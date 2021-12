Raser mot Mads Hansen: – Motbydelig

Mandag kunne God kveld Norge avsløre den store babynyheten til Ex on the beach-paret Linn Wøyen Lenes og Øystein Solberg.

Et knapt døgn etter la programleder Mads Hansen ut et innlegg hvor han kommenterte dette om graviditeten på Instagram:

«Og for bare 40 dollar kan dere se unnfangelsen på vår OnlyFans-konto», skriver Hansen.

Dette får influenser Nicoline Devik til å se rødt.

– Jeg syns hele innlegget generelt var grusomt og unødvendig, og jeg forstår ikke hvorfor han velger å poste noe sånt, forteller Devik til God kveld Norge.

Har selv OnlyFans

Influenseren har selv profil på OnlyFans og kommenterer blant annet på innlegget at hun synes man burde slippe å bli latterliggjort for å få barn selv om man har en litt annerledes jobb.

– Linn og Øystein ønsket å dele en gladnyhet, og så prøver Mads å drepe gleden deres ved å legge ut det han gjorde. Det kunne han spart seg for, sier Devik.

GÅR HARDT UT: Influenser Nicoline Devik reagerte på innlegget Mads Hansen. Foto: Privat

God kveld Norge har også snakket med Linn Wøyen Lenes.

– For å være ærlig må man ta Mads Hansen med en klype salt. Han er bare tøff bak skjermen. Han stammer og stotrer i virkeligheten om man forsøker å prate til han og han ikke har manus, så kan jo ikke annet enn å flire av det.

Synes det er til å spy av

Wøyen Lenes beskriver Hansens innlegg som unødvendig. Hun forteller at hun ville dele en koselig nyhet.

– Jeg synes det er leit at han klarer å finne muligheter til å melke alt, men det er jo sånn han får sin fame, sier hun og fortsetter.

– Innlegget er ikke ille, men han kunne gått igjennom kommentarene og slettet de ekle pedo-kommentarene som faktisk er svært drøye. Jeg vurderte nesten å sende til familiemedlemmer av enkelte fordi det var så ille.

Videre sier Wøyen Lenes at Mads er Mads, men at flere av de godt voksne i kommentarfeltet er til å spy av.

– Skal ikke bli straffet for å få barn

Hansen poengterer selv i et svar til Nicoline Devik i kommentarfeltet at han ikke latterliggjør dem for å få barn, og at Devik må tåle at noen har en annen mening enn henne.

– Ved å skrive det han skrev, så er det nettopp det han gjør. Man skal absolutt tåle kritikk, både om man er offentlig person eller ikke, men dette er ikke kritikk, sier Devik til God kveld Norge.

– Her blir jo fokuset i kommentarfeltet at man ikke skal få barn om man har gjort noe kontroversielt, og at det er greit å latterliggjøre dem. Man skal ikke bli straffet for å få barn. Det er motbydelig. Dersom Mads vil kritisere OnlyFans, så kan han gjøre det, men holde graviditeten unna.

Ser det positive i hendelsen

Wøyen Lenes sier seg enig med Devik:

– Lurer på hvordan han kan påstå han ikke kritiserte graviditeten når selve «captionen» omhandler det på et ganske dårlig humoristisk vis.

Likevel klarer den tidligere Ex on the beach-deltageren å se det positive i hendelsen.

– Jeg tenker bare at all PR er god PR. Fått ganske mange nye følgere på insta siden gårsdagen, så jeg takker for det!

Svarer tilbake

God kveld Norge har snakket med Mads Hansen som svarer følgende:

– Innlegget jeg la ut var ikke en latterliggjøring eller kritikk av at noen får barn, og heller ikke kritikk av de som har OnlyFans-konto. Det var en vits som spiller på alle sakene som har versert i mediene om realitydeltakere og inlfuencere som legger ut seksuelt innhold på OnlyFans. Punktum.

Han forteller også at ikke alt han legger ut på sosiale medier er kritikk av noe.

– Det virker som om noen tror at alt jeg legger på sosiale medier er kritikk av noe. Det er det altså ikke. Hvis Wøyen Lenes ikke tåler at det vitses om ting hun ytrer i offentligheten står hun selvsagt helt fritt til å finne seg en jobb der hun ikke tjener penger på nettopp det: å ytre seg i offentligheten.

Fascinerende påstand

Videre forteller Hansen at han aldri har brukt manus.

– Hva gjelder antydningen om at jeg er konfliktsky i det virkelige liv, og "stammer og stotrer når jeg ikke har manus", må det sies å være en fascinerende påstand om en som har scoret rekordlavt på føyelighet i personlighetstester og aldri har brukt manus til noe som helst - verken på TV eller andre steder.

– Registerer for øvrig at realitydeltager Wøyen Lenes virker å være godt over snittet opptatt av "fame" og PR. Intet nytt under solen der, med andre ord. Helt til slutt må jeg også få lov til å gratulere Linn og Øystein, eller "Babe & Paul" som jeg kaller dem, med graviditeten, avslutter programlederen.