Krever nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet: – Holder ikke med gaffateip

Saken oppdateres!

Klokken 19.00 tirsdag legger regjeringen frem nye koronatiltak. Mandag varslet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at Omikron-utbruddet fører til behov for strenge nasjonale tiltak.

Virke-sjefen er tydelig på deres forventninger.

– Smittevernstiltak må følges opp med kompensasjonstiltak. Det holder ikke med gaffateip. Her må regjeringen fram med hele verktøykassen, sier Ivar Horneland Kristensen.

– Det haster nå å få en avklaring.

Virke representerer mange bransjer som treffes hardt av smittevernsbegrensinger som reiseliv, handel, restaurant- og serveringsbransjen.

Virke vil ha:

Lønnsstøtte-ordning for å holde folk i jobb.

En nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet.

Utsatte skatter og avgifter for bedriftene som sliter.

– Kulturstøtte og kommunal støtte holder ikke, sier Kristensen.

– Psykologisk usikkerhet

Bare varsler om nye smitteverntiltak har vært nok til å kjøle ned økonomien til næringslivet som er avhengig av julebordsesongen, opplyser Virke-sjefen.

– Med bare signaler fra regjeringen, som det som kom mandag, går omsetningen ned flere steder, sier Kristensen.

Han forteller at mange av Virkes 24.000 medlemsbedrifter er preget nå.

– Mange kjenner nå på en psykologisk usikkerhet, og det gjelder hele landet, sier Kristensen.

I forrige uke kom regjeringen med nye råd, som allerede har ført til avlyste julebord og konserter.

Tidligere ordninger

Det ble i forbindelse med koronakrisen opprettet en lønnsstøtteordning som belønnet bedriftene for å ta permitterte tilbake i jobb. Det har vært mulig å få maks 25 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra 100 prosent permittering.

Ifølge Skatteetatens nettsider var siste frist for å søke om støtte for ansatte som var permittert i perioden 1. juli til 31. august, 31. oktober.