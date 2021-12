Graham Hansen spilleklar etter hjerteinngrep - med i troppen mot Arsenal

Det bekrefter klubben på deres twitter-konto.

De bekrefter også at Graham Hansen er en del av spillertroppen som reiser til London for å møte Arsenal i Champions League førstkommende torsdag.

Den norske Barcelona-stjernen har vært satt ut av spill siden hun opplevde en hjerterytmeforstyrrelse i seriekampen mot Real Sociedad i begynnelsen av november.

En uke senere bekreftet landslagslege Said Tutunchian at Graham Hansen hadde vært gjennom et inngrep i hjertet og at hun per definisjon skulle være kvitt problemet.

De siste ukene har hun gradvis gjenopptatt trening for seg selv. Nå bekrefter altså klubben at hun har fått grønt lys fra det medinsinske apparatet og at hun kan spille fotball igjen.

Førstkommende torsdag er det duket for toppoppgjør i Champions League-gruppe C mellom Arsenal og Barcelona på Emirates.

Barcelona topper gruppen tre poeng foran den engelske ligalederen før gruppespillets nest siste kamp.

Graham Hansen har ikke vært tilgjengelig for en kommentar om saken tirsdag.