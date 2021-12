Skattelistene: Ingen grunn til å deppe for Solskjær

Ole Gunnar Solskjær måtte nylig forlate stillingen som Manchester United-manager etter drøyt tre år i sjefsstolen.

Artikkelen oppdateres!

Han ble som kjent erstattet av tyskeren Ralf Rangnick, som ledet Manchester United til 1-0-seier i sin første kamp som manager.

Ole Gunnar Solskjær kunne nok tenkt seg å blitt værende som manager på Old Trafford. Han kan imidlertid trøste seg med at han så mye penger i banken at han kunne pensjonert seg og levd et liv i luksus for lengst.

For skatteåret 2019 tjente han smått utrolige 108 millioner kroner. I 2020 står han oppført med kun 3,7 millioner kroner i inntekt, men formuen har vokst fra 70,5 millioner til 113,9 millioner kroner i 2020. I 2018 var han oppført med 22,2 millioner kroner i formue.

– Det var kampens øyeblikk

Lønnshopp for Warholm og Carlsen

Karsten Warholm, OL-gullvinner fra Tokyo-OL, opplever en enorm lønnsøkning.

I 2019 tjente han to millioner kroner. I 2020 står friidrettsstjernen oppført med 8,3 millioner kroner. Formuen steg også for Warholm. For skatteåret 2020 er den på 10,2 millioner kroner, opp fra 6,4 millioner i 2019.

TJENER RÅTT: Karsten Warholm. Foto: LUCY NICHOLSON

Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen kan også glise over en solid lønnsøkning. Selv om han er langt unna Solskjær i formue, steg inntekten fra 1,3 millioner i 2019 til 1,7 millioner kroner i 2020, viser skattelistene.

Magnus Carlsen, som i disse dager spiller sjakk-VM i Dubai, har tjent seg søkkrik. Han gikk fra en inntekt på snaue 900.000 kroner i 2019, til 30,9 millioner kroner i inntekt for skatteåret 2020. Norges ubestridte sjakkener står oppført med en formue på 48.402.023 kroner for samme år.

KAN GLISE: Viktor Hovland. Foto: Mike Ehrmann

Hovland kan juble hele veien til banken

Norges golf-ess Viktor Hovland mangedoblet inntekten sin etter suksessen i de ulike turneringene han deltok i.

Han gikk fra en inntekt på 836.000 kroner i 2019 til 16 millioner kroner i inntekt for 2020. 24-åringen står samtidig oppført med en formue på 29.750.366 kroner.

Norges stjernesyklist Alexander Kristoff har grunn til å være fornøyd. I 2020 hadde han 12,5 millioner kroner i inntekt, mens inntekten var 8,4 millioner kroner i 2019.

Noen av tallene i skattelistene kan være misvisende. Les mer om hvorfor her.

Sportsprofiler - Sportslister # Navn Kommune Inntekt 1 Sven Magnus Øen Carlsen Oslo 30 ‍950 ‍332 f. 1990 Inntekt 30,950,332 Skatt 10,295,025 Formue 48,402,023 2 Viktor Hovland Oslo 16 ‍041 ‍121 f. 1997 Inntekt 16,041,121 Skatt 895,432 Formue 29,750,366 3 Johannes Thingnes Bø Oslo 14 ‍233 ‍383 f. 1993 Inntekt 14,233,383 Skatt 6,026,450 Formue 7,491,174 4 Alexander Kristoff Stavanger 12 ‍546 ‍056 f. 1987 Inntekt 12,546,056 Skatt 5,730,187 Formue 3,727,519 5 Aleksander Aamodt Kilde Oslo 9 ‍107 ‍326 f. 1992 Inntekt 9,107,326 Skatt 3,625,297 Formue 4,825,667 6 Karsten Warholm Oslo 8 ‍332 ‍142 f. 1996 Inntekt 8,332,142 Skatt 4,011,955 Formue 10,164,255 7 Per Ciljan Skjelbred Trondheim 7 ‍576 ‍188 f. 1987 Inntekt 7,576,188 Skatt 2,678,852 Formue 19,302,596 8 Therese Johaug Oslo 5 ‍746 ‍632 f. 1988 Inntekt 5,746,632 Skatt 2,700,024 Formue 53,734,316 9 Tiril Kampenhaug Eckhoff Oslo 4 ‍338 ‍128 f. 1990 Inntekt 4,338,128 Skatt 1,704,647 Formue 10,098,921 10 Tarjei Bø Oslo 4 ‍096 ‍859 f. 1988 Inntekt 4,096,859 Skatt 1,540,421 Formue 5,033,435 11 Ole Gunnar Solskjær Kristiansund 3 ‍670 ‍823 f. 1973 Inntekt 3,670,823 Skatt 1,807,184 Formue 113,855,757 12 Johannes Høsflot Klæbo Trondheim 3 ‍448 ‍867 f. 1996 Inntekt 3,448,867 Skatt 1,447,365 Formue 9,201,434 13 Casper Ruud Oslo 2 ‍876 ‍938 f. 1998 Inntekt 2,876,938 Skatt 83,461 Formue 3,756,084 14 Hans Christer Holund Nittedal 2 ‍859 ‍387 f. 1989 Inntekt 2,859,387 Skatt 1,232,263 Formue 9,182,537 15 Marit Bjørgen Oslo 2 ‍666 ‍999 f. 1980 Inntekt 2,666,999 Skatt 1,399,830 Formue 35,119,674 16 Marcus Kleveland Dovre 2 ‍346 ‍295 f. 1999 Inntekt 2,346,295 Skatt 1,100,309 Formue 9,756,961 17 Kjetil Jansrud Oslo 2 ‍256 ‍137 f. 1985 Inntekt 2,256,137 Skatt 605,843 Formue 2,988,684 18 Martin Johnsrud Sundby Oslo 2 ‍122 ‍702 f. 1984 Inntekt 2,122,702 Skatt 939,314 Formue 4,196,728 19 Ingvild Flugstad Østberg Oslo 1 ‍859 ‍968 f. 1990 Inntekt 1,859,968 Skatt 803,296 Formue 17,701,664 20 Ståle Sandbech Oslo 1 ‍774 ‍734 f. 1993 Inntekt 1,774,734 Skatt 848,456 Formue 17,336,435 21 Jakob Ingebrigtsen Sandnes 1 ‍745 ‍072 f. 2000 Inntekt 1,745,072 Skatt 755,110 Formue 5,861,975 22 Edvald Boasson-Hagen Oslo 1 ‍703 ‍592 f. 1987 Inntekt 1,703,592 Skatt 1,021,344 Formue 41,557,559 23 Astrid Uhrenholdt Jacobsen Oslo 1 ‍537 ‍342 f. 1987 Inntekt 1,537,342 Skatt 591,422 Formue 374,301 24 Amalie Hammild Iuel Oslo 1 ‍259 ‍270 f. 1994 Inntekt 1,259,270 Skatt 467,849 Formue 0 25 Nora Mørk Larvik 1 ‍204 ‍337 f. 1991 Inntekt 1,204,337 Skatt 256,772 Formue 0 26 Patrick Thoresen Hamar 1 ‍169 ‍169 f. 1983 Inntekt 1,169,169 Skatt 761,930 Formue 48,307,039 27 Petter Northug Trondheim 1 ‍148 ‍281 f. 1986 Inntekt 1,148,281 Skatt 482,651 Formue 13,229,372 28 Sverre Lunde Pedersen Bergen 1 ‍148 ‍279 f. 1992 Inntekt 1,148,279 Skatt 463,755 Formue 385,655 29 Gjert Arne Ingebrigtsen Sandnes 1 ‍134 ‍916 f. 1966 Inntekt 1,134,916 Skatt 403,641 Formue 107,440 30 Katrine Lunde Kristiansand 1 ‍098 ‍294 f. 1980 Inntekt 1,098,294 Skatt 712,648 Formue 41,647,040 31 Emil Hegle Svendsen Oslo 1 ‍040 ‍618 f. 1985 Inntekt 1,040,618 Skatt 434,212 Formue 3,300,764 32 Simen Hegstad Krüger Oslo 1 ‍034 ‍953 f. 1993 Inntekt 1,034,953 Skatt 302,820 Formue 473,259 33 Kristian Blummenfelt Bergen 1 ‍032 ‍985 f. 1994 Inntekt 1,032,985 Skatt 413,841 Formue 0 34 Kristine Lunde-Borgersen Kristiansand 1 ‍025 ‍629 f. 1980 Inntekt 1,025,629 Skatt 570,446 Formue 29,892,613 35 Maiken Caspersen Falla Lillehammer 1 ‍006 ‍594 f. 1990 Inntekt 1,006,594 Skatt 409,303 Formue 9,666,422 36 Filip Mangen Ingebrigtsen Oslo 986 ‍154 f. 1993 Inntekt 986,154 Skatt 376,384 Formue 2,835,362 37 Ragnhild Lillehagen Mowinckel Oslo 938 ‍191 f. 1992 Inntekt 938,191 Skatt 317,632 Formue 5,467,755 38 Heidi Løke Sandefjord 908 ‍767 f. 1982 Inntekt 908,767 Skatt 346,140 Formue 0 39 Christian Sandlie Sørum Lillestrøm 733 ‍859 f. 1995 Inntekt 733,859 Skatt 268,488 Formue 3,458,184 40 Cecilia Carmen Linda Brækhus Oslo 629 ‍603 f. 1981 Inntekt 629,603 Skatt 217,369 Formue 237,815 41 Øystein Bråten Oslo 621 ‍711 f. 1995 Inntekt 621,711 Skatt 225,830 Formue 2,628,720 42 Anders Berntsen Mol Bjørnafjorden 569 ‍972 f. 1997 Inntekt 569,972 Skatt 189,637 Formue 2,059,906 43 Ragnhild Haga Oslo 539 ‍352 f. 1991 Inntekt 539,352 Skatt 165,355 Formue 1,105,712 44 Silje Aannestad Norendal Oslo 534 ‍145 f. 1993 Inntekt 534,145 Skatt 251,395 Formue 12,624,005 45 Maren Olstad Lundby Lillehammer 520 ‍144 f. 1994 Inntekt 520,144 Skatt 150,053 Formue 809,632 46 Håvard Holmefjord Lorentzen Bergen 510 ‍432 f. 1992 Inntekt 510,432 Skatt 192,743 Formue 5,015,570 47 Birgit Lovise Røkkum Skarstein Oslo 505 ‍136 f. 1989 Inntekt 505,136 Skatt 212,893 Formue 6,202,856 48 Heidi Weng Lillehammer 483 ‍380 f. 1991 Inntekt 483,380 Skatt 216,454 Formue 9,585,219 49 Carl Fredrik Hagen Nordre Follo 478 ‍829 f. 1991 Inntekt 478,829 Skatt 119,796 Formue 941,663 50 Sarah Louise Rung Stavanger 467 ‍014 f. 1989 Inntekt 467,014 Skatt 224,737 Formue 12,499,518 51 Nils Erik Ulset Tingvoll 337 ‍914 f. 1983 Inntekt 337,914 Skatt 114,604 Formue 0 52 Stine Bredal Oftedal Nittedal 303 ‍063 f. 1991 Inntekt 303,063 Skatt 118,897 Formue 4,866,237 53 Kristine Stavås Skistad Drammen 259 ‍851 f. 1999 Inntekt 259,851 Skatt 75,353 Formue 115,918 54 Henrik Christiansen Lillestrøm 223 ‍871 f. 1996 Inntekt 223,871 Skatt 63,868 Formue 563,425 55 Ada Martine Stolsmo Hegerberg Oslo 167 ‍566 f. 1995 Inntekt 167,566 Skatt 50,506 Formue 2,787,783 56 Martin Ødegaard Drammen 157 ‍839 f. 1998 Inntekt 157,839 Skatt 46,472 Formue 0 57 Bjarte Håkon Myrhol Oslo 144 ‍274 f. 1982 Inntekt 144,274 Skatt 54,795 Formue 4,650,690 58 Magnus Jøndal Arendal 75 ‍327 f. 1988 Inntekt 75,327 Skatt 23,642 Formue 0 59 Henrik Børkja Ingebrigtsen Sandnes 62 ‍005 f. 1991 Inntekt 62,005 Skatt 183,859 Formue 2,681,910 60 Sondre Nordstad Moen Oslo 58 ‍116 f. 1991 Inntekt 58,116 Skatt 4,349 Formue 83,725 61 Aksel Lund Svindal Bærum 51 ‍317 f. 1982 Inntekt 51,317 Skatt 1,828,562 Formue 213,970,102 62 Erling Braut Haaland Time 39 ‍324 f. 2000 Inntekt 39,324 Skatt 638,909 Formue 76,665,676 63 Sander Sagosen Trondheim 33 ‍714 f. 1995 Inntekt 33,714 Skatt 30,797 Formue 5,123,183 64 Rune Almenning Jarstein Sandnes 10 ‍888 f. 1984 Inntekt 10,888 Skatt 210,291 Formue 27,431,002 65 Mohamed Amine El Younossi Oslo 15 f. 1994 Inntekt 15 Skatt 57,798 Formue 7,064,091 66 Olaf Karl Tufte Horten 0 f. 1976 Inntekt 0 Skatt 213 Formue 2,556,637 67 Henrik Kristoffersen Rælingen 0 f. 1994 Inntekt 0 Skatt 0 Formue 0 68 Mats Andre Aasen Zuccarello Oslo 0 f. 1987 Inntekt 0 Skatt 63,914 Formue 9,019,324 69 Joshua Christian Kojo King Oslo 0 f. 1992 Inntekt 0 Skatt 34,123 Formue 4,279,142 70 Sander Gard Bolin Berge Asker 0 f. 1998 Inntekt 0 Skatt 180,847 Formue 20,320,670 71 Alexander Sørloth Trondheim 0 f. 1995 Inntekt 0 Skatt 11,831 Formue 0 72 Ståle Solbakken Hamar 0 f. 1968 Inntekt 0 Skatt 423,050 Formue 51,270,560

