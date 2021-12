Kollegaen Helge (43) omkom i dødsbrannen: – Vanskelig å sette ord på

Lokale brannkonstabler visste at en kollega var savnet under husbrannen på Svelvik. Nå er familien på fire bekreftet omkommet.

Natt til mandag brant en bolig på Berger i Svelvik utenfor Drammen. En familie på fire ble tirsdag funnet omkommet etter brannen. Onsdag går politiet ut med navnet på de omkomne, i samråd med familiens pårørende.

Det var Helge Høvik (43), Camilla Førde (42), Isabell Førde Høvik (12) og Trym Førde Høvik (10) som omkom i boligbrannen i Svelvik natt til mandag.

Familiefaren Helge var selv brannkonstabel i Drammensregionens brannvesen, som var på stedet for å slukke brannen.

For brannkonstablene som var førsterespons på stedet ble redningsaksjonen personlig, og flere har opplevd ulike reaksjoner i etterkant.

– Det er litt vanskelig å sette ord på det, men det blir en spesiell opplevelse, sier brannsjef Torgeir E. Andersen i Drammensregionens brannvesen.

Kjente familien godt

Han forteller at flere av brannkonstablene på den lokale stasjonen i Svelvik kjente familien veldig godt.

– Det er litt uvirkelig fordi du her en ganske personlig relasjon til vedkommende. Familien bor på Berger i Svelvik, og vi har mange ansatte derfra, sier en preget brannsjef.

Andersen omtaler hendelsen som en dyp tragedie for pårørende, brannvesenet og for lokalsamfunnet.

PREGET LOKALSAMFUNN: Blomster er lagt ned i Drammen for å minnes de som døde i brannen i Svelvik. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Likevel benytter brannsjefen anledningen til å rose brannvesenet som jobbet på spreng for å slukke brannen og finne familien.

– Vi opplevde at de mannskapene som utførte førsteinnsatsen var svært profesjonelle. Den profesjonaliteten lot vi også merke til under gjennomgangen i går, sier han til TV 2.

– En del reaksjoner

Nå vil brannsjefen legge til rette for å ivareta de ansatte.

– Mandag gikk det veldig mye på informasjon, mens nå er vi mer over i en reaksjonsfase, sier han.

– Hva er tilbakemeldingene har dere fått fra de som drev førsteinnsats på brannstedet?

– Deres tilbakemeldinger har vært at de har følt på en del forskjellige reaksjoner etter de kom tilbake og fikk kledd av seg utrykningstøyet.

STERKT PREGET: Redningsaksjonen ble en personlig affære for brannvesenet i Drammen og Svelvik. Foto: Marte Christensen / TV 2

Noen av de som rykket ut til dødsbrannen var deltidsmannskaper.

– Vi hadde et godt møte med dem hvor vi informerte dem om hva som kommer til å skje fremover. Samtidig sørge for at de har kontakt med ledelsen, tillitsvalgte, vernetjenesten og også får en åpning inn mot bedriftshelsetjenesten, sier han.

STERKT PREGET: Lokalsamfunnet i Svelvik er i sorg etter den tragiske brannen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Sorg og savn

De to barna, Isabell og Trym, var elever ved Tømmerås skole. Et beredskapsteam ble sendt for å ivareta de andre barna på skolen, som har mistet to av sine medelever.

Camilla Førde var frisør for Hairplay Åskollen. De andre ansatte i salongen uttrykker stor sorg over tapet av kollegaen.

– Kommer til å savne deg, ditt gode humør og hverdagen vi hadde sammen, skriver frisørsalongen i et innlegg på Facebook.