Fryktar massepermittering: – Vi mista alt på ei veke

På ei veke har Tonny og Mira Mathiassen mista bookingar verd opp mot 100.000 kroner. Ekteparet opna luksusigloane «The Glacier» i januar 2020, og har kjempa sidan for å halde drifta flytande. Dei trudde denne vintersesongen skulle bli redninga.

– Så og seie alle bookingane frå Frankrike og England er borte. Vi mista alt på ei veke, det er litt kritisk, seier Tonny.

UNDERSKOT: Tonny og Mira Mathiassen har drive med underskot i halvanna år, og trur ikkje dei klarer det særleg mykej lenger. Foto: Arne Rovick /TV 2

Kanselleringane kom etter at omikron-mutasjonen blei påvist i Noreg sist veke. Når regjeringa tysdag kveld også innfører nye nasjonale tiltak, fryktar store delar av næringa for framtida.

I oktober fekk reiselivet i Nord-Norge bookingar som dekte nærare 60 prosent av bookingane i toppåret 2018/2019, viser tal frå reiselivsklynga Arctic-365. Men så forsvann nesten alt.

– Først steig smitten i blant anna Tromsø og Alta, då forsvann bestillingar på kurs og konferansar. Etter det har det berre blitt verre, og dei siste vekene atskillig mykje verre, seier klyngeleiar i Arctic-365, Børre Berglund, som representerer 105 reiselivsbedrifter i Nord-Norge.

– Skjønner ikkje korleis det skal gå

Nesten fire timar sør for «The Glacier» og Kvænangen kommune ligg Lyngen Experience. Også dei har begynt å få kanselleringar på grunn av omikron, men også på grunn av strengare innreisereglar til Noreg.

– Eg tørr ikkje tenke på kva nye restriksjonar det blir, seier eigar og dagleg leiar i Lyngen Experience, Reidun Helene Nilsen.

LITE HJELP: Reidun Helene Nilsen seier Lyngen Experience ikkje har fått mykje hjelp gjennom tidlegare kompensasjonsordningar, og går no ein mørk vinter i møte Foto: Bendik Skogli

Ho hadde akkurat begynt å ta inn igjen dei permitterte arbeidstakarane. Kjem regjeringa med nye tiltak, men ikkje gode nok kompensasjonsordningar, fryktar Nilsen at dei kan vere ein av fleire som ikkje overlever vinteren.

– Spesielt her i nord. Vi er avhengige av ein god vinter for å halde ut sommaren. Viss vi då skal gjennom ein vinter til utan inntening, eg kan ikkje skjønne korleis det skal gå, seier Nilsen.

Tusenvis kan måtte permittere

Omikron-frykten har også ramma næringa i resten av landet. Ifølge NHO reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, opplevde restaurantar og hotell 80-90 prosent nedgang og avbestillingar over natta etter at dei første tiltaka kom.

Ho trur at dei nye kraftige tiltaka som er varsla vil tvinge tusenvis av bedrifter til å permittere tilsette viss ikkje støtteordningar kjem raskt på plass.

Når regjeringa no kjem med nye og strengare tiltak kl. 19 tysdag, meiner direktøren det er sterkt kritikkverdig at det ikkje er støttetiltak på plass før innstramminga.

MÅ HANDLE: NHO Reiseliv-direktør Kristin Kron Devold meiner regjeringa allereie er seint ute med støtteordningar. Foto: Martin Leigland

– Avlyste julebord og dramatisk omsetningsnedgang har gjort at mange står i fare for å bli permittert til jul. Den største frykten våre medlem har akkurat no, er at dei blir nøydde til å sende sine tilsette ut i arbeidsløyse rett før jul, seier Krohn Devold.