formue 0 35 Inger Lise Rypdal Oslo 697 ‍556 f. 1949 Inntekt 697,556 Skatt 221,569 Formue 2,757,556 36 Susanne Aartun Sundfør Nesodden 696 ‍306 f. 1986 Inntekt 696,306 Skatt 243,116 Formue 0 37 Philip Tom Joseph Boardman Indre Østfold 678 ‍354 f. 1982 Inntekt 678,354 Skatt 249,494 Formue 0 38 Astrid Smeplass Oslo 674 ‍056 f. 1996 Inntekt 674,056 Skatt 238,295 Formue 0 39 Marcus Kabelo Møll Mosele Bergen 554 ‍542 f. 1993 Inntekt 554,542 Skatt 192,208 Formue 0 40 Didrik Solli-Tangen Porsgrunn 491 ‍409 f. 1987 Inntekt 491,409 Skatt 177,467 Formue 0 41 Alexandra Honningsvåg Rotan Eidsvoll 487 ‍475 f. 1996 Inntekt 487,475 Skatt 160,040 Formue 374,242 42 Gabrielle Susanne Solheim Leithaug Oslo 474 ‍706 f. 1985 Inntekt 474,706 Skatt 162,426 Formue 0 43 Christel Alsos Monsen Oslo 441 ‍539 f. 1984 Inntekt 441,539 Skatt 151,792 Formue 0 44 Bjørn Tomren Bergen 410 ‍355 f. 1981 Inntekt 410,355 Skatt 138,846 Formue 0 45 Julie Bergan Oslo 407 ‍295 f. 1994 Inntekt 407,295 Skatt 133,587 Formue 0 46 Emilie Nicolas Kongshavn Oslo 401 ‍016 f. 1987 Inntekt 401,016 Skatt 135,162 Formue 581,157 47 Tone Damli Aaberge Bærum 354 ‍098 f. 1988 Inntekt 354,098 Skatt 138,085 Formue 2,108,099 48 Emil Solli-Tangen Porsgrunn 347 ‍155 f. 1990 Inntekt 347,155 Skatt 118,080 Formue 0 49 Wenche Synnøve Myhre Asker 311 ‍884 f. 1947 Inntekt 311,884 Skatt 92,841 Formue 704,906 50 Sondre Lerche Vaular Bergen 302 ‍292 f. 1982 Inntekt 302,292 Skatt 122,036 Formue 0 51 Sandra Lyng Oslo 292 ‍539 f. 1987 Inntekt 292,539 Skatt 92,924 Formue 0 52 Amanda Delara Nikman Nes (tidligere Nes i Akershus) 221 ‍338 f. 1997 Inntekt 221,338 Skatt 59,554 Formue 0 53 Adrian Amundsen Sellevoll Alver 187 ‍152 f. 1998 Inntekt 187,152 Skatt 54,452 Formue 0 54 Ulrikke Brandstorp Oslo 156 ‍935 f. 1995 Inntekt 156,935 Skatt 37,795 Formue 1,257,492 55 Stian Thorbjørnsen Fredrikstad 156 ‍014 f. 1982 Inntekt 156,014 Skatt 103,825 Formue 0 56 Magnus Hagen Clausen Oslo 131 ‍968 f. 1991 Inntekt 131,968 Skatt 38,209 Formue 0 57 Kristoffer Cezinando Karlsen Oslo 59 ‍762 f. 1995 Inntekt 59,762 Skatt 26,712 Formue 0

STJERNE: Kurt Nilsen har vært en av Norges fremste sangere i en årrekke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Skuespillere

Da vi skrev om skattelistene i fjor, var det «Game of Thrones»-stjerne Kristoffer Hivju (43) som toppet inntektslisten for de norske skuespillerne, med inntekter på over 3,2 millioner kroner.

Han troner øverst også i år, og har gjort et stort hopp. I år har han nemlig inntekter på 6,2 millioner kroner.

Slik ser skattelistene for skuespillerne ut denne gang:

Skuespillere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Kristofer Hivju Oslo 6 ‍287 ‍238 f. 1978 Inntekt 6,287,238 Skatt 3,034,589 Formue 0 2 Trond Fausa Aurvåg Oslo 2 ‍961 ‍575 f. 1972 Inntekt 2,961,575 Skatt 1,317,178 Formue 2,259,300 3 Thomas Bauer Egeberg Giertsen Oslo 2 ‍538 ‍332 f. 1971 Inntekt 2,538,332 Skatt 1,530,404 Formue 75,119,187 4 Henriette Steenstrup Oslo 2 ‍401 ‍304 f. 1974 Inntekt 2,401,304 Skatt 806,544 Formue 0 5 Aksel Hennie Oslo 2 ‍321 ‍067 f. 1975 Inntekt 2,321,067 Skatt 989,510 Formue 0 6 Nicolai Cleve Broch Oslo 2 ‍120 ‍597 f. 1975 Inntekt 2,120,597 Skatt 878,915 Formue 2,855,535 7 Pål Sverre Valheim Hagen Nesodden 1 ‍928 ‍555 f. 1980 Inntekt 1,928,555 Skatt 810,328 Formue 828,634 8 Ine Finholt Jansen Oslo 1 ‍715 ‍733 f. 1973 Inntekt 1,715,733 Skatt 574,492 Formue 172,471 9 Jan Tobias Santelmann Oslo 1 ‍532 ‍765 f. 1980 Inntekt 1,532,765 Skatt 639,446 Formue 0 10 Janne Miriam Rudolfsen Formoe Oslo 1 ‍384 ‍345 f. 1975 Inntekt 1,384,345 Skatt 605,263 Formue 0 11 Jakob Schøyen Andersen Oslo 1 ‍362 ‍974 f. 1990 Inntekt 1,362,974 Skatt 533,512 Formue 2,382,062 12 Anders Baasmo Christiansen Oslo 1 ‍279 ‍316 f. 1976 Inntekt 1,279,316 Skatt 479,741 Formue 1,720,919 13 Sven Audun Nordin Oslo 1 ‍163 ‍649 f. 1957 Inntekt 1,163,649 Skatt 362,735 Formue 0 14 Mattis Herman Nyquist Oslo 1 ‍102 ‍121 f. 1982 Inntekt 1,102,121 Skatt 444,509 Formue 1,876,234 15 Anne Marit Jacobsen Oslo 1 ‍093 ‍528 f. 1946 Inntekt 1,093,528 Skatt 391,641 Formue 4,057,057 16 Pia Merete Tjelta Oslo 1 ‍044 ‍113 f. 1977 Inntekt 1,044,113 Skatt 451,258 Formue 0 17 Liv Johanne Ullmann Oslo 976 ‍065 f. 1938 Inntekt 976,065 Skatt 501,308 Formue 30,086,941 18 Thea Sofie Loch Næss Oslo 968 ‍443 f. 1996 Inntekt 968,443 Skatt 369,422 Formue 0 19 Mari Maurstad Oslo 948 ‍550 f. 1957 Inntekt 948,550 Skatt 375,081 Formue 7,510,627 20 Henrik Matheson Mestad Oslo 903 ‍706 f. 1964 Inntekt 903,706 Skatt 348,171 Formue 0 21 Nils Henning Vogt Oslo 883 ‍854 f. 1948 Inntekt 883,854 Skatt 243,226 Formue 1,140,282 22 Nils Ole Oftebro Oslo 881 ‍760 f. 1944 Inntekt 881,760 Skatt 294,057 Formue 3,139,079 23 Jakob Oftebro Oslo 840 ‍609 f. 1986 Inntekt 840,609 Skatt 293,728 Formue 0 24 Thorbjørn Harr Oslo 816 ‍549 f. 1974 Inntekt 816,549 Skatt 302,302 Formue 5,622,858 25 Anneke Von Der Lippe Oslo 795 ‍199 f. 1964 Inntekt 795,199 Skatt 315,011 Formue 4,068,542 26 Carl Martin Eggesbø Oslo 774 ‍948 f. 1995 Inntekt 774,948 Skatt 277,323 Formue 1,594,123 27 Knut Ove Lystad Bærum 733 ‍388 f. 1946 Inntekt 733,388 Skatt 239,948 Formue 6,554,530 28 Hans Olav Brenner Oslo 717 ‍408 f. 1978 Inntekt 717,408 Skatt 281,356 Formue 1,244,881 29 Andrea Bræin Hovig Oslo 715 ‍189 f. 1973 Inntekt 715,189 Skatt 297,498 Formue 2,999,574 30 Toralv Maurstad Oslo 706 ‍644 f. 1926 Inntekt 706,644 Skatt 240,786 Formue 4,380,455 31 Helen Vikstvedt Oslo 701 ‍423 f. 1964 Inntekt 701,423 Skatt 274,429 Formue 0 32 Anders Danielsen Lie Oslo 689 ‍609 f. 1979 Inntekt 689,609 Skatt 260,538 Formue 1,859,238 33 Jon Øigarden Oslo 684 ‍274 f. 1971 Inntekt 684,274 Skatt 257,030 Formue 0 34 Synnøve Macody Lund Oslo 678 ‍629 f. 1976 Inntekt 678,629 Skatt 211,059 Formue 841,118 35 Synnøve Macody Lund Oslo 678 ‍629 f. 1976 Inntekt 678,629 Skatt 211,059 Formue 841,118 36 Renate Hansen Reinsve Oslo 665 ‍356 f. 1987 Inntekt 665,356 Skatt 238,588 Formue 0 37 Marie Liland Blokhus Oslo 643 ‍374 f. 1982 Inntekt 643,374 Skatt 228,952 Formue 944,559 38 Ane Dahl Torp Oslo 642 ‍697 f. 1975 Inntekt 642,697 Skatt 197,600 Formue 1,869,828 39 Stig Henrik Hoff Oslo 613 ‍841 f. 1965 Inntekt 613,841 Skatt 198,849 Formue 0 40 Tarjei Sandvik Moe Oslo 601 ‍699 f. 1999 Inntekt 601,699 Skatt 206,132 Formue 2,297,673 41 Anne Marie Ottersen Lindtner Oslo 565 ‍873 f. 1945 Inntekt 565,873 Skatt 159,560 Formue 0 42 Elsa Lystad Oslo 556 ‍978 f. 1930 Inntekt 556,978 Skatt 165,141 Formue 2,553,919 43 Eivind Sander Oslo 527 ‍938 f. 1973 Inntekt 527,938 Skatt 172,740 Formue 0 44 Trond Espen Seim Oslo 523 ‍203 f. 1971 Inntekt 523,203 Skatt 194,221 Formue 0 45 Jahn Dennis Storhøi Oslo 510 ‍636 f. 1960 Inntekt 510,636 Skatt 173,376 Formue 0 46 Kristin Jess Rodin Oslo 483 ‍800 f. 1988 Inntekt 483,800 Skatt 158,459 Formue 369,435 47 Ingrid Bolsø Berdal Vestby 456 ‍405 f. 1980 Inntekt 456,405 Skatt 149,710 Formue 0 48 Vebjørn Enger Randaberg 455 ‍203 f. 1996 Inntekt 455,203 Skatt 142,360 Formue 267,276 49 Ida Elise Broch Oslo 449 ‍994 f. 1987 Inntekt 449,994 Skatt 127,593 Formue 98,220 50 Kristoffer Joner Stavanger 444 ‍583 f. 1972 Inntekt 444,583 Skatt 133,184 Formue 0 51 Agnes Elisabet Hilden Kittelsen Oslo 444 ‍131 f. 1980 Inntekt 444,131 Skatt 48,799 Formue 2,305,147 52 Astrid Marian Saastad Ottesen Oslo 438 ‍509 f. 1975 Inntekt 438,509 Skatt 145,356 Formue 0 53 Iben Marie Akerlie Oslo 390 ‍184 f. 1988 Inntekt 390,184 Skatt 123,822 Formue 0 54 Hilde Lyrån Oslo 376 ‍226 f. 1963 Inntekt 376,226 Skatt 110,896 Formue 1,686,147 55 Ellen Dorrit Petersen Vestby 315 ‍440 f. 1975 Inntekt 315,440 Skatt 97,378 Formue 0 56 Espen Klouman Høiner Nesodden 307 ‍339 f. 1981 Inntekt 307,339 Skatt 119,798 Formue 0 57 Josefine Frida Pettersen Oslo 305 ‍360 f. 1996 Inntekt 305,360 Skatt 88,333 Formue 9,341 58 Emilie Skolmen Kaafjeld Oslo 246 ‍703 f. 1992 Inntekt 246,703 Skatt 87,997 Formue 0 59 Kåre Conradi Oslo 192 ‍236 f. 1972 Inntekt 192,236 Skatt 80,144 Formue 0 60 Jonas Hoff Oftebro Oslo 100 ‍567 f. 1996 Inntekt 100,567 Skatt 22,571 Formue 275,734

KJENT FJES: Hivju har hatt store roller i både norske og internasjonale serier. Foto: Eirik Haldberg Johnsen

Programledere

Fredrik Skavlan (55) hadde sin siste episode av talkshowet sitt for noen dager siden. Han har tjent godt som programleder, og i 2019 toppet han inntektslistene med over 20 millioner i inntekter.

I 2020 hadde han nok en gang et godt inntektsår, med rundt 19 millioner kroner. Dermed topper han listen et år til. Bak ham ligger Nytt på Nytt-programleder Bård Tufte Johansen (52):

Programledere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Fredrik Skavlan Oslo 19 ‍901 ‍902 f. 1966 Inntekt 19,901,902 Skatt 6,546,265 Formue 39,328,570 2 Bård Tufte Johansen Oslo 7 ‍747 ‍325 f. 1969 Inntekt 7,747,325 Skatt 2,523,156 Formue 831,179 3 Morten Hegseth Trondheim 2 ‍078 ‍670 f. 1986 Inntekt 2,078,670 Skatt 765,246 Formue 0 4 Anders Hoff Oslo 1 ‍741 ‍610 f. 1976 Inntekt 1,741,610 Skatt 782,635 Formue 1,243,079 5 Katrine Moholt Nannestad 1 ‍594 ‍001 f. 1973 Inntekt 1,594,001 Skatt 659,693 Formue 2,581,157 6 Tom Stiansen Oslo 1 ‍549 ‍556 f. 1970 Inntekt 1,549,556 Skatt 585,716 Formue 15,217,798 7 Harald Johnstein Rønneberg Oslo 1 ‍508 ‍493 f. 1973 Inntekt 1,508,493 Skatt 594,305 Formue 4,935,355 8 Marte Bratberg Oslo 1 ‍440 ‍747 f. 1989 Inntekt 1,440,747 Skatt 628,808 Formue 417,148 9 Mads Andre Hansen Lier 1 ‍408 ‍622 f. 1984 Inntekt 1,408,622 Skatt 606,106 Formue 0 10 Helene Hokholt Olafsen Oslo 1 ‍391 ‍459 f. 1990 Inntekt 1,391,459 Skatt 595,291 Formue 0 11 Silje Sandmæl Bærum 1 ‍346 ‍663 f. 1978 Inntekt 1,346,663 Skatt 570,336 Formue 4,668,812 12 Anne Sandvik Lindmo Oslo 1 ‍285 ‍543 f. 1970 Inntekt 1,285,543 Skatt 464,450 Formue 4,769,198 13 Stian Blipp Oslo 1 ‍212 ‍770 f. 1990 Inntekt 1,212,770 Skatt 479,943 Formue 0 14 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 1 ‍196 ‍086 f. 1996 Inntekt 1,196,086 Skatt 508,026 Formue 1,980,103 15 Tiril Sjåstad Christiansen Oslo 1 ‍063 ‍654 f. 1995 Inntekt 1,063,654 Skatt 349,178 Formue 417,974 16 Magne Gundersen Bærum 1 ‍018 ‍108 f. 1961 Inntekt 1,018,108 Skatt 401,502 Formue 0 17 Hallgeir Kvadsheim Oslo 1 ‍002 ‍765 f. 1970 Inntekt 1,002,765 Skatt 416,007 Formue 0 18 Katarina Flatland Dobloug Oslo 964 ‍210 f. 1989 Inntekt 964,210 Skatt 346,882 Formue 0 19 Katarina Flatland Dobloug Oslo 964 ‍210 f. 1989 Inntekt 964,210 Skatt 346,882 Formue 0 20 Øyvind Pros Mund Oslo 963 ‍027 f. 1965 Inntekt 963,027 Skatt 371,585 Formue 0 21 Anna Dorothea Riseng Skappel Oslo 908 ‍780 f. 1962 Inntekt 908,780 Skatt 364,456 Formue 0 22 Thomas Numme Oslo 766 ‍847 f. 1970 Inntekt 766,847 Skatt 266,359 Formue 0 23 Erik Solbakken Oslo 666 ‍052 f. 1984 Inntekt 666,052 Skatt 250,830 Formue 1,390,918 24 Solveig Kloppen Oslo 584 ‍508 f. 1971 Inntekt 584,508 Skatt 221,031 Formue 5,599,733 25 Gaute Grøtta Grav Horten 509 ‍087 f. 1979 Inntekt 509,087 Skatt 202,385 Formue 0 26 Triana Iglesias Holten Oslo 461 ‍795 f. 1982 Inntekt 461,795 Skatt 167,955 Formue 0

LANG KARRIERE: Skavlan sendte sin siste episode av talkshowet i desember. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Komikere

I både 2020 og 2021 har Herman Flesvig (29) vært det hotteste navnet blant komikere. Ikke bare ble den siste sesongen av «Førstegangstjenesten» en stor hit, men han og «Friminutt»-partneren Mikkel Niva (33) meldte overgang fra NRK til Schibsted.

I 2019 viste skattelistene at Flesvig hadde inntekter på 880.174 kroner. I 2020 hadde han noen hundretusener mer i inntekt.

Slik ser komiker-listene ut i år, hvor «Nissene i bingen»-stjerne Espen Eckbo (48) ligger på andreplass:

Komikere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Bård Tufte Johansen Oslo 7 ‍747 ‍325 f. 1969 Inntekt 7,747,325 Skatt 2,523,156 Formue 831,179 2 Espen Andersen Eckbo Oslo 5 ‍440 ‍622 f. 1973 Inntekt 5,440,622 Skatt 1,921,781 Formue 15,168,975 3 Jon Almaas Oslo 5 ‍244 ‍895 f. 1967 Inntekt 5,244,895 Skatt 2,551,479 Formue 1,613,702 4 Vegard Urheim Ylvisåker Oslo 4 ‍098 ‍927 f. 1979 Inntekt 4,098,927 Skatt 1,351,114 Formue 0 5 Truls Erik Svendsen Oslo 4 ‍050 ‍542 f. 1972 Inntekt 4,050,542 Skatt 1,419,008 Formue 10,307,192 6 Atle Antonsen Oslo 3 ‍750 ‍620 f. 1969 Inntekt 3,750,620 Skatt 1,322,757 Formue 15,292,421 7 Bård Urheim Ylvisåker Oslo 3 ‍620 ‍889 f. 1982 Inntekt 3,620,889 Skatt 1,191,747 Formue 0 8 Einar Tørnquist Johansen Oslo 3 ‍145 ‍880 f. 1982 Inntekt 3,145,880 Skatt 1,497,725 Formue 0 9 Are Kalvø Oslo 3 ‍109 ‍245 f. 1969 Inntekt 3,109,245 Skatt 1,214,274 Formue 0 10 Lisa Holm Tønne Oslo 3 ‍063 ‍187 f. 1977 Inntekt 3,063,187 Skatt 1,008,707 Formue 27,944 11 Cecilie Steinmann Neess Oslo 2 ‍886 ‍952 f. 1987 Inntekt 2,886,952 Skatt 1,320,251 Formue 1,691,583 12 Thomas Bauer Egeberg Giertsen Oslo 2 ‍538 ‍332 f. 1971 Inntekt 2,538,332 Skatt 1,530,404 Formue 75,119,187 13 Kevin Vågenes Oslo 2 ‍481 ‍524 f. 1986 Inntekt 2,481,524 Skatt 917,331 Formue 3,009,357 14 Pernille Sørensen Oslo 2 ‍454 ‍909 f. 1977 Inntekt 2,454,909 Skatt 1,130,675 Formue 3,490,825 15 Bjarte Paul Tjøstheim Oslo 2 ‍434 ‍873 f. 1967 Inntekt 2,434,873 Skatt 1,102,644 Formue 505,419 16 Henriette Steenstrup Oslo 2 ‍401 ‍304 f. 1974 Inntekt 2,401,304 Skatt 806,544 Formue 0 17 Robert Stoltenberg Oslo 2 ‍345 ‍792 f. 1965 Inntekt 2,345,792 Skatt 1,176,553 Formue 17,223,569 18 Øyvind Loven Oslo 2 ‍278 ‍598 f. 1967 Inntekt 2,278,598 Skatt 1,059,241 Formue 0 19 Christian Fredrik Mikkelsen Oslo 2 ‍211 ‍081 f. 1990 Inntekt 2,211,081 Skatt 999,674 Formue 0 20 Sigrid Bonde Tusvik Oslo 2 ‍129 ‍532 f. 1980 Inntekt 2,129,532 Skatt 746,798 Formue 7,270,699 21 Nicolay Andre Ramm Oslo 2 ‍055 ‍961 f. 1988 Inntekt 2,055,961 Skatt 867,897 Formue 0 22 Harald Meldal Eia Oslo 2 ‍022 ‍304 f. 1966 Inntekt 2,022,304 Skatt 926,036 Formue 5,324,146 23 Jon Niklas Rønning Oslo 1 ‍995 ‍383 f. 1979 Inntekt 1,995,383 Skatt 894,793 Formue 451,413 24 Lene Kongsvik Johansen Oslo 1 ‍971 ‍116 f. 1972 Inntekt 1,971,116 Skatt 702,252 Formue 1,218,908 25 Jonis Josef Afrah Abdulle Oslo 1 ‍901 ‍071 f. 1992 Inntekt 1,901,071 Skatt 865,444 Formue 0 26 Johan Derussy Golden Oslo 1 ‍761 ‍795 f. 1974 Inntekt 1,761,795 Skatt 607,359 Formue 3,494,524 27 Elisabeth Kåss Furuseth Oslo 1 ‍733 ‍541 f. 1980 Inntekt 1,733,541 Skatt 638,233 Formue 7,975,731 28 Kristian Valen Oslo 1 ‍683 ‍092 f. 1974 Inntekt 1,683,092 Skatt 585,712 Formue 5,445,980 29 Harald Johnstein Rønneberg Oslo 1 ‍508 ‍493 f. 1973 Inntekt 1,508,493 Skatt 594,305 Formue 4,935,355 30 Jakob Schøyen Andersen Oslo 1 ‍362 ‍974 f. 1990 Inntekt 1,362,974 Skatt 533,512 Formue 2,382,062 31 Hans Christian Hope Heyerdahl Oslo 1 ‍341 ‍117 f. 1986 Inntekt 1,341,117 Skatt 613,541 Formue 0 32 Trond Viggo Torgersen Bergen 1 ‍322 ‍145 f. 1952 Inntekt 1,322,145 Skatt 593,652 Formue 9,675,461 33 Tore Sagen Oslo 1 ‍273 ‍648 f. 1980 Inntekt 1,273,648 Skatt 574,697 Formue 0 34 Mikkel Bjørnebo Jensen Niva Oslo 1 ‍272 ‍572 f. 1988 Inntekt 1,272,572 Skatt 534,433 Formue 90,820 35 Stian Blipp Oslo 1 ‍212 ‍770 f. 1990 Inntekt 1,212,770 Skatt 479,943 Formue 0 36 Maria Stavang Oslo 1 ‍204 ‍877 f. 1995 Inntekt 1,204,877 Skatt 523,650 Formue 2,612,072 37 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 1 ‍196 ‍086 f. 1996 Inntekt 1,196,086 Skatt 508,026 Formue 1,980,103 38 Terje Sporsem Nordre Follo 1 ‍176 ‍296 f. 1976 Inntekt 1,176,296 Skatt 452,444 Formue 0 39 Marit Voldsæter Bergen 1 ‍163 ‍663 f. 1966 Inntekt 1,163,663 Skatt 440,531 Formue 2,932,879 40 Herman Flesvig Nordre Follo 1 ‍143 ‍715 f. 1992 Inntekt 1,143,715 Skatt 450,442 Formue 0 41 Morten Ramm Oslo 1 ‍122 ‍346 f. 1978 Inntekt 1,122,346 Skatt 380,377 Formue 592,658 42 Steinar Sagen Oslo 1 ‍118 ‍109 f. 1975 Inntekt 1,118,109 Skatt 517,072 Formue 0 43 Hans Otto Jespersen Oslo 1 ‍078 ‍373 f. 1954 Inntekt 1,078,373 Skatt 433,918 Formue 1,280,742 44 Martin Sundbø Lepperød Oslo 1 ‍077 ‍517 f. 1993 Inntekt 1,077,517 Skatt 419,752 Formue 2,087,715 45 Espen Petrus Andersen Lervaag Oslo 966 ‍640 f. 1977 Inntekt 966,640 Skatt 402,234 Formue 0 46 Magnus Trygve Olsen Devold Oslo 957 ‍982 f. 1986 Inntekt 957,982 Skatt 380,088 Formue 601,874 47 Kristine Schill Riis Oslo 931 ‍155 f. 1982 Inntekt 931,155 Skatt 366,359 Formue 0 48 Jonas Kinge Bergland Oslo 887 ‍983 f. 1978 Inntekt 887,983 Skatt 352,913 Formue 4,697,415 49 Lars Femanger Berrum Oslo 882 ‍937 f. 1986 Inntekt 882,937 Skatt 362,993 Formue 0 50 Henrik Alexander Øyen Farley Oslo 830 ‍741 f. 1992 Inntekt 830,741 Skatt 309,344 Formue 758,707 51 Geir Schau Oslo 746 ‍403 f. 1960 Inntekt 746,403 Skatt 277,628 Formue 0 52 Linn Skåber Oslo 746 ‍065 f. 1970 Inntekt 746,065 Skatt 275,066 Formue 1,553,518 53 Dagfinn Lyngbø Oslo 693 ‍373 f. 1972 Inntekt 693,373 Skatt 343,243 Formue 8,880,883 54 Jon Henrik Støme Oslo 678 ‍070 f. 1978 Inntekt 678,070 Skatt 239,185 Formue 357,232 55 Jon Alexander Rosén Bærum 639 ‍069 f. 1968 Inntekt 639,069 Skatt 278,715 Formue 1,811,758 56 Dag Sørås Oslo 627 ‍825 f. 1978 Inntekt 627,825 Skatt 207,602 Formue 379,255 57 Dag Sørås Oslo 627 ‍825 f. 1978 Inntekt 627,825 Skatt 207,602 Formue 379,255 58 Zahid Ali Horten 614 ‍368 f. 1976 Inntekt 614,368 Skatt 194,984 Formue 2,444,358 59 Tommy Lindrup Steine Nittedal 604 ‍732 f. 1969 Inntekt 604,732 Skatt 239,885 Formue 0 60 Martin Beyer-Olsen Oslo 555 ‍845 f. 1980 Inntekt 555,845 Skatt 212,980 Formue 0 61 Henrik Fladseth Oslo 553 ‍243 f. 1989 Inntekt 553,243 Skatt 197,847 Formue 0 62 Fridtjof Stensæth Josefsen Oslo 513 ‍438 f. 1990 Inntekt 513,438 Skatt 158,364 Formue 0 63 Vidar Magnussen Oslo 509 ‍363 f. 1977 Inntekt 509,363 Skatt 194,408 Formue 1,952,946 64 Jonas Rønning Oslo 471 ‍805 f. 1970 Inntekt 471,805 Skatt 174,678 Formue 2,494,239 65 Randi Synnøve Liodden Oslo 439 ‍505 f. 1988 Inntekt 439,505 Skatt 248,795 Formue 3,625,903 66 Sturla Berg-Johansen Tønsberg 438 ‍078 f. 1967 Inntekt 438,078 Skatt 152,319 Formue 774,786 67 Hege Schøyen Oslo 417 ‍496 f. 1957 Inntekt 417,496 Skatt 210,740 Formue 11,213,472 68 Anne Christine Koht Oslo 254 ‍511 f. 1967 Inntekt 254,511 Skatt 101,540 Formue 3,105,595 69 Amir Asgharnejad Oslo 251 ‍272 f. 1985 Inntekt 251,272 Skatt 76,154 Formue 54,622 70 Anne-Katrine Hegna Hærland Oslo 244 ‍468 f. 1972 Inntekt 244,468 Skatt 90,355 Formue 0 71 Henrik Nicholas Thodesen Oslo 212 ‍460 f. 1980 Inntekt 212,460 Skatt 76,511 Formue 0 72 Thomas Leikvoll Nesodden 0 f. 1970 Inntekt 0 Skatt 28,874 Formue 0

SUKSESS: Flesvig og «Førstegangstjenesten» har vært en suksesshistorie. Foto: Espen Solli/TV 2

Influensere

Det er stadig flere som identifiseres som influenser, altså en person som lever av å påvirke. Det finnes flere måter de kan påvirke på, eksempelvis med yrket sitt, meningene sine eller hva de velger å annonsere for.

Det er forskjellige influensere som har toppet inntektslisten de siste årene. I 2016 var det Anna Rasmussen (25) som stakk av med topplassering. I 2017 var det Sophie Elise Isachsen (26). I 2018 var det Caroline Berg Eriksen (34), tidligere kjent som «Fotballfrue», som lå øverst på listen. I 2019 var det en mannlig influenser på topp, nemlig Vegard Harm (25).

Nå er det ei ny dame på topp, nemlig Jørgine Massa Vasstrand (32):

Influensere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Jørgine Massa Vasstrand Ullensaker 4 ‍270 ‍158 f. 1989 Inntekt 4,270,158 Skatt 1,474,574 Formue 0 2 Camilla Sørlie Pihl Oslo 3 ‍138 ‍172 f. 1978 Inntekt 3,138,172 Skatt 1,257,400 Formue 0 3 Jan Thomas Oslo 2 ‍665 ‍518 f. 1966 Inntekt 2,665,518 Skatt 1,138,432 Formue 0 4 Sofie Steen Isachsen Oslo 2 ‍611 ‍059 f. 1994 Inntekt 2,611,059 Skatt 870,206 Formue 2,829,982 5 Isabel Shirog Raad Oslo 2 ‍377 ‍818 f. 1994 Inntekt 2,377,818 Skatt 784,193 Formue 0 6 Linnea Solli Myhre Oslo 2 ‍123 ‍857 f. 1990 Inntekt 2,123,857 Skatt 730,427 Formue 0 7 Kathrine Sørland Asker 1 ‍702 ‍446 f. 1980 Inntekt 1,702,446 Skatt 761,892 Formue 0 8 Marna Haugen Nordre Follo 1 ‍620 ‍901 f. 1981 Inntekt 1,620,901 Skatt 712,639 Formue 0 9 Vanessa Rudjord Oslo 1 ‍472 ‍209 f. 1976 Inntekt 1,472,209 Skatt 496,912 Formue 0 10 Ida Marie Fladen Oslo 1 ‍462 ‍729 f. 1986 Inntekt 1,462,729 Skatt 617,452 Formue 649,325 11 Marte Bratberg Oslo 1 ‍440 ‍747 f. 1989 Inntekt 1,440,747 Skatt 628,808 Formue 417,148 12 Mads Andre Hansen Lier 1 ‍408 ‍622 f. 1984 Inntekt 1,408,622 Skatt 606,106 Formue 0 13 Jenny Ebbing Skavlan Oslo 1 ‍364 ‍749 f. 1986 Inntekt 1,364,749 Skatt 466,817 Formue 0 14 Iselin Guttormsen Asker 1 ‍313 ‍999 f. 1987 Inntekt 1,313,999 Skatt 576,558 Formue 0 15 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 1 ‍196 ‍086 f. 1996 Inntekt 1,196,086 Skatt 508,026 Formue 1,980,103 16 Victor Sotberg Oslo 1 ‍186 ‍359 f. 1991 Inntekt 1,186,359 Skatt 483,082 Formue 177,834 17 Dennis Mikal Stabell Vareide Oslo 1 ‍151 ‍038 f. 1990 Inntekt 1,151,038 Skatt 451,552 Formue 0 18 Ida Heggem Wulff Tønsberg 1 ‍142 ‍094 f. 1990 Inntekt 1,142,094 Skatt 473,349 Formue 0 19 Martine Lunde Aarsrud Oslo 1 ‍131 ‍918 f. 1996 Inntekt 1,131,918 Skatt 443,034 Formue 28,185 20 Sander Austad Dale Oslo 1 ‍056 ‍489 f. 1998 Inntekt 1,056,489 Skatt 422,237 Formue 0 21 Anniken Englund Jørgensen Oslo 1 ‍036 ‍019 f. 1996 Inntekt 1,036,019 Skatt 356,757 Formue 877,431 22 Andrea Sveinsdottir Kristiansand 915 ‍242 f. 1994 Inntekt 915,242 Skatt 345,798 Formue 555,475 23 Isabelle Eriksen Oslo 860 ‍320 f. 1996 Inntekt 860,320 Skatt 335,951 Formue 0 24 Lene Orvik Oslo 857 ‍302 f. 1987 Inntekt 857,302 Skatt 335,892 Formue 0 25 Agnete Sofie Monadatter Husebye Oslo 837 ‍697 f. 1996 Inntekt 837,697 Skatt 319,357 Formue 0 26 Linn Irene Meister Oslo 749 ‍648 f. 1985 Inntekt 749,648 Skatt 277,188 Formue 0 27 Lene Alexandra Øien Oslo 653 ‍634 f. 1981 Inntekt 653,634 Skatt 260,227 Formue 0 28 Julianne Nygård Asker 618 ‍678 f. 1990 Inntekt 618,678 Skatt 221,813 Formue 0 29 Joakim Fredrik Kleven Oslo 560 ‍791 f. 1992 Inntekt 560,791 Skatt 184,910 Formue 487,970 30 Monica Nyhus Kristiansand 533 ‍143 f. 1987 Inntekt 533,143 Skatt 183,711 Formue 0 31 Erlend Elias Skoglund Bragstad Oslo 525 ‍825 f. 1982 Inntekt 525,825 Skatt 192,745 Formue 0 32 Andrea Badendyck Oslo 442 ‍588 f. 1995 Inntekt 442,588 Skatt 142,900 Formue 0 33 Wanda Mashadi Lillestrøm 431 ‍334 f. 1992 Inntekt 431,334 Skatt 151,336 Formue 0 34 Benedicthe Lone-Monica Kristensen Bjerke Lillestrøm 391 ‍996 f. 1988 Inntekt 391,996 Skatt 142,746 Formue 0 35 Carina Jeanette Dahl Oslo 362 ‍372 f. 1985 Inntekt 362,372 Skatt 105,216 Formue 1,315,496 36 Melina Nathalie Johnsen Moss 359 ‍014 f. 1996 Inntekt 359,014 Skatt 118,132 Formue 70,851 37 Ulrik Kvalheim Nygård Asker 345 ‍197 f. 1979 Inntekt 345,197 Skatt 178,712 Formue 0 38 Vita Mashadi Lillestrøm 332 ‍685 f. 1992 Inntekt 332,685 Skatt 116,640 Formue 85,865 39 Sofie Marie Karlstad Mathiesen Gamvik 322 ‍875 f. 1997 Inntekt 322,875 Skatt 90,475 Formue 0 40 Louise Angelica Riise Færder 289 ‍199 f. 1990 Inntekt 289,199 Skatt 108,998 Formue 0 41 Ulrikke Falch Oslo 279 ‍162 f. 1996 Inntekt 279,162 Skatt 84,166 Formue 20,019 42 Kristine Ullebø Oslo 277 ‍476 f. 1997 Inntekt 277,476 Skatt 95,775 Formue 0 43 Caroline Berg Eriksen Sarpsborg 263 ‍587 f. 1987 Inntekt 263,587 Skatt 80,097 Formue 521,745 44 Stina Marie Bakken Sandefjord 262 ‍980 f. 1993 Inntekt 262,980 Skatt 90,750 Formue 0 45 Hinault Nathan Kahungu Sarpsborg 206 ‍744 f. 1996 Inntekt 206,744 Skatt 62,891 Formue 0 46 Maria Moen Nordli Oslo 204 ‍053 f. 1993 Inntekt 204,053 Skatt 56,843 Formue 0 47 Aylar Lie Oslo 190 ‍875 f. 1984 Inntekt 190,875 Skatt 81,327 Formue 0 48 Adrian Amundsen Sellevoll Alver 187 ‍152 f. 1998 Inntekt 187,152 Skatt 54,452 Formue 0 49 Erik Anders Sæter Hábmer – Hamarøy 174 ‍873 f. 1996 Inntekt 174,873 Skatt 52,720 Formue 0 50 Emma Kongslie Ellingsen Færder 166 ‍347 f. 2001 Inntekt 166,347 Skatt 44,539 Formue 232,741 51 Sofie Karoline Nilsen Trondheim 162 ‍131 f. 1995 Inntekt 162,131 Skatt 81,149 Formue 0 52 Linn Wøyen Lenes Oslo 131 ‍616 f. 1999 Inntekt 131,616 Skatt 35,659 Formue 0 53 Nora Haukland Oslo 104 ‍089 f. 1997 Inntekt 104,089 Skatt 25,849 Formue 0 54 Sandra Sophia Fjeldberg Indre Østfold 88 ‍291 f. 1999 Inntekt 88,291 Skatt 20,878 Formue 6,199 55 Markus Sannes Drangedal 84 ‍693 f. 2000 Inntekt 84,693 Skatt 13,963 Formue 142,053 56 Mie Mack Cappelen Asker 64 ‍149 f. 1997 Inntekt 64,149 Skatt 14,372 Formue 0 57 Henrik Elvejord Borg Oslo 31 ‍026 f. 1994 Inntekt 31,026 Skatt 2,041 Formue 0 58 Aurora Hellerud Gude Tønsberg 17 ‍824 f. 1992 Inntekt 17,824 Skatt 14,132 Formue 0 59 Cristian Andre Louis Brennhovd Bærum 14 ‍730 f. 1999 Inntekt 14,730 Skatt 0 Formue 5,030 60 Mario Marcelino Riera Bergen 1 ‍950 f. 1998 Inntekt 1,950 Skatt 0 Formue 0 61 Anna Rasmussen Kristiansand 0 f. 1996 Inntekt 0 Skatt 33,111 Formue 0 62 Anne-brith Davidsen Lillestrøm 0 f. 1975 Inntekt 0 Skatt 11,234 Formue 0 63 Janka Polliani Oslo 0 f. 1978 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 26,086

ØVERSTE SJIKTE: Isachsen er oftest å finne i de øvre sjiktene av influensernes inntektslister. Foto: TV 2

Kjendispar

I år har det kommet noen ferske kjendispar, som Linnéa Myhre (31) og Emil Gukild (29). «Ex on the Beach»-profilene Caroline Nitter (22) og Cristian Brennhovd (23) ble også et par dette året.

Et annet par som har skapt overskrifter i år, er influenser Pernille Emilie Juvodden (25) og tidligere fotballprof John Carew (42). De to har blitt foreldre i løpet av året.

Sistnevnte har også økt formuen sin betraktelig, fra å ha en formue på 31,6 millioner kroner i 2019, til en formue på over 71 millioner i 2020. Juvoddens formue er oppført som null kroner.

I den kommende listen vises de nevnte kjendisparenes inntekter, samt en rekke andre kjendispar: