Lisa-Marie Utland til TV 2: – Ikke sånn jeg så for meg å legge opp

– Det var en ganske kort prossess for meg. Da jeg fikk beskjed om at de ikke ønsket å tilby meg ny kontrakt, så kjente jeg bare at nå sier det stopp, sier spissen på telefon til TV 2.

– Jeg bestemte meg da jeg flyttet til Trondheim at jeg følte meg hjemme der og sa at dette er siste gang du flytter. Nå skal jeg nyte siste årene her. Jeg har så klart veid masse opp og ned på denne avgjørelsen, men kroppen min sier bare stopp nå, fortsetter hun.

Utland var på utgående kontrakt med Rosenborg denne sesongen. Hun kunne ikke tenke seg å spille noe annet sted og ga stadig beskjed til sin agent at han ikke trengte å se seg rundt etter andre alternativer til henne.

– Skuffende

Men i slutten av november fikk Utland en overraskende beskjed fra klubben: Hun kom ikke til å få tilbud om ny kontrakt.

– Jeg hadde det kjempebra i Rosenborg, men slutten synes jeg ble skuffende. Avgjørelsen fra klubben til meg kom veldig sent. Når vi er så sent på året, så er det vanskelig hvis jeg skulle funnet meg noe nytt, forteller 29-åringen.

– Når fikk du beskjeden?

– Vel, det var vel mer jeg som tok opp tråden. Det var helt i starten av samlingen, sier Utland og sikter til det norske landslagets opphold i Albania og Armenia fra 22. november.

– Jeg håper at klubben lærer av det her og ikke gjør noe slikt igjen. Jeg vil ikke at noen av mine lagvenninner skal oppleve dette. Det kjente jeg på som veldig skuffende, sier Utland om den sene beskjeden.

Jan Henrik Øydne, sportslig og administrativ leder i Rosenborg, forstår veldig godt 29-åringens skuffelse.

– Det er ikke vanskelig å forstå, men så er det noen naturlige årsaker til at det har tatt lengre tid enn man ønsker. Dette blir nok ikke kutymen i Rosenborg fremover, sier Øydne til TV 2.

– Klubben var uten sportslig og daglig leder en periode. Jeg har vært der i to måneder, så det er klart at det mange prossesser som har gått samtidig. I tillegg var det ikke en lett avgjørelse fra sport i seg selv ikke å tilby henne ny kontrakt. Det var en vanskelig avgjørelse og vi hadde mange spillere på utgående kontrakt vi måtte snakke med.

Trener Steinar Lein bekrefter til Avisa Nidaros av det var en vanskelig avgjørelse.

– Vi vet at hun har trivdes veldig godt i Trondheim, men dessverre er toppidretten av og til slik at vi må ta fryktelig kjipe avgjørelser, sier Lein til lokalavisen.

Lein har ikke svart på TV 2s henvendelser tirsdag.

Landslagssjefen: – Synd hun tar denne avgjørelsen

Når avgjørelsen om at hun ikke fikk ny kontrakt kom så sent som den gjorde, ble det etterhvert klar for henne at det ikke var noe annet å gjøre enn å legge opp.

– Jeg var motivert for enda et år i Rosenborg og EM til sommeren, som kommer til å bli veldig stort. Men når jeg må starte på nytt et annet sted, flytte et nytt sted og bruke masse energi på det – som jeg har gjort mange ganger før og vet hva innebærer – så sier det bare stopp for meg. Det var ikke helt sånn jeg hadde sett for meg å legge opp, men nå ble det sånn, sier 29-åringen.

Martin Sjögren og Lisa-Marie Utland har vært sammen på det norske A-landslaget i fem år. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Utland blir dermed stående med 65 A-landskamper og 26 mål for Norge.

– Vi mister en spiller som har vært med under hele min tid som landslagssjef og har bidratt mye i disse fem årene. Hun er en spiller som alltid jobber steinhardt og som gjør sitt ytterste for laget, skriver Martin Sjögren i en SMS til TV 2.

– Lisa er en spiller man gjerne vil ha med i sitt lag, men ikke så gjerne vil spille mot. Det er synd at hun tar denne avgjørelsen, men det er bare å respektere henne og ønske henne lykke til med det som kommer etter karrieren, avslutter landslagssjefen.