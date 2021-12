Datteren ble drept – nå gleder de andre i sorgen

Etter at Sunniva (23) ble brutalt drept i september, bestemte familien seg: Hun skal ikke bli husket for hva hun ble utsatt for, men for omtanken hun hadde for andre.

Sunniva Borgen ble født 8. desember 1997. Den energiske, blide, og omsorgsfulle jenten ble bare 23 år. Få dager etter at foreldrene Siv Yndestad Borgen og Arne Petter Borgen mistet sin eneste datter i september, bestemte de seg:

– Det å være noe for andre og være et medmenneske, det var veldig viktig for henne. Vi opprettet et minnefond for at de verdiene skulle leve videre i hennes navn, i steden for at hun skulle bli definert for det grusomme drapet hun var utsatt for, sier Sunnivas mor Siv til TV 2.

Familien håper å hedre Sunniva ved å kunne glede andre. Foto: Elias Engevik/TV 2

De ønsker at at datteren skal huskes for den gode, engasjerte og omsorgsfulle personen hun var, heller enn for hva hun ble utsatt for.

Sunniva-dagen

Onsdag 8. desember ville Sunniva blitt 24 år. Hver dag på datterens bursdag vil familien hedre henne ved å støtte noen som gjør en forskjell for sårbare unge.

– Det er gått veldig kort tid siden minnefondet ble opprettet, men vi hadde lyst til å markere denne dagen, som vi kaller Sunniva-dagen, med en utdeling, sier Siv Yndestad Borgen.

Den første utdelingen etter at Sunniva ble drept går til organisasjonen Robin Hood-huset, som mottar 30.000 kroner.

– De verdiene dere arbeider utfra er tuftet på de verdiene dere Sunniva sto for, og som Sunnivas minnefond står for, sier Yndestad Borgen under utdelingen.

– Vil huske dette resten av livet

Robin Hood-huset er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen. Sunnivas Minnefond påpeker at organisasjonen setter fokus på individet og menneskeverd, og at de ser personer som har falt utenfor uten å kunne gjøre noe med det selv.

– Vi er sikker på at disse pengene som har blitt gitt til oss for å støtte unge og sårbare vil bli brukt i Sunnivas ånd, sier Yndestad Borgen.

Nestleder Ingrid Husevåg Døskeland og Siv Yndestad Borgen. Foto: Siren Henschien/TV 2

Hittil i år har organisasjonen arrangert 99 ulike familieaktiviteter for drøyt 400 barn. Gaven på 30.000 kroner gjør at enda flere familier får et sted å gå til.

– Det betyr veldig mye, vi setter enormt stor pris på dette bidraget. Det kommer til å bety veldig mye for veldig mange, og jeg tror jeg kommer til å huske denne dagen resten av livet, sier prosjektmedarbeider Sunniva Bakke.

Robin Hood-huset tilbyr blant annet et ernæringsmessig sunt kafétilbud til alle sine besøkende. Foto: Siren Henschien/TV 2

Hun forteller at det er et vidt spekter av mennesker som benytter seg av stiftelsens tilbud.

– Mange av de som kommer her søker nettverk, eller kommer fordi de ikke har mulighet til å delta i dyre fritidsaktiviteter. Vi har både fokus på å være en økonomisk døråpner, men også å bygge kompetanse og fritidsaktiviteter og friluftsliv i Norge.

Tror på noe godt

Sunnivas far har tidligere fortalt at han håper fondet vil gjøre en forskjell for noen som virkelig trenger et løft.

Fordi datteren ble brutalt drept, fikk hennes død oppmerksomhet i media. Kjente og ukjente sendte meldinger, hilsener, mat og blomster. Støtten familien fikk var overveldende.

Sunniva Borgen ble drept i september. Nå bruker familien hennes minne til å glede andre. Foto: Privat

– Alle blir så rystet av en sånn hendelse, at det å bidra til en stiftelse eller et fond som har positive føringer hjelper andre å takle en så grusom situasjon som dette er, sa mamma Siv.

Famlien takker for all omtanken og ønsker nå å rette oppmerksomheten mot andre som kan trenge støtte.

– Vi har fått så enorm støtte at det er nesten sånn at vi tenker at verden er nesten så god som Sunniva trodde den var, sa Yndestad Borgen.