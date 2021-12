Forholdet mellom USA og Kina var dårleg frå før. USA sin diplomatiske boikott av OL i Beijing i februar, er nok ein kalddusj for det skrantande forholdet.

Det var mandag USA gjorde det klinkande klart at dei ikkje vil sende offisielle representantar til vinterleikane i Kina, som varer frå 4. til 20. februar.

USA viser til Kinas stadige brot på menneskerettane, særleg retta mot uigurane i Xinjiang-provinsen. USA har mellom anna skulda Kina for folkemord mot den etniske minoriteten.

– Berre vent

Kina på si side har konsekvent nekta for overgrep mot uigurane, og rasar no mot USAs avgjerd om diplomatisk OL-boikott.

– USA må betale prisen for denne feilen. Berre følg med å sjå, seier Zhao Lijan, som er talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet.

– Kina vil svare resolutt på dette, legg han til. Han utdjupar ikkje kva slags reaksjon det vil vere snakk om, men seier følgande:

– USA må slutte å politisere sport, og slutte å øydelegge for Beijing OL. Viss ikkje, vil dette undergrave dialogen og samarbeidet mellom dei to landa på ei rekke viktige område.

USA har ikkje tatt til orde for utøvarboikott av leikane, men Kina meinar like fullt at den diplomatiske boikotten bryt med OL sine grunnleggande prinsipp.

BOIKOTT: Det haglar med kritikk frå Kina mot USAs president Joe Biden. T.h. Kinas president Xi Jinping. Foto: Alex Brandon, Eraldo Peres

– USA sitt politiske spel er dømt til å feile, seier Zhao Lijan.

Fleire land vurderer boikott

Det er slett ikkje sikkert det berre vil bli offisielt utsende amerikanarar som vil glimre med sitt fråvær på OL-tribunene i Beijing. Både Storbritannia og Australia har også signalisert at ein diplomatisk boikott kan bli aktuelt.



Australia vurderer å skylde på Covid-restriksjonar, ifølge The Guardian.

Diplomatisk boikott er derimot ikkje aktuelt for Norge sin del, ifølge utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).