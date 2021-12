Bjørndalen trente i OL-anlegget i 60 effektive minusgrader

Som utøver var Ole Einar Bjørndalen en som alltid sprengte grenser.

Slik er det fortsatt, selv noen år etter karrierepunktum.

I Kina har han blant annet gjennomført tre fulle maraton inne på hotellrommet sitt underveis i et karanteneopphold. Sist vinter trosset han og kona Darya Domratsjeva også ekstremkulde i OL-anlegget i Beijing, og la ut på en times joggetur i liten kuling selv om de effektive minusgradene var tre ganger så mange som den tillatte kuldegrensa i skiskyting og langrenn.

TRENER KINAS LANDSLAG: Ekteparet Darya Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen. Foto: FRANCK FIFE

– Da viste gradestokken 36 minus, og det har jeg bilde av. Jeg har aldri kjent på den kulda før. I tillegg var det sterk vind, så effektivt var det over 60 minusgrader. Vi kledde på oss tre boblejakker og tre par sokker i joggeskoene, 2-3 bøffer og ordentlige votter, forteller Bjørndalen, som med vinden i ryggen følte seg såpass varm at han etter hvert tok av en av tre boblejakker.

– Vi løp i en times tid. Da vi snudde og fikk vinden i front, var det bare å ta på seg den tredje boblejakka igjen. Det gikk an å trene. Det var tøff luft og rivende i lungene, sier Bjørndalen.

Den iskalde joggeturen fant sted 6. januar, og en skjermdump Bjørndalen har fra en værtjeneste viser at vinden målte over 13 meter per sekund gjennom store deler av dagen. Det tilsvarer liten kuling.

VÆRTABELL: Slik er den effektive temperaturen som følte av ulike kombinasjoner av målt temperatur og vind. Skjermdump: hjelp.yr.no

OL arrangeres kommende vinter mellom 4. og 20. februar.

– Hvorfor trente dere i en sånn temperatur?

– Da har vi i hvert fall prøvd det. Det kaldeste jeg hadde trent i tidligere var vel rundt 30 minus på Simostranda, og Darya rundt 40 minus da hun bodde i Sibir.

– Hvordan gikk det med ansiktet etter en time utendørs i den kulda?

– Vi hadde teipet ansiktet og sånn, men det er livsfarlig å begi seg ute i den temperaturen over en lang periode. Men den som var kult var at bilen startet uten motorvarmer i 36 minus, sier Bjørndalen.

– Turen ga mersmak?

– Vi trenger ikke dra ut og trene i den kulda igjen.