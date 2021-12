Disse håndballgutta er tatt ut til EM

Norges landslagssjef Christian Berge har tatt ut 20-mannstroppen som reiser spiller håndball-EM i Slovakia og Ungarn 13. til 30. januar.

– Jeg kjenner på en revansjelyst og et sug jeg ikke har merket på en stund. Det er artig. Det gnistrer. ikke vært der på lenge, sier Berge til TV 2.

Berge kan velge fritt fra de 20 spillerne når han tar ut en 16-mannstropp til kampene. I tillegg kan det gjøres totalt seks endringer utover etter under VM. Det kan åpne for å hente inn Magnus Abelvik Rød, som mangler etter å ha gjennomgått en kneoperasjon for kort tid siden.

Hele troppen: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Sander Drange Heieren, Sebastian Barthold, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen, Thomas Solstad, Magnus Gullerud, Petter Øverby, Erik Toft, Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Simen Holand Pettersen, Christian O’Sullivan, Sander Øverjordet, Harald Reinkind, Kent Robin Tønnesen, Christoffer Rambo, Vetle Aga.

– Magnus Abelvik Rød er uaktuell i EM-starten. Det er håp om at kan blir klar etter hvert, men han må få tid til å bli klar, sier Christian Berge.

Gøran Johannessen er i troppen, til tross for lysketrøbbel.

– Gøran Johannessen sier selv er usikker, men hvis den positive utviklingen fortsetter, er det godt håp, sier Berge.

Christoffer Rambo er inne i EM-troppen etter at han forrige måned var en del av Christian Berges utvalgte for første gang på fem år.

Sebastian Barthold gjorde sin landslagsdebut tilbake i 2012 og står med 38 landskamper, men han har enda ikke spilt et mesterskap. Nå er han inne i Berges 20-mannstropp.

– Dette er noe jeg har jobba for i lang, lang tid. Det er ingenting som er større enn å få spille mesterskap for Norge, så jeg er veldig glad og stolt, sier Sebastian Barthold til TV 2.

Norge møter vertsnasjon Slovakia i Kosice torsdag 13. januar. Senere i gruppespillet venter Russland og Litauen for Christian Berges menn.