Høyesterett: Nytt tap om elsparkesykler for Trondheim

Trondheim kommune vil ikke la elsparkesykler stå gratis på deres grunn, men har blitt trosset av Ryde. Nå har Ryde, for tredje gang, fått retten på sin side. Høyesterett er enig med to tidligere rettsavgjørelser.

På gater og fortau i Trondheim står elsparkesyklene parkert overalt. Akkurat som i resten av landet. Men i Norges tredje største by sier de lokale myndighetene nei. Det brydde Ryde seg ikke om å høre på.

– Kommunen har ikke lovhjemmel

Høyesterett avgjorde i dag at Trondheim kommune ikke har lovhjemmel til å forby elsparkesykkel-aktøren Ryde å sette sine mange sykler på kommunens grunn. Høyesterett skriver at det knytter seg til borgernes rett til å ferdes på offentlig vei.

Kommuneadvokat i Trondheim, Øystein Block, sier i en uttalelse at kommunen tar dette til etterretning, og vil nå se på domspremissene før de avgir ytterligere kommentarer.

Droppet anbudsrunde

Trondheim kommune mente de kunne bestemme over hvem som skulle få bruke kommunens grunn, og la opp til en anbudsrunde hvor elsparkesykkel-aktøren Ryde ikke deltok.

Mens andre elsparkesykkel-utleiere konkurrerte om å få være med i kommunens anbudsrunde, plasserte Ryde ut sine grønne sparkesykler. Hvor de ville, og så mange de ville.

Rydes begrunnelse for ikke å spille med på kommunens premisser er blant annet at vilkårene Trondheim hadde satt ikke ga grunnlag for lønnsom drift.

OFFENTLIG AREAL ET KNAPPHETSGODE: Trondheim kommune mener slik virksomhet må reguleres for å få et forsvarlig antall som bymiljøet kan tåle. Foto: Frode Sunde / TV 2

I Sør-Trøndelag tingrett i april i fjor nådde ikke Trondheim kommune fram. Ryde Technology AS ble frifunnet.

Saken handler om hva kommunen kan bestemme på sin egen eiendom. Trondheim kommune står på at eiendomsretten gir grunneier total og faktisk rådighet over egen eiendom.

Fri ferdsel - ikke fri parkering

Kommunen mener at elsparkesyklene fritt kan ferdes på kommunens eiendom, men at de ikke fritt kan parkeres eller oppbevares på kommunens grunn – og sammenligner med bod-, torg- eller annen salgsplass, hvor en må betale.

Kommuneadvokat Øystein Block skriver at «det dreier seg om tildeling av et knapphetsgode: bruk av fast eiendom». De skriver videre at taxier heller ikke kan etablere faste oppstillingsplasser uten samtykke fra kommunen.

Ryde sine advokater framholder at kommunens forbud i prinsippet er et næringsforbud.

De prosederte på at retten til parkering av elsparkesykler inngår i retten til alminnelig ferdsel. «Hvis en ikke kan parkere, er det vanskelig å se for seg hva en skal gjøre når bruken er ferdig».

Retten gir Ryde rett

Frostating lagmannsrett skriver at grunneiers råderett over egen eiendom ikke er absolutt og ubegrenset. Den alminnelige ferdselsretten begrenser kommunens eierrådighet.

Lagmannsretten er uenig i Trondheim kommunes forbud, og sier seg enig med tingrettens vurdering:

«Etter rettens vurdering er selskapets utplassering av sykler med tanke på utleie uansett ikke parkering i vanlig forstand. Mellom hvert leieforhold er syklene til dels tilfeldig og til dels strategisk plassert, slik at de er tilgjengelig for neste bruker»

Tingretten og lagmannsretten er samstemte i at Trondheim mangler et rettslig grunnlag for å stanse Ryde. Lagmannsretten synes ikke kommunens sammenligning med drosjenæringa eller torgplass er særlig treffende. Og retten presiserer at parkering av el-sykler reguleres etter trafikkreglene: «Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe»

ELSPARKESYKKEL IKKE SOM VANLIG SYKKEL: Kommuneadvokat Øystein Block mener at elsparkesyklene ikke er å anse som syklende når de settes på kommunal grunn. Foto: Frank Lervik/TV 2

Vill vest

Ingen av selskapene som leier ut elsparkesykler følger noen regler i dag. De forholder seg ikke til antallsbegrensninger, de betaler ikke avgift heller, slik Trondheim kommune ønsker, og parkering av syklene skjer ikke på faste, tildelte plasser.

Kommunen har stilltiende akseptert denne frittløpende virksomheten, så lenge tvisten med Ryde er uavklart i retten.

Ryde Technology AS driver utleie i Trondheim og flere andre norske byer

Ryde startet opp i Trondheim sommeren 2019, og opplyser at de har 650 elsparkesykler i byen. Vel 30 medarbeidere jobber for Ryde i Trondheim.

13.august 2019 fattet formannskapet i Trondheim et vedtak som innebar at Ryde ble pålagt å stanse virksomheten

Flere konkurrenter kom med anbud i anbudskonkurransen, men Ryde avsto, og valgte å utplassere syklene i Trondheim sentrum uten noen avtale