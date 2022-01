Chiptuning eller trimming av bilen har de siste årene bredt om seg.

På biler med turbo og elektronisk styring av innsprøyting og tenning, er dette en relativt rimelig måte å hente ut mer effekt av bilen på.

Men nå kan det vise seg at det kan følge noen uheldige «bivirkninger» med dette.

Statens vegvesen har de siste årene kartlagt chiptuningmarkedet, og det er flere hundre aktører som tilbyr chiptuning uten å være et godkjent verksted.

– Virksomheter som tilbyr chiptuningtjenester uten å være et godkjent verksted, kan bli stengt av oss og kan også bli politianmeldt, sier Einar Eskilt i Statens vegvesen.

Noen chiptuningaktører kan ligne et ordinært verksted. Chiptuning tilbys også av omreisende virksomheter eller fra garasjer og lignende. Markedsføringen skjer ofte i sosiale medier.

Strenge tekniske krav for å få godkjent bilen

Chiptuning blir ofte omtalt som en optimalisering av motoren der bilen på en enkel og rimelig måte kan få mye mer kreft.

– Men det er ingen som nevner ved motorens utslipp kan øke betydelig som følge av chiptuning, sier Eskilt.

Bilprodusentene setter opp motorstyringen slik at bilen skal fungere best mulig med tanke på effekt og drivstoffforbruk, og samtidig tilfredsstille myndighetenes utslippskrav. Chiptuning endrer parameterne i motorstyringen. Dette er en rask jobb i en moderne bil, men det kan påvirke utslippsnivåene.

Chiptuning gjøres ved at man laster inn ny programvare. Foto: Statens vegvesen

– Hvis du trimmer eller chiptuner motoren i bilen din, må du vise den for Statens vegvesen for godkjenning. Du må dokumentere at utslippene ikke er høyere enn det var da bilen ble registrert første gang, sier Eskilt, i en pressemelding.

Risikerer at garanti og forsikring ikke lenger er gyldig

De som velger å kjøre med en trimmet bil der den nye effekten ikke er godkjent og påført i vognkortet, risikerer avkortning i forsikringen ved en ulykke.

– Dette kan utgjøre betydelige beløp hvis man har skyld i en ulykke med personskader og store materielle skader, sier Eskilt.

På samme vis vil bilprodusentene fraskrive seg garantiansvar for biler som har installert uoriginal programvare, slik som chiptuning som regel er.

Hvordan trimme lovlig?

Flere bilmerker tilbyr chiptuning eller optimalisering som kan bli godkjent. For at et kjøretøy skal bli godkjent med trimming, må du kunne dokumentere at bilen fortsatt tilfredsstiller utslippskravene. Det er kun dokumentasjon fra godkjent laboratorium som kan bli godkjent.

– Seriøse aktører har denne dokumentasjonen, slik at du kan vise kjøretøyet på en trafikkstasjon for å få den nye motoreffekten godkjent og ført inn i vognkortet, sier Eskilt, som anbefaler de som vurderer å chiptune å rådføre seg med merkeverkstedet først.

Trimmer du uten godkjenning og den nye effekten påført i vognkortet avskilting, at forsikringen ikke lenger er gyldig, og at eventuell garanti bortfaller. Dette er det mange som ikke er klar over. De risikerer dermed å kjøre rundt i det som er en ulovlig bil.

