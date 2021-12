E6 inn mot Oslo åpnet igjen etter kjedekollisjon

To ulike trafikkulykker førte til at E6 inn mot Oslo ble stengt i 17.15-tiden tirsdag ettermiddag. Like før klokken 18 er to felt på veien åpnet igjen.

– Da er to felt åpnet og trafikken flyter forbi. Kollektivfeltet er fremdeles sperret, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter klokken 17.59.

Det var to forskjellige trafikkulykker som skapte trafikale problemer på motorveien, ifølge politiet.

– Det er to forskjellige ulykker på omtrent samme sted. Vi er på plass og er i ferd med å begynne opprydningsarbeidet. De gode nyhetene er at det ikke er snakk om alvorlig personskade, men noen har klagd på nakkesmerter, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2 klokken 17.15.

Ifølge politiet var totalt fem biler involvert.

– Det er to biler som har kollidert i en veibane, og tre som har kollidert i den andre. Den ene ulykken kan ha skjedd på grunn av den andre, men vi har ikke helt oversikt over hendelsesforløpet per nå, forklarte Pedersen.



Ulykken skal ha skjedd i nordgående retning, inn mot Oslo.