Politiet har funnet alle omkomne etter brannen i Svelvik

Tirsdag ettermiddag kan politiet bekrefte at alle de omkomne etter brannen på Berger i Svelvik nå er funnet.

– Denne tragiske brannen har krevd fire menneskeliv, og våre tanker går til de pårørende, venner og kollegaer, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

Tidligere tirsdag bekreftet politiet at det var gjort funn av levninger på branntomten. Nå er alle de omkomne funnet.

– Kan ta lang tid

Politiet vil fortsette arbeidet på branntomten tirsdag ettermiddag og kveld.

– Vi kommer til å fortsette arbeidet ut over ettermiddagen og kvelden, sier Aas.

KREVENDE ARBEID: Politistasjonssjef Øyvind Aas sier at de har et krevende arbeid fremfor seg med å finne årsaken til brannen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Politistasjonssjefen sier at det er et krevende arbeid, og at det kan ta lang tid å finne årsaken til brannen.

– Det er en branntomt som er nedbrent, og det er krevende å jobbe under slike omstendigheter. Det er et møysommelig arbeid for å prøve og nøste i hva som har skjedd. Vi går veldig bredt ut, og har ingen teorier om hva som har skjedd, sier ha.

– Det er vanskelig

Aas forteller til TV 2 at det siste funnet ble gjort for kort tid siden.

– Det som skjer nå er at de blir transportert til rettsmedisinsk institutt for identifisering. Men ut i fra de opplysningene vi har, skal det ha befunnet seg fire personer i huset – og vi har funnet de fire, sier politistasjonssjefen.

STERKT PREGET: Lokalsamfunnet i Svelvik er i sorg etter den tragiske brannen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Aas sier han ikke tør spå hvor lang tid etterforskningen vil ta.

– Vi skal gjøre en grundig og god jobb. Målet vårt er å kunne gi svar til de som har mistet noen, og det er vanskelig, sier han.

Politistasjonssjefen er klar på at dette er en dypt tragisk sak.

– Det preger først og fremst de nærmeste, men også venner, kollegaer og familie. Dette preger nok utover det også. Det er en veldig trist og en stor tragedie. Det er en familie som er borte, sier han.