Du har en stor jobb foran deg, Kjerkol

Tenk hva vi kunne utrettet om vi hadde sørget for bedre behandling og oppfølging av disse pasientene slik at flere kunne fullføre studier, komme seg tilbake i arbeid og bidra økonomisk til statskassa.

Kvinnehelse har fått en plass i Hurdalsplattformen, men hva betyr egentlig punktene som er nevnt? Er dette bra nok?

Vage lovnader

Da kvinnehelse ble nevnt i flere av partiprogrammene i forkant av stortingsvalget, føltes det som en seier for flere.

Og en personlig seier for meg, som selv har stått i en lang kamp med kvinnesykdommen endometriose, som rammer 10 prosent av alle kvinner. Det å endelig bli nevnt og sett, var etterlengtet etter mange år med rop om hjelp.

Den siste tiden har vi sett en endring i samfunnet når det kommer til kvinnehelse, med både økt mediedekning, flere kjente og ukjente stemmer som snakker om sykdommer som fremdeles er skambelagt for mange, og ikke minst; en plass i den nye Arbeiderparti/Senterpartiet-regjeringen sin politiske Hurdalsplattform.

Her står det svart på hvitt at regjeringen vil:

Legge frem en strategi for kvinners helse for å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten.

Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven. 64

Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.

Styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og sikre at arbeidet også systematiseres regionalt.

Forbedre informasjonsarbeidet og tilbudet innen seksuell og reproduktiv helse.

Hva betyr dette?

Betyr dette at vi endelig kan forvente oss bedre kunnskap når det for eksempel kommer til endometriose hos fastleger, helsesøstre, gynekologer og på legevakter?

Vil det kunne føles trygt å dra på legevakten med smerteanfall, eller vil vi fremdeles oppleve å bli sent hjem og bedt om å skjerpe oss, fordi «man skal ikke dra på legevakten på grunn av menssmerter.»?

Betyr dette at vi endelig vil få p-piller, som forresten er den vanligste symptombehandlingen for endometriose, på blå resept?

Betyr det at vi vil kunne forvente et jevnt kirurgisk nivå hos de ulike sykehusene på tross av regionale forskjeller, eller vil det fremdeles være pasienter som må be om en «second opinion» fordi operasjonsteamet i hjembygda ikke fant noe under operasjonen, siden de ikke vet hva de skal se etter når det kommer til endometriose?

Hva går punktene om kvinnehelse i Hurdalsplattformen egentlig ut på?

Misforstå meg rett, det er virkelig flott at kvinnehelse blir nevnt.

Men er det for mye å forlange at diagnosen endometriose, som rammer en pasientgruppe tidligere helse- og omsorgsminister, Bent Høie, unnskyldte seg for på direktesendt TV grunnet et for dårlig behandlingstilbud, blir nevnt?

En pasientgruppe som Høie deretter ga Helsedirektoratet et oppdrag om å vurdere og utrede behandlingstilbudet til.

Koster så lite

Tiltakene er i mine øyne for vage. Vi trenger mer forskning spesifikt rettet mot sykdommen, som vi i dag ikke vet hva forårsakes av.

Vi trenger økt finansiering av kursing, utdanning, videreutdanning og kompetanseheving til legene som skal møte disse pasientene – slik at de også får en mulighet til å gjøre jobben sin på best mulig måte.

Jo da, dette koster, men kjære politikere og skattebetalere som ser bekymret på dette regnskapet, vit at endometriosepasienter allerede koster staten 13 milliarder i året.

Nettopp fordi vi ikke har prioritert denne pasientgruppen på en god nok måte.

Tenk hva vi kunne utrettet om vi hadde sørget for bedre behandling og oppfølgning av disse pasientene slik at flere kunne fullføre studier, komme seg tilbake i arbeid og bidra økonomisk til statskassa.

Det er drømmen for mange, som i dag ligger i smerte på badegulvet, fremfor å sitte på kontoret.

Tenk hvor mye det kunne betydd, ikke bare for samfunnet vårt, men for alle disse kvinnene sin tilhørighet- og mestringsfølelse.

For å unngå høyt bruk av smertestillende, sykemeldinger og uføretrygd, tap av livskvalitet og traumer. Eller så mye som 7(!) operasjoner, som kvinnen i Lars Inge Leirflåt sitt liv har måttet gå gjennom på grunn av endometriose. Det er som han selv skriver, skammelig at realiteten er som den er i dag.

For dårlig

Det er flott at det skal utbredes en strategi for å bedre tilbudet for pasienter med kvinnesykdommer, men det kan se ut som det ikke er en direkte klarhet i hva pasientgruppen egentlig trenger.

Ingvild Kjerkol har en stor jobb foran seg, og jeg håper hun fortsetter å tråkke opp løypa Bent Høie endelig begynte å klargjøre. For å skape en forandring, er vi nødt til å anerkjenne at tilbudet som står i dag ER for dårlig.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no