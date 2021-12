Mann utenfor livsfare etter drapsforsøk

Mannen i 20-årene som søndag morgen ble påført livstruende stikkskader er nå utenfor livsfare. Det bekrefter politijurist Benedicte Granrud til TV 2.

– Han er stabil og utenfor livsfare. Saken er fortsatt i en innledende fase, så det gjenstår både taktiske og tekniske etterforskningsskritt og avhør, sier Granrud.

En annen mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter hendelsen. Ifølge opplysninger til TV 2 var en gruppe på mellom 10 og 15 personer til stede da drapsforsøket skjedde.

En konflikt skal være bakgrunnen for hendelsen. Politiet fikk meldinger om en pågående voldshendelse på parkeringsplass ved Sparta Amfi i femtiden søndag morgen.

Den siktede mannen ble selv innlagt på sykehus med lettere skader. Han nekter straffskyld for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Siktelsen er helt gresk for ham. Han stiller seg fullstendig uforstående til grunnlaget for pågripelsen. Han har heller ingen opplysninger om at noen er skadet med kniv, sier mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad.