Brann må kutte 20 millioner kroner ved nedrykk, men vil ikke selge arvesølvet

Helt bekmørkt blir det sjeldent. Som regel finnes det en eller annen lyskilde som gjør det mulig å navigere i mørket.

For Brann, som har famlet rundt i mørket i hele år, har en gjeng unge gutter med skarre-r vært dette lyspunktet.

20 år gamle Aune Heggebø er lagets toppscorer, jevngamle Ole Martin Kolskogen er midtstopper på U21-landslaget. David Møller Wolfe, 19 år, har imponert på venstrebacken.

Mens det klareste lyset av dem alle, «Kniksens» eget barnebarn, markerte seg med storspill og scoring da klubben trengte det som mest mot Bodø/Glimt. Niklas Jensen Wassberg er bare 17 år.

For første gang på lang tid har Brann en generasjon med unge spillere som gir håp om en lysere fremtid. Men har klubben råd til å beholde disse spillerne om de rykker ned?

Økonomiske konsekvenser

Før siste serierunde mot Sarpsborg 08 er Brann nest sist på tabellen. Med mindre de slår motstanderen fra Viken, samtidig som Stabæk avgir poeng mot Odd, rykker de altså ned til Norges nest høyeste nivå.

En enorm sportslig nedtur, som følgelig vil få store konsekvenser for klubbens økonomi.

Da Brann rykket ned sist, i 2014, forsvant 23 millioner kroner av klubbens inntekter, ifølge Bergens Tidende. Det skyldtes hovedsakelig en nedgang av inntekter fra medieavtalen, tilskuere og sponsoravtaler.

Vibeke Johannesen, Branns daglige leder, anslår at et nedrykk i 2021 vil koste klubben rundt 20 millioner kroner.

RUTINERT: Vibeke Johannesen ble ansatt som daglig leder i Brann da de var i Obosligaen sist. Hun kjenner derfor godt til konsekvensene av et nedrykk. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er grovt sett forskjellene på inntektene i Eliteserien og Obosligaen for oss. Og når man taper inntekter, må man redusere kostnadene. Så der vi kan redusere kostnader, kommer vi til å gjøre det, forklarer hun.

For årets sesong budsjetterte Brann med driftskostnader på 116 millioner kroner.

Da Brann rykket ned sist, forsvant 23 millioner kroner av klubbens inntekter. Det var først og fremst de store inntektene fra tilskuere, sponsoravtaler og medieavtalen som ble mindre.

– Hvor kommer dere til å kutte mest?

– Det blir jevnt over. Vi kommer til å redusere kostnader knyttet til drift, samtidig som nye investeringer og noe vedlikehold må settes på vent. I tillegg har vi avtaler på avdeling sport som også vil redusere kostnadene, sier Johannesen.

Må ikke selge spillere

Brann-sjefen snakker om kontrakter med spillerne. Spillerne har allerede ferdigforhandlede nedrykksklausuler i kontrakten.

De må alle ta et kraftig lønnskutt dersom de rykker ned.

– Den type ting er i våre kontrakter, uten at jeg kan gå inn på detaljer rundt det. Klubben har hatt en plan rundt dette i lang tid, sier sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen om nedrykksklausuler.

VIL OPPRETTHOLDE SATSINGEN: Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen kommer ikke til å selge unna mange nøkkelspillere om Brann rykker ned. Foto: Marit Hommedal

Dansken mener et nedrykk ikke vil gjøre veldig stor skade på klubbens satsing.

– For klubben vil nedrykket ha noen økonomiske konsekvenser, noe som er helt logisk, men det fundamentet vi har lagt vil fortsatt være der, sier han.

– Så dere må ikke selge unna spillere for å få balanse i regnskapet?

– Nei, vi er ikke tvunget til å selge akkurat nå. Selvfølgelig kan det kommer utskiftninger i troppen, slik som i alle andre overgangsvinduer, men vi er ikke tvunget til å gjøre noe, sier Jacobsen.

Solgte stortalent sist

Det er godt nytt for dem som håper å se Aune Heggebø, Niklas Jensen Wassberg og de andre lokale talentene i Brann-drakt også neste år.

Ved forrige nedrykk solgte klubben egenutviklede Andreas Vindheim og stjernespiller Stephane Badji for å skaffe sårt tiltrengte inntekter. Totalt solgte Brann spillere for rundt tolv millioner kroner etter 2014-sesongen, ifølge klubben.

STORTALENT: 17 år gamel Niklas Jensen Wassberg (i rødt) spås en stor fremtid. Foto: Christoffer Andersen

– Så dersom dere rykker ned, er det uaktuelt å selge attraktive spillere som Heggebø og Wassberg?

– Vi ønsker å bygge laget rundt dem og har lange kontrakter med begge to, men i alle fotballklubber blir det utskiftninger dersom det kommer gode bud på spillere. Vårt utgangspunkt er uansett at de er Brann-spillere også neste år, sier Jacobsen.

– En del av vår forretningsmodell er å utvikle attraktive spillere som vi kan tjene penger på, så må vi vurdere hva som er riktig tidspunkt å selge dem på. Men det kommer ikke til å bli et opphørssalg dersom vi rykker ned, vi trenger en sterk stall for å rykke opp igjen, sier Johannesen.

Dette sier spillerne

TV 2 har spurt både Aune Heggebø og Niklas Jensen Wassberg om de ønsker å bli værende i Brann etter et eventuelt nedrykk.

– Planen min er å være i Brann. Jeg trives godt her og ser frem til flere år i Brann. Jeg er fortsatt ung, så en kamparena i Obosligaen vil også være bra. Men vi vil jo selvfølgelig holde oss i Eliteserien, svarer Wassberg.

Heggebø drar litt mer på det før han svarer.

– Jeg har kontrakt med Brann. Det var en grunn til at jeg skrev under på den kontrakten, så jeg kommer ikke akkurat til å presse gjennom en overgang. Jeg har en lojalitet til Brann, og det vil være veldig vanskelig å forlate klubben i en sånn situasjon, sier spissen.

Disse kan forsvinne

Anders Pamer, kommentator i Bergens Tidende, har fulgt Brann tett i en årrekke. Han tror det er uaktuelt for klubben å selge unna arvesølvet, selv om de vil gi størst inntekter ved salg.

– Verken Wassberg eller Heggebø blir solgt. Punktum, sier han, og fortsetter:

– Men de må nok omsette noen spillere likevel. Robert Taylor tipper jeg blir solgt. Han har nok andre ambisjoner enn å spille i norsk 1. divisjon. Petter Strand vil nok vurdere sine muligheter andre steder, mens Japhet Sery Larsen har et godt navn i Danmark.

TROR TAYLOR BLIR SOLGT: BT-kommentator Anders Pamer tror ikke at Robert Taylor blir med Brann ned en divisjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Kommentatoren mener at Brann har nok egenkapital til å opprettholde den nåværende satsingen sin i Obosligaen. Men ikke stort lenger enn ett år.

– De kan klare seg med det de har i én sesong, men blir de der i ytterligere ett år, må de nedskalere satsingen for å tilpasse seg. Da blir det vanskelig å rykke opp igjen. Hele organisasjonen er jo dimensjonert for å være en toppklubb, forklarer Pamer.

Har jobbet med to budsjetter

Da Brann rykket ned i 2014, måtte de kutte hele 14 årsverk. Denne gangen tror daglig leder Johannesen at ingen vil miste jobben som følge av et nedrykk.

– Vi har ikke hatt en stor oppjustering i organisasjonen etter de kuttene, så å kutte i antall ansatte er langt nede på prioriteringslisten, selv om ingenting kan utelukkes på nåværende tidspunkt. Oppgavene blir ikke enklere i Obosligaen, så det kan få større konsekvenser å redusere arbeidskraft, sier hun.

TØFT ÅR: 2021 har bydd på mye motgang for Sivert Heltne Nilsen og Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Klubben har siden i sommer jobbet med to forskjellige budsjetter for 2022. Ett for Eliteserien, ett for Obosligaen. De føler seg derfor godt forberedt uansett hva utfallet av søndagens kamp blir.

– Jeg har vært med på dette før, så jeg kjenner godt til hvilke justeringer vi må gjøre. Vi har en mer bærekraftig økonomi og har forbedret egenkapitalen. Likviditeten er krevende, men bedre enn i 2014, så vi kommer ikke skjevt inn i neste sesong, sier Johannesen, og legger til:

– Men å få redusert inntektene med så store summer, er selvsagt en stor utfordring vi helst skulle vært foruten.



– Må dere rykke rett opp igjen for å holde det stabilt?

– Vi vil jo selvfølgelig komme oss opp igjen så fort som mulig, men vi kan ikke tenke så langt frem i tid nå. Vi har fortsatt en mulighet til å berge plassen i Eliteserien. Det er viktig å understreke. Vi har fullt fokus på søndagens kamp og håper å klare det, sier hun.

- Ingen naturlov

Og selv om de ikke skulle gjøre det, tror TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp at klubben er godt rustet til en snarlig retur til Eliteserien.

Den tidligere Brann-spilleren tror dagens lag er godt nok til å rykke opp på første forsøk.

– Men det er ikke lett å være Brann i Obosligaen, det vet jeg alt om. Uansett hvor vi dro, så mobiliserte motstanderne enormt. Hver bortekamp var en folkefest, alle ville slå Brann, sier Huseklepp, som selv rykket ned med klubben i 2014.

BT-kommentator Pamer er langt fra sikker på at det bare er å rykke ned for å ta rennafart mot toppen igjen.

– Jeg hører supportere og andre som tror at Brann kan ha godt av ett år i Obosligaen, at det vil være en slags renselse før de rykker opp og tar medalje. Men det er ingen naturlov. Det er mange andre gode lag i Obosligaen, som også har ambisjoner om å rykke opp, sier han.