En person til akuttmottak etter trafikkulykke

Rundt klokken 12 tirsdag ble nødetatene varslet om trafikkulykke på fylkesvei 3750 i Lillesand, ved Vestre Mollestad.

Totalt to biler og tre personer var involvert i en frontkollisjon, og operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt sier til TV 2 at det er veldig glatt på stedet.

En person ble kjørt til akuttmottaket, mens de to andre ble sjekket av ambulansepersonell på stedet.

– Jeg har ikke detaljert skadegrad, men han var våken og bevisst. Han klaget over smerter i brystregionen, sier Myklebust om personen som ble sendt til akuttmottak.

Alle de involverte er i 40-årene eller eldre, og det er snakk om to menn og en kvinne.

Myklebust opplyser at det er store materielle skader, og at politiet sliter med å få tak i bilberging. Det har vært utfordrende kjøreforhold på Sørlandet i dag, og mange oppdrag for bilbergerne.