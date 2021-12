Mann får fem år i fengsel for koronabedrageri

En mann i 30-årene er dømt til fem og et halvt år i fengsel og må betalte 9,9 millioner i erstatning til NAV for koronabedrageri.

En mann i 30-årene ble 2. desember dømt i Oslo tingrett for omfattende misbruk av permisjonsreglene.

Han ble funnet skylding i mevirkning til grovt bedrageri av 9,8 millioner kroner og forsøk på grovt bedrageri på 7 millioner kroner.

Mannen er dømt til å betale 9,9 millioner kroner i erstatning til NAV.

Det var sommeren 2019 at Skatteetaten og NAV oppdaget at flere foretak innrapporterte et stort antall personer som arbeidstakere. Like etter ble de samme personene ble permittert og det ble sendt inn krav om stønad ved permittering.

Saken ble anmeldt da et stort flertall av personene rapporterte til NAV om at arbeidsforholdene ikke var reelle. Politiet har brukt betydelige ressurser på å etterforske saken.



Flere personer er fortsatt under etterforskning i saken, og hittil er rundt en million kroner av utbyttet beslaglagt.