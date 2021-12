USA advarer mot å reise til flere europeiske land

Amerikanske helsemyndigheter setter Frankrike og fire andre europeiske land på listen over steder med svært høy risiko for korona.

Det amerikanske smittevernbyrået, CDC, har endret sine reiseråd, og lagt ytterligere fem europeiske land til på listen over høyrisikoområder. Amerikanere blir dermed frarådet å reise til disse landene. Dersom man likevel velger å reise bør man være fullvaksinert.

De fem landene som nå er definert som høyrisiko er:

Frankrike

Portugal

Andorra

Lichtenstein

Kypros

Det amerikanske smittevernbyrået har fem kategorier for reiseråd:

Ukjent

Nivå 1: Lav

Nivå 2: Moderat

Nivå 3: Høy

Nivå 4: Svært høy

Land som har flere enn 500 tilfeller per 100.000 innbygger de siste 28 dagene, blir kategorisert som nivå 4.

Norge var allerede på amerikanernes liste over høyrisikoland sammen med store deler av Europa.

Sverige og Finland befinner seg derimot på nivå 3.

Stigende smitte i Europa

CDCs beslutning om å sette fem nye europeiske land på listen over høyrisikoområder skjer etter flere uker med stigende smitte i Europa. I tillegg skaper omikron-varianten av viruset bekymring.

Frankrike er nå inne i sin femte smittebølge, og statsminister Jean Castex har annonsert at alle nattklubber fra og med fredag må holde stengt de neste fire ukene. I tillegg forlenges munnbind-påbudet på skoler.

MUNNBIND: Frankrike forlenger munnbind-påbudet på skoler. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Landet opplever nå stort smittetrykk blant barn og unge, og fra 15. desember åpnes det for vaksinering av barn mellom fem og elleve år i risikogruppen.

Vaksineskepsis

En rekke europeiske land har de siste ukene opplevd at koronasmitten har skutt i været, blant annet fordi vaksinasjonsgraden er lav som et resultat av vaksineskepsis.

Flere land har nå innført nye koronarestriksjoner, og tiltak rettet spesifikt mot uvaksinerte.

Østerrike stengte ned landet for to uker siden, og når de etter planen åpner opp igjen kommende søndag, vil det kun være for de som er fullvaksinert.

KRAV OM VAKSINE: Østerrike ønsker å innføre vaksineplikt fra februar neste år. Foto: Vadim Ghirda

Østerrike vil fra februar neste år innføre vaksineplikt. Dette er også noe som nabolandet Tyskland vurderer. Påtroppende forbundskansler Olaf Scholz sier han håper å innføre alminnelig vaksineplikt fra februar.

Tross stigende smitte og lav vaksinegrad i flere land advarer Verdens helseorganisasjon i Europa likevel mot å innføre vaksineplikt, og sier dette kun bør innføres om alle andre muligheter for å få opp vaksinasjonsgraden er utprøvd.