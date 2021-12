Ny gigantisk tabbe serverte Carlsen seieren: – En av de største kollapsene i historien

Jan Nepomnjasjtsjij hadde presset på seg etter to tap mot Carlsen, og måtte foreta seg noe i tirsdagens VM-parti.

Russeren lå også brukbart an, men ved trekk nummer 27 gjorde han en ny gigantisk tabbe, av samme – og enda grovere – kaliber som i søndagens parti, da han også serverte Carlsen seieren.

Nepo flyttet bonden til C5 uten å ta hensyn til sin egen løpers beskyttelse. Umiddelbart vurderte datamaskinene det hele som en vunnet stilling for Carlsen, mens både sjakkeksperter og hobbyspillere gispet i vantro.

Carlsen: –Skal ikke skje

Etter at tabbetrekket var et faktum måtte Nepomnjasjtsjij ta en timeout på bakrommet, på sitt eget trekk. Etter en god pause kom han tilbake til brettet og spilte videre, men skaden var allerede skjedd og det var ingen tvil om hvor seieren skulle ende.

Til slutt ga russeren opp.

– Det skal ikke skje at man bare setter bort partiet slik han gjorde, sier Carlsen til NRK etter at partiet var vunnet.

– Han er selvfølgelig uheldig med at han gjør en feil og så er det steintapt etterpå. Nå ser det veldig lyst ut.

Tirsdagens blunder fikk konkurrent Anish Giri, som følger VM-kampen som ekspertkommentator for Chess24, til å rive seg i håret.

– Er han gal? Det er sinnssykt, det er helt vilt. Jeg har aldri sett noe lignende. Han er helt ute av det, utbrøt den nederlandske stormesteren under direktesendingen.

– Det er en av de største kollapsene i sjakkhistorien.

Tidligere verdensmester Vishy Anand var også synlig rystet i intervju med NRK.

– Det er bare trist. Det er bare trist å se noen falle sammen på den måten. Men hva kan man gjøre? Slik er sjakk.

Mener Nepo er preget

TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen påpeker at russeren gjorde en stor tabbe sist også.

– I dag måtte han gå for seier, så det er jo forståelig. Jeg skjønner at han må ta risiko. Men det er ikke så avansert at for eksempel den løperen blir fanget. Det er tabber man forventer at noen på dette nivået skal se uten et problem, mener Rødsmoen.

Hun mener at Nepo er preget av de tidligere tapene i VM-matchen.

– Det er en kollaps, rett og slett. Det var litt det Magnus spådde på forhånd, at en av svakhetene hans er at når han først blir satt litt ut, er han ikke så god til å nullstille seg. Det har vært en veldig god spådom, konstaterer TV 2s ekspert.

– Er VM-kampen avgjort?

– Jeg vil si ja, for jeg tenkte at den var avgjort allerede søndag. Det er umulig å se for seg at Magnus ikke klarer å skaffe det siste et og et halvt poenget han trenger for å vinne matchen. Også ut i fra hvordan formen til Nepo bare blir mer og mer avtagende.

Carlsen leder nå VM-kampen med tre poeng når kun fem partier gjenstår, og stormer mot en ny VM-tittel. Nordmannen spiller med hvite brikker onsdag.