Stolene skulle egentlig kastes: – Vi fikk sjokk da vi så verdien

De ansatte ved gjenbruksbutikken Egna i Bodø fikk stoler fra et nedlagt hotell. Så viste det seg at det var svenske designstoler de fikk.

I Bodø har man åpnet et helt senter på 1600 kvadratmeter som kun selger gjenbrukte og bærekraftige produkter.

I samme senter finner man også skredder, designfirmaer og reparatører av hvitevarer. Blant annet kan et gammelt bilbelte og en brukt sekk med kaffebønner, fort bli til en fancy vinbag.

For det meste kommer det inn møbler i alle varianter og fra ulike tidsepoker.

– Hele ideen med gjenbruks- og bærekraftssenteret Egna er grunnet i at flere ønsker å handle mer bærekraftig, men vet ikke helt hvordan, sier Carina Rist, senterleder, Egna.

Fra et nedlagt hotell fikk butikken en stabel med stoler som etter planen skulle kastes.

For butikkpersonalet var det vanskelig å finne en pris.

MORSOMT: – Vi ante ingen ting om verdien av disse stolene, sier Anneli Eriksen, butikkleder, Egna. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi får jo inn veldig mye, så det er utfordrende å finne ut hva ting egentlig er verdt, sier Anneli Eriksen, butikkleder for marked ved senteret Egna.

Observant kunde

En dag kom det en kunde innom butikken som bet seg merke i den grønne stolen som stod utstilt.

– «Vet dere at denne stolen er laget av en svensk designer, og at dette må dere se litt nærmere på?», forteller Eriksen.

Bak på stolen stod det navnet Swedese Møbler AB, og at stolen var laget i Sverige 1. oktober i 2008.

Etter noen raske søk på internett, fikk de seg en kraftig overraskelse.

– Det stod på nettet at disse stolene koster mellom 18 og 22 000 kroner per stykk. Dette var litt sjokkerende, men absolutt artig kan du trygt si. I tillegg har vi mange av dem, humrer Eriksen.

Mange stoler på lager

På bakrommet står det en stabel på mellom 20 og 30 slike stoler. I tillegg fikk gjenbruksbutikken noen andre stoler fra samme designer.

Verdien er altså på flere hundre tusen kroner hvis de skulle ha blitt solgt til full pris. Den grønne designstolen har nå fått en prislapp på 7000 kroner i butikken.

GOD STAND: Stolene skal renses og gjøres klare for salg. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Ja, plutselig var dette en skatt. Gull blant all gråsteinen som vi får inn, forteller Eriksen.

Stolene stod først på SAS-hotellet i Bodø, før de ble solgt til Norrøna Hotel i 2018.

De ble gitt bort videre til Egna i forbindelse med at hotellet skulle bygges om til leiligheter.

– Var dere klar over verdien?

SVENSK DESIGN: Stolene er verdt mellom 18 og 22 000 kroner stykket. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Nei, men vi ville uansett ha gitt de vekk. Vi er svært glade for at gjenstander fra våre rivingsprosjekter går til gjenbruk. Det er i tråd med vår forretningspolitikk, sier Roy B. Nilssen, administrerende direktør i Corponor.

– Så du angrer ikke?

– Absolutt ikke. Nå blir stolene gjenbrukt for tredje gang, så dette er bra. Vi skulle egentlig kaste de, sier Nilssen.

102 år gammel bok

Butikken fikk også inn den aller første utgaven av Daniel Defoe`s bok om Robinson Crusoe på Norsk.

SJELDEN: Gjenbruksbutikken i Bodø har også den første utgavene av Robinson Crusoe Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Boken er fra 1919 og er 102 år gammel.

– Verdien av denne boken vet vi ikke enda, sier Børge Bøyum, daglig leder hos Frem.

– Hva synes folk om et slik tilbud der du får kjøpt gjenbrukte og bærekraftige produkter?

– Du vi har fått så mange positive tilbakemeldinger. Folks syns det er bra at man bryr seg om bærekraft og at det blir satt i system. Det virker også slik at det har lyst til å komme igjen rett og slett, sier butikkleder Eriksen hos Egna.

– Det virker som om at dette er en trend i tiden og at de håper at det går bra med oss, forteller hun.

– Det fine med senteret Egna er at vi har lovfestet at det ikke blir tatt ut utbytte, men at alt overskudd pløyes tilbake til den videre driften av senteren, sier Bøyum.

Nå håper man at det svenske designmøblene blir populære.

– Den er god å sitte i og det hadde ikke vært meg imot å ha en slik i stua, sier Eriksen.