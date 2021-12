Raser mot debatt: – Verste jeg har hørt

27. oktober fylte sanger og skuespiller Mia Gundersen 60 år. Hun innrømmer at hun ikke har ofret mange tanker til det runde tallet før selve dagen var der.

– Så det var litt sånn: «Gud a meg, jeg blir jo 60 år!». Det klinger et eller annet som handler om at du går inn i noe som det er mange myter om, mange meninger om og du nærmer deg 70 år. Men jeg har aldri hatt det bedre. Jeg føler meg tryggere på meg selv, og det tenker jeg er det viktigste av alt uansett hvor man står, så det er herlig!, sier hun til God morgen Norge.

Mia tror hennes lykke skyldes flere ting, men forteller at en viktig faktor er at hun har klart å forvalte livserfaringen sin. Nå føler hun seg mer levende enn noen gang.

– Det er det som er kjekt med å bli eldre – du har rotet ganske mye inne i deg selv og funnet ut hvilken retning du ønsker å gå. Hvem er det du har lyst til å være og hva er kvalitetene dine. Og livet har gjort det sånn at jeg har måttet rote ganske godt, og kommet fram til en trygg base. Jeg er liksom ikke så opptatt av det som henger og slenger.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Kvinner trykker seg selv ned

60-åringen anser seg selv som en filosofisk og analytisk person. Derfor tenker hun at hvert tiår presenterer hvor du står og hvilke hendelser i livet, særlig de tunge, du har måttet komme deg gjennom. Det er først når du kommer ut på den andre siden, at du lager en vei som forteller deg hvem du ønsker å være.

Selv om den tidligere «Norske talenter»-dommeren er trygg i seg selv i dag, har det ikke alltid vært sånn. Hun har hatt dype nedturer og høye oppturer, og dersom hun skulle gitt 25 år gamle Mia ett råd, hadde det vært følgende:

– Da ville jeg ha sagt: «Nå må du slappe av. Kan du ikke se hvor pen og vakker du er, og hvor god du er», sier hun og fortsetter:

– Som ung speiler du deg hele tiden med det som er på utsiden istedenfor å se deg selv innenfra og ut. Det er alltid noen som er bedre enn deg, det er alltid noe du skal nå og hvor du trykker deg selv ned. Vi kvinner er ikke flinke nok til å si; «Vi er fine nok. Se fordelen med meg, da». Vi må begynne å framsnakke oss selv, for vi bruker altfor mye energi på å trykke oss ned.

Singellivet

Mia er singel og tror det med årene har blitt vanskeligere å finne en potensiell partner. Selv om hun ikke legger skjul på at det er mange flotte menn der ute, så kommer det ikke på samme måte som før, ifølge henne selv.

– Ikke skal jeg ha unger og det er på en måte en annen type kjærlighet.

– Drømmer du om kjærligheten fremdeles?

– Drømmer og drømmer, men jeg har lyst til å koble meg på en mann og bli kjent med en mann. Gå inn i han og se kvaliteter og være med å løfte, bli løftet og bli elsket. Så klart har jeg lyst til det, men jeg har en følelse at det må være en mann som må gro på meg. Det er ikke sånn at jeg blir stormende forelsket, jeg har hvert fall ikke blitt det til nå.

FORTSATT PÅ JAKT: Mia Gundersen legger ikke skjul på at hun kunne tenke seg en kjæreste. Foto: God morgen Norge

Etter nærmere to år med pandemi har det ikke vært enkelt for single å date, og datingapper er Mia ingen stor fan av.

– Tinder, Happn og alt det der, det er bare tull. Du sitter der og dømmer folk ut ifra utseende eller en bitteliten tekst. Jeg føler meg så slem mange ganger, så det passer meg egentlig ikke.

I den siste tiden har det haglet en debatt om at kvinner etter en viss alder mister markedsverdi, og at de må justere kravene for å finne en partner. Denne debatten får Mia til å rase.

– Gud, du må ikke snakke om det til meg! Jeg har vært så forbanna på det. Jeg har single venninner rundt min alder og jeg skal love deg at det er ikke noen markedsverdi som synker der altså, sier hun og fortsetter:

– Det er det verste jeg har hørt og jeg synes det var så dårlig gjort mot menn og. Det er ingen som synker i markedsverdi så lenge du har kontakt med deg selv , og så lenge du finner den som og har det og dere har den kjemien. Så dette tullet der – jeg har aldri hørt på maken.

Fremtidsplanene

Singel eller ei, så har 60-åringen heller ingen planer om å pensjonere seg med det første. Hun røper at hun er tilbake der hun opprinnelig startet – nemlig på scenen.

– Jeg har vært i kontakt med scenelivet hele veien, men jeg har vært på «Norske talenter» i alle sesongene og nå er det ikke aktuelt. Men jeg føler ting ruller og går, og jeg synes det er utrolig gøy å få lov til å vise ting som jeg brenner for.

Hun forteller at hun skal få muligheten til å dele sine erfaringer på scenen, og at hun også er i gang med prosjekter hun er med å planlegge selv – i tillegg til at hun slettes ikke er ferdig innen TV.

– Jeg har masse gi, og jeg tror jeg trengs. Unge mennesker trenger erfarne damer som oss.