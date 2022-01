TikTok-Rob om deltakelse i nytt TV 2-program: – Det kan bli farlig

«Hele» Norge lot seg både glede og irritere av den eksentriske bussjåføren og TikTok-stjernen Robert «Rob» Michael Scott (56) da han deltok på Farmen i høst.

Denne vinteren kan vi igjen få oppleve Scott på TV-skjermen, og denne gangen i underholdningsprogrammet Sofa på TV 2.

I den nye sesongen av Sofa blir vi tatt med inn i stua til familien Scott, og vi blir bedre kjent med kona Beate Gullaksen (48) og barna Christopher (27), Michelle (25) og Julia (20).

I programmet er seerne fluen på veggen hjemme i stua til utvalgte kjente profiler når de ser på TV. Dette er den tredje sesongen av programmet, og vi møter også Øyunn og Levi fra «Sommerhytta», venninnene Linni Meister og Mia Gundersen, Olaug Bollestad og ektemannen – og Mari Maurstad med sønner. De er blant de nye deltagerne som inviterer seerne inn i stua si.

– Jeg blir så fort lei og rastløs, og liker å klikke meg gjennom mye på TV på kort tid med fjernkontrollen. Derfor passer Sofa meg perfekt for da får jeg se litt av alt. Det blir som TV-titting på speed, forteller Scott.





BARNA: Christopher, Julia og Michelle er heller ikke fremmed for å by på seg selv. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

«Badshit crazy»

Da Scott ble spurt om han og familien ville være med på programmet, var han rask i responsen:

– Jeg sa til produsenten: «Er du sikker på at du vil det? Jeg vet ikke om du er klar for this shit», sier han og ler.

Scott er ikke en beskjeden type som holder tilbake på noe, og barna hans er lik sin far, skal vi tro Scott selv.

– Vi er en ganske unik familie vil jeg si. Vi er «badshit crazy» og eier ikke filter. Unntaket er min kone, som er litt mer konservativ. Og jeg elsker henne for det. Men både døtrene mine og gutten min har arvet min energi, sier Scott til TV 2.

MØTTES I USA: Scott møtte kona, Beate Gullaksen, i Boston for snart 30 år siden. Nå bor det gifte paret i hjembyen hennes, Bergen. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

Sønnen Christopher er for øvrig hjernen bak faren sin suksess med TikTok-profilen NorwayRob, som har bikket 1,3 millioner følgere.

Førstemann til mølla

Sott innrømmer at han er spent på hvordan det blir å få TV-kameraene inn i stua si, hjemme i Åsane i Bergen.

– Folk kommer til å merke at jeg er akkurat den samme personen privat som jeg er ute i offentligheten. Man kan velge å elske eller hate meg – jeg er meg selv uansett, sier amerikaneren fra Boston.

Men selv om Scott er opptatt av å være seg selv, ønsker han at folk skal se hvilken bra person han er.

– Jeg mener selv at jeg er et bra forbilde med det jeg gjør, og jeg vil selvfølgelig at folk skal like meg.

Når familien Scott samles rundt TV-skjermen er det ikke gitt at alle får se på det de vil.

– I vår familie er det litt sånn «første mann til mølla» for å få tak i fjernkontrollen, og så må vi andre tilpasse oss. Her er det ingen som er TV-sjef. Men det er to ting jeg ikke vil se, og det er Paradise Hotel og spøkelses-TV som Åndenes makt. Da blir jeg provosert. Orker ikke å se på at noen skal snakke med spøkelser. Jeg tror ikke på sånt, men det liker kona og døtrene mine å se på, sier Scott.

– Jeg er jo fra USA og liker å se på 90 days of fiance, da er det full diskusjon i heimen. Jeg liker og humoren til Herman Flesvig i Førstegangstjenensten, forteller han.

KLAR FOR SOFA: Familien Scott er klar for å underholde det norske folk i Sofa. Foto: Eivind Senneset/ TV 2

– Hva tror du at deltakelsen i «Sofa» kommer til å si for familien Scott?

– For å være helt ærlig så liker jeg å være foran kamera. Og det virker som at barna mine også gjør det. Kona mi begynner å bli litt mer vant til det. Jeg har jo drevet med TikTok i to år nå, så alle har blitt vant til at vi går rundt og filmer hele tiden.

– Det kan bli farlig når jeg og familien min skal sitte å kommentere det vi ser på TV, flirer han. Men det blir veldig gøy, sier Scott til TV 2.

Prisvinnende TV-konsept

I 2021 vant «Sofa» Gullruten for «Beste reality» etter sin første sesong på TV2. Det blir garantert både gøyalt og høylytt når deltakerne engasjerer seg i det de ser på TV, og får fram hele følelsesregisteret fra jubel, flauhet, frustrasjon, latterkrampe og tårer.

Sofa bygger på det britiske formatet Gogglebox, og det har gått i 18 sesonger på Channel 4, og er et av de mest populære formatene på kanalen.



De siste årene har også kjendisversjonen, Celebrity Gogglebox, gjort stor suksess. Formatet lages i lokale versjoner i en rekke land, og programmet er blitt stort i både Australia og USA, opplyses det i en pressemelding.

JENTEKVELD: Venninnene Linni Meister og Mia Gundersen er klar for Sofa Foto: Espen Solli/ TV 2

I denne sesongen blir vi med hjem til totalt 12 stuer, og de kjente ansiktene vi får møte i «Sofa» denne sesongen er: Robert Michael Scott og familien, Olaug og Jan Frode Bollestad, Mia Gundersen og Linni Meister, Mari Maurstad og hennes tre sønner Stinius, Aslak og Scott Maurstad.

Andre kjendiser er Øyunn Krogh og Levi Try, Hedda Kise med familie, Mats Kristensen og tvillingene Fryd og Ylvali.

NYE DELTAKERE: Sommerhytta-paret Levi Try og Øyunn Krogh er nye fjes denne sesongen. Foto: Espen Solli/ TV 2

Vi får også et gjensyn med Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard, Abubakar Hussain og Mayoo Indira, Martine Lunde og kjæresten Aleksander Sæterstøl, Jan Tore Kjær og Glenn Svendsen, Hilde og Morten Skovdahl, Niklas Baarli og samboer Benjamin Silseth.

Sofa har premiere på TV 2 og TV 2 Play torsdag 13. januar 2022.