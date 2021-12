Riksrevisjonen: – Manglende åpenhet svekker tilliten til staten

En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at det fortsatt er store mangler ved arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

Til tross for at en undersøkelse fra 2017 avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i departemneter og statlige etater, viser den nye undersøkelsen at det er få tegn til forbedring.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier resultatet av undersøkelsen er nedslående, og mener det svekker tilliten til staten at ikke anbefalingene er fulgt opp.

– I noen virksomheter har det blitt verre siden sist. Her må det ryddes opp i rutiner, praksis og kultur. Manglende åpenhet er selve oppskriften på svekket tillit til staten, sier Foss.

Gjennomsnittlig journalføringstid i staten har økt fra 29 dager i 2015 til 33 dager i 2020. Intentsigende og like titler gjør dokumenter vanskelige åfinne, og forhåndsunntak mot innsyn har økt fra 25 til 29 prosent - selv om det som hovedregel ikke skal skje.

– Dette fører til mindre offentlig debatt, medbestemmelse og demokratisk innsyn og kontroll i disse sakene. Det er sterkt kritikkverdig, sier Per-Kristian Foss.