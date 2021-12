Tok et stort valg: – Skulle ønske jeg så henne hver dag

Spillerkarrieren ble i for stor grad preget av fest og moro. Nå bor Anders Gjøse i en kjellerleilighet 22 mil fra kjæresten og datteren. Han er fast bestemt på å ta de mulighetene som kommer.

– Hvis du spør hun jeg deler postkasse med i Sarpsborg, så kunne jeg bodd i en bobil utenfor ishallen, sier Storhamar-treneren og smiler, der han møter undertegnede på en kafe i Hamar sentrum etter en formiddagsøkt i CC Amfi.

I en kjellerleilighet på et småbruk på Ingeberg utenfor Hamar bor 37-åringen alene.

Han har en datter på seks år som i høst begynte på skolen. Kun én gang i uken ser han henne og kjæresten Tina Scott. Anders Gjøse har tatt et valg. Han skal ta de mulighetene som kommer.

Da Storhamar ønsket han som hovedtrener i 2020 var det åpenbart. Han skulle til Hamar.

– Det var en mulighet som ikke er alle forunt å få. Det kan gå mange år mellom en sånn mulighet, sier treneren som nå er under hardt press på grunn av manglende resultater.

At han har valgt å ofre så mye tid med barn og kjæreste er ikke tilfeldig. Han mener at han aldri fikk ut sitt fulle potensial som spiller. Han grep ikke muligheten. Prioriteringene var ikke alltid gode nok.

LANGT BORTE: Anders Gjøse bor langt unna datteren Tindra og kjæresten Tina Scott. Foto: Privat

Tok uventet valg

Veien frem til en av de største rollene i norsk hockey har vært annerledes enn for mange andre.

Han begynte tidlig med hockey. Fra han ble født tok faren han med i ishallen.

Gjøse viste seg å ha talent og dro til Lillehammer som 15-åring for å gå på toppidrettsgymnas.

Det var også i Lillehammer han fikk sin debut på seniornivå.

En lang karriere lå foran han, men den skulle vise seg å bli vesentlig kortere enn mange trodde.

Midt i sesongen, som 23-åring, la han opp.

– Etter en tid kom jeg til et punkt der jeg følte at jeg ikke hadde tatt muligheten i viktig fase av karrieren, og veien opp til det jeg alltid hadde drømt om ble for lang. Da valgte jeg å gjøre andre ting, sier han.

ANDRE PRIORITERINGER: Anders Gjøse har tatt et valg om å ta de mulighetene som kommer i trenerkarrieren. Prioriteringene under spillerkarrieren var ikke alltid de beste. Her er treneren på kafe i sin nåværende hjemby, Hamar. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Fest og moro

Han hadde tenkt på det i lang tid. Bak avgjørelsen lå flere år med andre prioriteringer.

– Jeg synes at jeg på ingen måte fikk ut mitt potensial, ikke i det hele tatt, sier Gjøse.

– Hvorfor ble det sånn?

– Det var meg selv. Jeg hadde en del år på slutten av tenårene og inn i 20-årene hvor jeg ikke helt fant ut hvem jeg skulle være og hva jeg ville gjøre. Jeg bare fløt med, svarer treneren.

Han var alltid med på treninger og investerte tid, men hodet var ikke alltid til stede. Ved siden av toppidretten levde han et liv som ikke var forenlig med å ta de stegene han ønsket.

– Jeg brukte mye tid jeg og, men var ikke bevisst nok. Det ble for mye tid på andre ting, som fest og moro. I flere år var det et ganske hardt kjør med begge deler, sier treneren som først var åpen om dette i Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det gikk?

– Det kan du si, men jeg etter noen år skjønte jeg at det ble en lang vei frem. Til slutt falt jeg ned på beslutningen om at jeg ikke orket noe midt i mellom. Jeg er glad for bagasjen jeg har med og har aldri tenkt noe bittert rundt det, svarer treneren.

Grep sjansen

I april 2020 skrev Gjøse under på en toårskontrakt, med en opsjon på to år. Han kom da fra jobben som assistenttrener i Sparta.

Storhamar-jobben ble Stavanger-mannen sin første hovedtrenerjobb på det øverste nivået.

Gjøse grep muligheten. Hans første sesong på Hamar var suksessrik. Dessverre fikk vi aldri se hvor langt laget kunne nådd, da sesongen ble avsluttet før sluttspillet, på grunn av at samfunnet stengte ned.

– Klubben har vært veldig tydelige på hvordan vi vil jobbe og hva vi vil oppnå. Det har vært mye mer tydelig her enn i andre klubber jeg har vært. Det har gitt ekstra tro på at det går an å få til planverket, og ikke bare ha det. Her har det vært mindre hindringer på veien enn jeg har opplevd andre steder, sier han.

MOTGANG: Anders Gjøse og hans Storhamar har trøblet denne sesongen, og enkelte mener hans posisjon er truet. Foto: Fredrik Hagen

Har ikke prestert

Denne sesongen har det ikke gått som Gjøse hadde håpet. Storhamar ligger på 7. plass, og har variert voldsomt i prestasjonene.

Det har naturligvis fått folk til å stille spørsmål om Gjøse er rett mann til å styre Storhamar-skuta.

– Kjenner du på presset?

– Naturlig nok kjenner jeg på det, men for meg er det største presset å få til det jeg forsøker å skape hver dag med laget, som kvaliteten i det daglige opplegget. For meg er det et større press enn det fra pressen og publikum, svarer han.

– Har du noen gang tvilt på om du er rett mann til jobben?

– Nei, svarer han kontant.

– Føler du at jobben din er i fare?

– Det føler jeg at ligger til grunn i en sånn stilling. Jeg sier ikke at jeg frykter det eller tviler på meg selv, men jeg vet jo det at det er en del av jobben. Det er det andre som avgjør. Min energi ligger i å gjøre mest av det jeg kan påvirke og få til det vi ønsker på isen, svarer Gjøse.

Han har ikke hørt noe om at sin posisjon har vært oppe til diskusjon. Treneren opplever at kommunikasjonen internt i klubben er god, og ut ifra det han vet er det ingenting som tyder på at han nå mister jobben sin.

Borte fra familien

Gjøse synes ikke det er optimalt å bo så langt borte fra familien, men da muligheten på Hamar kom følte han at han måtte gripe den.

– Det valget om å leve slik tok jeg for lenge siden. Jeg kommer til å ta de mulighetene som jeg føler er best for karrieren, sier han.

Storhamar-treneren pleier å reise til Sarpsborg etter kamp på lørdager, før han reiser tilbake til Hamar tidlig mandager.

Faren opplever søndagene hjemme i Sarpsborg som et stort høydepunkt i uken.

– Det er herlig å komme dit. Jeg blir bedre og bedre til å omstille hodet. Det er ikke bare enkelt å skru av hodet fra jobb og vært fullt tilgjengelig en dag, men heldigvis har hun minste godt med energi. Den ordningen vi har nå er grei, selv om jeg selvsagt skulle ønske at jeg så henne hver dag, sier Gjøse.

Dette intervjuet ble gjort før hendelsen på Storhamar-trening mandag i forrige uke, som medførte at Rasmus Ahlholm fikk sparken i Storhamar, samt at politiet har åpnet sak.