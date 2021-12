Tidligere i år startet Mercedes de første kundeleveringene av EQA, deres første helelektriske kompakt-SUV.

Fra salgsstart har kun innstegsmodellen med drift på forhjulene vært tilgjengelig. Mange nordmenn har naturligvis valgt å vente på utgavene med firehjulsdrift, som det nå ruller mange av på norske veier.

Her er det to ulike versjoner å velge mellom: EQA 300 4Matic og EQA 350 4Matic. Bilene har samme batteripakke på 66,5 kWt, og det er kun effektuttaket på motorene som skiller dem.

EQA 300 byr på 228 hk, mens 350-utgaven leverer 292 hk og 520 Nm.

Nå har vi testet sistnevnte i perfekte vinterforhold. Perfekt i form av 4Matic firehjulsdrift, ikke målt i rekkevidde...

EQA 350 4Matic kan både ha taklast (75 kilo), samt trekke tilhenger på opptil 1,8 tonn.

Hva er nytt:

EQA 350 4Matic er i bunn og grunn akkurat samme bil som innstegsmodellen, EQA 250.

Rosé gold-fargen skiller seg tydelig ut i trafikkbildet. I sollys blir lakken enda mer gylden og fremtredende.

Det er kun drivlinjen som skiller dem. Bilen vi kjører nå har altså fått én elmotor ekstra og drift på alle fire hjul.

Det som kan overraske litt, er at rekkevidden faktisk øker noe på utgavene med firehjulsdrift, selv om alle tre deler samme batteripakke. EQA 250 (forhjulsdrift) har en oppgitt rekkevidde på 426 kilometer, mens EQA 350 4Matic kan skilte med opptil 432 kilometer.

Årsaken er at den ene elmotoren på 4Matic-utgavene er designet for å være enda mer energieffektiv. Det er denne som benyttes ved lave effektuttak, og dermed går forbruket ned.

For øvrig har testbilen full AMG-pakke, som gjør bilen litt tøffere å se på. Vi må også kommentere fargevalget, som skiller seg ut i mengden. Rosé gold heter lakken. Den er litt bronse-aktig og står fint mot de svarte detaljene på bilen.

Det er lite å sette fingeren på her inne. Infotainment-systemet er avansert, men samtidig svært enkelt i bruk.

Hvordan fungerer det?

På veien er det ingen tvil om at EQA byr på komfortable kjøreegenskaper. Lavt støynivå og behagelig fjæringskomfort bidrar godt til akkurat det.

Ikke helt overraskende, merker du at EQA 350 4Matic har betydelig mer krefter enn innstegsmodellen vi har kjørt tidligere. Med 292 hk og 520 Nm har du et solid kraftoverskudd, selv om bilen på ingen måte oppleves som «Tesla-rask». 0-100 km/t er oppgitt til 6 sekunder. Det bør være tilstrekkelig for de fleste.

Som med alle andre elbiler, må du regne med et HØYT forbruk de første kilometerne, dersom du ikke har forvarmer bilen. Her ser vi at oppvarming alene stjeler 44 prosent av det totale energiforbruket.

På rufsete vinterveier, med litt slaps, jobber firehjulsdrift-systemet effektivt.

Fremkommeligheten føles trygg og forutsigbar, også når vi utfordrer bilen i en brattere bakke med løssnø. Faktisk kontrolleres kreftene mellom for- og bakaksel 100 ganger i sekundet, avhengig av kjøresituasjonen.

Ved normal eller rolig kjøring, vil som nevnt motoren på bakakslingen prioriteres, for å holde forbruket nede.

Og apropos forbruk: I 5,5 minusgrader og vanlig tempo, noterer vi 20 kWt/100 km. Det må sies å være godkjent, når oppgitt forbruk under optimale forhold, er 17,5 – 18,5 kWt/100 km.

Underveis i testuken, med 5 til 10 minusgrader, legger vi også merke til hvor effektivt varmeapparatet i bilen jobber. Fra iskald bil til god varme tar det kun 2-3 minutter. Men det trekker virkelig strøm...

Selv om det ikke er noen stor nyhet på en elbil, sier vi det likevel: Ved korte kjøreturer, uten forvarmet bil, er forbruket virkelig høyt. Bare varmeapparatet alene, forsyner seg med opp mot 45 prosent av det totale energiforbruket de første kilometerne bak rattet.

Altså får vi bekreftet viktigheten av å forvarme bilen i kulda, dersom man har mulighet til det.

For øvrig har bilen omtrent alt av utstyr man kan ønske seg. Vi kan nevne varme og kjøling i setene, head up-display, 360-graders kamera, panorama soltak, elektrisk nedfellbart hengerfeste og mye mer. Eller for å si det på en annen måte: Det er ikke noe utstyr vi savner her. Dette har Mercedes kontroll på – selv om det som kjent koster å gå bananas i ekstrautstyrslistene.

Vår testbil har ekstrautstyr for nesten 190.000 kroner! Se egen faktaboks nederst i saken.

EQA leveres godt utstyrt som standard, med blant annet LED High Performance lys med adaptiv fjernlysassistent, elektrisk bakluke, navigasjon, komfortunderstell, smartphonepakke og MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Konklusjon

EQA 350 4Matic koster fra 475.900 kroner og er cirka 50.000 kroner dyrere enn innstegsmodellen. Da får du firehjulsdrift, drøyt 100 hk mer og faktisk bittelitt lenger rekkevidde.

Slik sett skjønner vi godt at mange velger denne versjonen, i alle fall hvis du har bruk for den ekstra fremkommeligheten på vinteren. Dersom du ikke MÅ ha topputgaven, med kraftigst effektuttak, er EQA 300 4Matic kanskje det smarteste valget.

Den koster fra 453.900 kroner og sparer deg dermed for drøyt 20.000 kroner. Felles for alle modellene i EQA-familien, er imidlertid god komfort, mye utstyr (hvis du betaler for det) og klassens beste infotainmentsystem.

Mercedes EQA 350 4Matic Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 292 hk / 520 Nm

0-100 km/t: 6 sekunder

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): 17,5 - 18,5 kWt/km. Batteri/lading: Batteripakke: 66,5 kWt

Rekkevidde: 432 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 446 x 183 x 162 cm

Bagasjerom: 340 / 1.320 liter

Vekt: 2.105 kg

Tilhengervekt: 1.800 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 475.900 kroner

Pris testbil: 664.555 kroner

Oversikt, ekstrautstyr: 950 AMG Line



PAU MBUX Innovasjonspakke



PAY Kjøreassistentpakke



PBF Connectivitypakke



PBR ENERGIZING Plus pakke



PDB Advanced Plus pakke



853 Mercedes-Benz soundsystem



P34 Eksklusivpakke



P47 Parkeringspakke



P49 Speilpakke



P55 Nattpakke



275 Memorypakke



401 Klimatiserte seter foran



413 Panoramasoltak i glass



458 10,25" Digitalt instrumentpanel



859 10,25" Media display



463 Head-up display



501 360-graders kamera



550 Tilhengerfeste



897 Trådløs lading for mobiltelefon

