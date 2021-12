Dette tjente reality-profilene

Skattelistene for 2020 er klare, og i disse listene kommer det frem hva «Farmen»-, «Skal vi danse»-, «Maskorama»-, «Kompani Lauritzen»- og «Ex on the Beach»-profilene hadde i inntekt og formue i fjor.

I denne artikkelen står det hva noen av årets mest kjente reality-deltakere hadde i inntekter i fjor.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

«Farmen»

Kun dager etter at «Farmen»-finalen er over, kommer skattelistene fra 2020.

Advokat Thorvald Nyquist (52) topper listen med over 5,4 millioner i inntekter, mens Farmen-vinner Daniel Godø (30) er oppført med 786 kroner i inntekter, og andreplass Tonje Frigstad (21) med rundt 63.000 kroner i inntekter.

Farmen - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Thorvald Otto Nyquist Asker 5 ‍444 ‍334 f. 1969 Inntekt 5,444,334 Skatt 2,275,914 Formue 7,912,339 2 Grethe Enlid Trondheim 657 ‍719 f. 1971 Inntekt 657,719 Skatt 265,838 Formue 0 3 Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy Smøla 595 ‍392 f. 1986 Inntekt 595,392 Skatt 208,508 Formue 0 4 Kjell Magne Stokka Strand Stavanger 452 ‍547 f. 1966 Inntekt 452,547 Skatt 153,538 Formue 0 5 Anette Svendsen Drammen 400 ‍314 f. 1981 Inntekt 400,314 Skatt 132,937 Formue 0 6 Torstein Knutsen Tromsø 371 ‍666 f. 1959 Inntekt 371,666 Skatt 120,230 Formue 11,238 7 Heidi Andreassen Lereng Askøy 345 ‍227 f. 1997 Inntekt 345,227 Skatt 105,995 Formue 125,276 8 Mohammed Sarmadawy Oslo 263 ‍131 f. 1993 Inntekt 263,131 Skatt 82,535 Formue 0 9 Heidi Persdatter Greiner Haaker Sør-Varanger 225 ‍239 f. 1965 Inntekt 225,239 Skatt 62,767 Formue 851,898 10 Tina Marie Kristine Tveit Teien Ringsaker 214 ‍670 f. 1983 Inntekt 214,670 Skatt 66,650 Formue 0 11 Amalie Therese Augustyniak Lund Færder 186 ‍875 f. 1998 Inntekt 186,875 Skatt 57,971 Formue 0 12 Tonje Frigstad Kristiansand 63 ‍297 f. 2000 Inntekt 63,297 Skatt 7,008 Formue 150,153 13 Robert Michael Scott Bergen 62 ‍903 f. 1967 Inntekt 62,903 Skatt 26,486 Formue 0 14 Herman Herberth Aarseth Herding Oslo 5 ‍150 f. 1996 Inntekt 5,150 Skatt 0 Formue 0 15 Simon Tronstad Jacobsen Tromsø 4 ‍727 f. 1998 Inntekt 4,727 Skatt 0 Formue 0 16 Daniel Engeli Godø Oslo 786 f. 1991 Inntekt 786 Skatt 0 Formue 0 17 Suleka Bashir Mohamed Oslo 0 f. 1984 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 43,007 18 Gunnar Svingen Trysil 0 f. 1995 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 0

PÅ GÅRDEN: «Farmen»-eventyret er over for denne gang. På dette bildet har Nyquist på seg en dongriskjorte og sitter på første rad. Foto: Alex Iversen/TV 2 Les mer HISTORISK: For første gang vant en «Torpet»-deltaker TV 2-konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2 Les mer

«Ex on the Beach»

I år har det vært to sesonger av skandaleprogrammet «Ex on the Beach», både en afterski-versjon og en sesong som ble spilt inn i Hellas.

I listen under finner du de fleste deltakerne fra begge sesongene.

Ex on the Beach - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Karoline Bjørgvik Holm Oslo 446 ‍234 f. 1996 Inntekt 446,234 Skatt 153,181 Formue 0 2 Ulrik Giske Holm Giske 411 ‍600 f. 1991 Inntekt 411,600 Skatt 139,256 Formue 0 3 Martine Madeleine Baardseng Oslo 353 ‍650 f. 1996 Inntekt 353,650 Skatt 115,226 Formue 0 4 Monica Gaustad Oslo 333 ‍925 f. 1979 Inntekt 333,925 Skatt 118,343 Formue 116,879 5 Victoria Øren Hammer Oslo 237 ‍968 f. 1997 Inntekt 237,968 Skatt 76,698 Formue 0 6 Hans Jonas Olofsson Oslo 214 ‍831 f. 1993 Inntekt 214,831 Skatt 66,538 Formue 0 7 Silje-Marie Reffelt Pedersen Moss 212 ‍294 f. 1998 Inntekt 212,294 Skatt 67,706 Formue 0 8 Preben Berge Hellevang Bergen 164 ‍113 f. 1997 Inntekt 164,113 Skatt 48,851 Formue 0 9 Helene Liridona Hima Oslo 139 ‍731 f. 1995 Inntekt 139,731 Skatt 40,745 Formue 71,715 10 Amanda Real Kjellevold Bergen 125 ‍627 f. 1999 Inntekt 125,627 Skatt 31,366 Formue 17,716 11 Marius Gunnerud Forodden Oslo 118 ‍977 f. 1998 Inntekt 118,977 Skatt 34,714 Formue 0 12 Nina Hakimi Oslo 106 ‍685 f. 1996 Inntekt 106,685 Skatt 24,125 Formue 432,696 13 Sander Krogh Skaun 83 ‍598 f. 2001 Inntekt 83,598 Skatt 17,740 Formue 0 14 Christian Nergaard Oslo 79 ‍617 f. 1996 Inntekt 79,617 Skatt 12,659 Formue 0 15 Yasmine Moussaoui Oslo 36 ‍802 f. 1998 Inntekt 36,802 Skatt 3,822 Formue 0 16 Caroline Nitter Gruber Tromsø 32 ‍210 f. 1998 Inntekt 32,210 Skatt 2,448 Formue 3,186 17 Marielle Christina Trældal Tromsø 21 ‍132 f. 1998 Inntekt 21,132 Skatt 655 Formue 0 18 Andreas Lunde Østerøy Oslo 15 ‍343 f. 1996 Inntekt 15,343 Skatt 0 Formue 0 19 Cristian Andre Louis Brennhovd Bærum 14 ‍730 f. 1999 Inntekt 14,730 Skatt 0 Formue 5,030 20 Johannes Magnussen Hadsel 7 ‍079 f. 1996 Inntekt 7,079 Skatt 0 Formue 71,889 21 Mario Marcelino Riera Bergen 1 ‍950 f. 1998 Inntekt 1,950 Skatt 0 Formue 0 22 Nathan Lamont Lillestrøm 75 f. 1996 Inntekt 75 Skatt 0 Formue 482 23 Thea Isolde Almås Kristiansand 7 f. 1998 Inntekt 7 Skatt 0 Formue 5,721 24 Melchi Christopher Ezimoha Sparby Oslo 1 f. 1999 Inntekt 1 Skatt 0 Formue 1,538

NYTT: Aldri før har reality-serien blitt spilt inn i så kalde omgivelser. Foto: Discovery

«Kompani Lauritzen»

«Kompani Lauritzen» ble nok et år en seersuksess, og det var skuespiller Carl Martin Eggesbø (26) som stakk med seieren.

I listen under kan du se hva han og resten av deltakerne tjente, og lese at Linnea Myhre (31) toppet inntektslisten i 2020.

Kompani Lauritzen - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Linnea Solli Myhre Oslo 2 ‍123 ‍857 f. 1990 Inntekt 2,123,857 Skatt 730,427 Formue 0 2 Morten Hegseth Trondheim 2 ‍078 ‍670 f. 1986 Inntekt 2,078,670 Skatt 765,246 Formue 0 3 Jakob Schøyen Andersen Oslo 1 ‍362 ‍974 f. 1990 Inntekt 1,362,974 Skatt 533,512 Formue 2,382,062 4 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 1 ‍196 ‍086 f. 1996 Inntekt 1,196,086 Skatt 508,026 Formue 1,980,103 5 Bernt Nikolai Hulsker Oslo 1 ‍127 ‍401 f. 1977 Inntekt 1,127,401 Skatt 473,407 Formue 0 6 Carl Martin Eggesbø Oslo 774 ‍948 f. 1995 Inntekt 774,948 Skatt 277,323 Formue 1,594,123 7 Siri Nilminie Avlesen-Østli Oslo 705 ‍348 f. 1984 Inntekt 705,348 Skatt 274,190 Formue 0 8 Christine Dancke Oslo 688 ‍920 f. 1984 Inntekt 688,920 Skatt 281,246 Formue 5,390,075 9 Edward Tobias Schultheiss Drammen 527 ‍871 f. 1976 Inntekt 527,871 Skatt 191,416 Formue 0 10 Margrethe Røed Bærum 503 ‍808 f. 1976 Inntekt 503,808 Skatt 184,407 Formue 0 11 Vida Lill Gausemel Berge Oslo 346 ‍806 f. 1990 Inntekt 346,806 Skatt 115,625 Formue 0 12 Ulrikke Brandstorp Oslo 156 ‍935 f. 1995 Inntekt 156,935 Skatt 37,795 Formue 1,257,492 13 Håvard Tjora Oslo 0 f. 1977 Inntekt 0 Skatt 4,439 Formue 2,321,538

REKRUTTER: Dette var Dag Otto Lauritzens utvalgte rekrutter. Foto: Matti Bernitz/TV 2

«Skal vi danse»

I år var det Simon Nitsche (29) som kom til topps i «Skal vi danse». På inntektslisten toppet derimot en annen deltaker, nemlig sexolog Iselin Guttormsen (34) som måtte trekke seg først av alle.

For å se hva «Skal vi danse»-programlederne Anders Hoff og Kathrine Moholt tjente, kan du lese denne artikkelen.

Skal vi danse - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Iselin Guttormsen Asker 1 ‍313 ‍999 f. 1987 Inntekt 1,313,999 Skatt 576,558 Formue 0 2 Dennis Mikal Stabell Vareide Oslo 1 ‍151 ‍038 f. 1990 Inntekt 1,151,038 Skatt 451,552 Formue 0 3 Anniken Englund Jørgensen Oslo 1 ‍036 ‍019 f. 1996 Inntekt 1,036,019 Skatt 356,757 Formue 877,431 4 Øyvind Sauvik Oslo 872 ‍052 f. 1976 Inntekt 872,052 Skatt 357,322 Formue 0 5 Elin Ørjasæter Oslo 831 ‍670 f. 1962 Inntekt 831,670 Skatt 335,464 Formue 0 6 Siri Nilminie Avlesen-Østli Oslo 705 ‍348 f. 1984 Inntekt 705,348 Skatt 274,190 Formue 0 7 Simon Nitsche Bergen 641 ‍670 f. 1992 Inntekt 641,670 Skatt 245,356 Formue 0 8 Joakim Fredrik Kleven Oslo 560 ‍791 f. 1992 Inntekt 560,791 Skatt 184,910 Formue 487,970 9 Maren Olstad Lundby Lillehammer 520 ‍144 f. 1994 Inntekt 520,144 Skatt 150,053 Formue 809,632 10 Magnus Hovdal Moan Trondheim 413 ‍251 f. 1983 Inntekt 413,251 Skatt 145,578 Formue 0 11 Alejandro Fuentes Kristiansand 194 ‍712 f. 1987 Inntekt 194,712 Skatt 69,842 Formue 0 12 Royane Harkati Drammen 74 ‍965 f. 1992 Inntekt 74,965 Skatt 10,978 Formue 0

DANSESHOW: Det var en rekke kjente fjes med i danseprogrammet. Foto: Fredrik Arff/TV 2

«Maskorama»

I fjor vant Ulrikke Brandstorp (26) «Maskorama» på NRK. Hittil i år er det Arve Juritzen (61), Christian Ringnes (67), Haddy N'jie(42), Abid Raja (46) og Margaret Berger (36) som har røket ut av sangkonkurransen.

Siden resten av deltakernes identitet er svært hemmelig, kan ikke de være med i denne listen.

I denne listen er det derfor flest av deltakerne fra fjorårets sesong:

Maskorama - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Christian Ringnes Oslo 9 ‍131 ‍303 f. 1954 Inntekt 9,131,303 Skatt 7,745,081 Formue 477,361,701 2 Anne Elgård Rimmen Oslo 2 ‍339 ‍527 f. 1981 Inntekt 2,339,527 Skatt 1,117,920 Formue 1,453,547 3 Arve Otter Juritzen Oslo 1 ‍810 ‍639 f. 1960 Inntekt 1,810,639 Skatt 684,604 Formue 9,178,059 4 Trygve Magnus Slagsvold Vedum Stange 1 ‍159 ‍194 f. 1978 Inntekt 1,159,194 Skatt 464,255 Formue 0 5 Mariann Gundersen Lelienhof Oslo 810 ‍381 f. 1961 Inntekt 810,381 Skatt 292,023 Formue 0 6 Markus Conrad Andrésen Bailey Oslo 780 ‍742 f. 1992 Inntekt 780,742 Skatt 304,486 Formue 85,027 7 Susann Goksør Bjerkrheim Oslo 723 ‍896 f. 1970 Inntekt 723,896 Skatt 270,720 Formue 2,443,154 8 Inger Lise Rypdal Oslo 697 ‍556 f. 1949 Inntekt 697,556 Skatt 221,569 Formue 2,757,556 9 Mona Haddy Jatou Njie Oslo 380 ‍250 f. 1979 Inntekt 380,250 Skatt 151,180 Formue 6,132,089 10 Margaret Berger Oslo 239 ‍980 f. 1985 Inntekt 239,980 Skatt 80,400 Formue 755,908 11 Ulrikke Brandstorp Oslo 156 ‍935 f. 1995 Inntekt 156,935 Skatt 37,795 Formue 1,257,492