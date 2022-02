Biler som er 20 år kan importeres avgiftsfritt til Norge. Man betaler kun moms på kjøpesummen.

Nå tar vi i Broom for oss biler som fyller 20 år omtrent på denne tiden, og som kan ha potensiell samlerstatus.

Først ute er en av verdens første elbiler i moderne tid, nemlig Think.

Vi nordmenn er gode i mye, men akkurat på bilproduksjon her vi ikke lyktes helt. Til tross for flere forsøk.

Det siste og mest ambisiøse var den lille elbilen Think. Heller ikke det gikk så veldig bra. De gikk grundig over ende og konkurs i 2012.

Men på den annen side – dette er en bil mange av oss nordmenn har mye å takke for. Da i form av sparte penger.

For det er ikke til å komme fra at den lille, unnselige bilen er en sterkt medvirkende årsak til at vi den dag i dag har elbiler uten avgifter og moms i Norge. For noe måtte man jo finne på for å få solgt disse bilene i den spede elbil-barndommen.

Egentlig burde alle de som kjører moms- og avgiftsfrie Tesla, Porsche Taycan, Jaguar I-Pace og Audi e-tron løfte på hatten og bukke ærbødig hver gang de møter en Think. Men de er ikke så ofte å se langs veiene lenger. De fleste av disse er ute av drift nå. Think kom i 2001 og har dermed passert 20 år.

Think City kom tidlig på 2000-tallet og gjorde seg bemerket i trafikkbildet her hjemme.

Hvem kjøpte da den var ny?

Ja, hvem var det egentlig som bladde opp 200.000 kroner for denne lille plastbilen med svært begrenset rekkevidde?

Idealister, tullebukker, dagdrømmere, professorer, rødstrømper og miljøvernere kanskje? Eller var de rett og slett klarsynte? Ikke vet vi.

Uansett, de var pionerer. De var med på starten på noe som ble stort. Antagelig mye større enn det de fleste av oss som raste forbi, og sprutet ned disse små unnselige bilene med søle fra den digre diesel-SUV-en vår, forutså.

Det var det ikke lett å se hvem som satt inni. Varmeapparat og radio var skrudd av, det glødet bare så vidt gult i lyspærene foran og de runde brillene til sjåføren dugget der de tuslet pent i ytterste høyre fil og ba stille bønner om å komme helt hjem før batteriet ble tomt.

Sett i ettertid står det stor respekt av disse tidlige elbil-bilistene. De bør takkes dypt og ærbødig, mener vi.

Andre mener de bør straffes hardt og lenge. Det finnes mange elbil-hatere fortsatt.

En liten kuriositet: I 2010 fantes det 2.800 elbiler i Norge. Think var den det var flest av. Nå nærmer vi oss en halv million elektriske biler i Norge. Det har skjedd litt disse årene ...

Interiøret i Think var som resten av bilen. Funksjonelt, men enkelt.

Hva må du betale nå:

I 2010 kostet en Think City fra 212.000 kroner. Den hadde 41 hestekrefter og en toppfart på 100 km/t. Rekkevidden var optimistisk oppgitt til 170 kilometer. Da under særdeles optimale forhold.

De eldste bilene passerer nå 20 år og kan importeres avgiftsfritt. Har du slått deg i hodet – er ikke dette å gå over bekken etter vann? Bilene ble jo produsert på den norske landsbygda. Nærmere bestemt i Aurskog, tenker du kanskje?



Det er ikke feil, men de ble også produsert hos Valmet i Finland og i Elkhart i Indiana, USA.

Det finnes knapt biler til salgs i Norge lenger. Fem fattige eksemplarer er det som ligger ute på finn.no når dette skrives.

To av dem som reparasjonsobjekter og delebiler til 5.000-6.000 kroner. Den dyreste av disse er siste årsmodell som har gått 86.000 kilometer. Den få du for under 40.000 kroner ...

Snakker vi om en framtidig elbil-klassiker som bør reddes for ettertiden her? Ja, vi mener det. Dette er et norsk stykke bilhistorie som bør tas vare på.

2.500 produserte Think og verdens mest solgte elbil. Det har skjedd litt siden dette bildet ble tatt.

Hva må du se opp for.

Gamle fordommer, runde briller og lilla skjerf. Samt dårlige batterier og slitte dekk. Bilene krever en grundig generell sjekk. Kvaliteten var ikke alltid den beste ...

Eierne mener:

Vi har virkelig ikke mange bilvurderinger av Think i vår brukergenererte bruktbilguide, «Eierne mener» og vi ønsker oss flere. Så om du har en, eller har hatt, så legg gjerne inn dine erfaringer med bilen.

Dette skriver en av eierne:



En perfekt pendlerbil, som også klarer småbarnslivets braser. Ikke noe problem med to voksne, isofix-sete bak, hund ved siden av og paraplytrille bak baksetene. Allsidig liten bil, men burde hatt mulighet for hurtiglading og type 2 kontakt. Se hele anmeldelsen her:

