Henter inn nye fjes: – Bør ha en ekspert på hjernen

Ralf Rangnick venter ikke med å gjøre endringer i Manchester United. I løpet av uken håper tyskeren å ha to nye fjes på plass i støtteapparatet.

– Så langt er jeg veldig fornøyd med å jobbe med det støtteapparatet jeg har møtt her den siste uken, men vi har bestemt oss for å hente inn en sportspsykolog, Sascha Lense. Jeg jobbet tre år med han i Leipzig. Vi kjenner hverandre fra den gang og han vil bli introdusert for laget når visumet er godkjent. Jeg håper at han er på plass på onsdag eller dagen etter, sier Rangnick på tirsdagens pressekonferanse.

Den nye Manchester United-sjefen mener det er en ansettelse som er helt avgjørende for framtidig suksess.

– Man bør ha en ekspert på hjernen. Ikke for å sette spillerne på en rød sofa og holde de i hånden, men for å hjelpe de med å få hjernen til å assistere kroppen. Alle på vårt lag må tenke på riktig måte, understreker 63-åringen, som også bekrefter at trener Chris Armas blir en del av teamet på Carrington i løpet av de kommende dagene.

Gjør endringer

Onsdag venter Rangnicks andre kamp som United-sjef. Etter 2-0 borte mot Villarreal i forrige Champions League-oppgjør, har de røde djevlene allerede sikret avansement fra gruppe F som gruppevinnere.

– Jeg har ikke bestemt meg helt, for å være ærlig, men det gir mening å hvile noen spillere med tanke på det travle kampprogrammet. Vi ønsker å holde momentum oppe og vårt mål er å vinne kamper. Det er fortsatt viktig selv om vi bruker noen andre spillere. Vi tapte borte mot Young Boys og det må vi gjøre opp for, sier Rangnick, som også avslører at både keeper Dean Henderson og Donny van de Beek vil være i onsdagens startellever.

To spillere som nok ikke blir med mot Young Boys er Raphaël Varane og Edinson Cavani. Duoen er forventet å være tilbake i full trening i løpet av neste uke.

Med tre seire på de fire siste kampene, håper den nye sjefen nå å fortsette trenden.

– Første omgang var nesten perfekt og jeg forventet ikke at laget skulle være på det nivået. Tempoet var litt lavere i andre omgang, men vi kontrollerte kampen. Jeg ser ikke noen fysiske problemer, men for å spille på den måten må vi sørge for at vi er så klare som mulig.

– Spillerne må kjøpe det

For det er tydelig at Rangnick har en helt bestemt måte han ønsker å spille på. Det krever at spillerne kjøper hans budskap, påpeker manageren.

– Spillerne må kjøpe det. Jeg kan fortelle dem hva som helst, men de må gjøre min ide om fotball til sin egen. Det første steget er tatt og nå handler det om det neste, forklarer han og legger til:

– Jeg må overbevise dem. Jeg må nå hjertene deres, hjernene deres og blodet deres.

En som i alle fall er klar til å imponere sin nye sjef er Nemanja Matic.

– Vi må prøve å imponere manageren og bevise at vi fortjener å spille. Vi er videre og vi topper gruppa, men vi ønsker å avslutte gruppa på en best mulig måte foran våre supportere, sier serberen.

Young Boys sjokkerte Ole Gunnar Solskjær og co i den første kampen i gruppespillet. Fem minutter på overtid sørget Jordan Siebatcheu for at sveitserne vant 2-1 i Bern.