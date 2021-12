Hemmelighetsfull Knutsen: – Det kommer når timingen er rett

Rosenborg ser ut til å være tett på en avtale med den serbiske treneren Milos Milojević, noe som vil bety at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ikke blir nestemann ut i sjefsstolen på Lerkendal.

Selv vil ikke Knutsen, som har vært førstevalget på Lerkendal, bekrefte at han har takket nei til trønderne.

– Jeg tror det er en veldig fin måte å gjøre det på at de skal få besvare sin prosess, og så har jeg min lille prosess og hvordan jeg vil gjøre det. Jeg tenker jeg lar det bli med det, sier Knutsen til TV 2.

– Hatt behov for å bruke litt tid

– Kan du si litt mer om prosessen, er den vanskelig?

– Nei, jeg har bare hatt behov for å bruke litt tid, reflektere litt over tiden som har vært i Bodø/Glimt og hvor lenge jeg har vært her, opp mot andre ting, familiære ting, og så nærmer det seg noen nyheter fra meg også.

– Hvor lenge skal vi vente?

– Ingen dato ennå, det kommer når timingen er rett.

– Kunne ikke det vært nå, som en liten vitamininnsprøytning før torsdagens Conference League-kamp og serieavslutningen søndag?

– Jaja, jeg skal ta den med meg, ler Knutsen, som kan lede Glimt til gruppeseier for Roma med seier mot Zorya torsdag. Deretter kan hans Glimt-gutter bli seriemester for andre år på rad søndag.

– Hyggelige ord og meldinger

Men selv om Knutsen sier han føler seg overbevist om at han vil finne den rette timingen, blir det neppe noe å melde fra ham de nærmeste dagene.

– Nei, ikke før torsdag, sier bergenseren.

I Bodø går folk på nåler, og krysser alt som er for at suksesstreneren blir med videre.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige ord og meldinger, det setter jeg veldig pris på, og så tenker jeg at jeg skal ha en ærlig prosess overfor meg selv og de rundt meg. Det er en ærlig, fin prosess jeg føler jeg er inn i. Det tror jeg er viktig, og så er det alltid veldig hyggelig at folk setter pris på arbeidet vi har gjort, sier Knutsen, og legger ekstra trykk på vi.

– Hva sier familien, hvor viktige roller har de i avgjørelsen?

– De har en viktig rolle. Jeg kom til Bodø når den yngste datteren min var sju år, og hun er tolv nå. Jeg har vært veldig lite i Bergen, så de er tett med på beslutningen som skal tas.