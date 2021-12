Mange barn har mye hodepine - legene opplever økt tilstrømning

15 prosent av den norske befolkning lider av migrene. Det er en utmattende og invalidiserende sykdom, ifølge forsker og professor Erling Tronvik.

Og nå opplever poliklinikkene rundt om i landet økt tilstrømning av både barn og voksne.

– I tillegg til at køene av voksne hodepinepasienter vokser, ser vi også at mange barn har mye hodepine. Landet over meldes det om økt tilstrømning og ofte har vi lite å tilby av behandling, sier professor Erling Tronvik.

Han har i mange år har spesialisert seg på hodepine, ved St. Olavs hospital. Han understreker at det er stort behov for ny kunnskap på dette feltet.

Åpner hodepinesenter

Nå skal 130 friske millioner kroner til Norsk senter for hodepineforskning i Trondheim gi forskerne ny kunnskap, og folk med hodesmerter nytt håp.

– Én ting er å treffe bedre med den medikamentelle behandlingen, så og si skreddersy behandling for hver enkelt for å gi bedre effekt, forklarer Tronvik, som er leder for nye Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.

– En annen ting er å trene opp pasientens nervesystem til å bli mer motstandsdyktig mot smerte. Dette kalles biofeedback-systemet, og nytt teknologisk utstyr må utvikles for å styrke denne behandlingen, forklarer han.

Kostbar sykdom

Ifølge Tronvik er hodepine et utbredt problem i samfunnet.

– Hvis vi rangerer alle sykdommene etter hverandre så vet vi at migrene er den lidelsen som holder flest folk borte fra jobb, og som gir mest sykelighet.

Mange sykdommer kommer først i høy alder, mens hodepine, og da særlig migrene, er den som rammer de yngre i skole- og arbeidsliv.

MIGRENE RAMMER I UNG ALDER: Hodepine, og særlig migrene, rammer de yngre blant oss. Og er derfor invalidiserende for både dem i skole og arbeidsliv. Foto: Nygaard, Wilma Nora D.

– Sykdommen dukker gjerne opp i puberteten, og i en alder hvor folk skal være sosialt aktive og kanskje stifte familie, så blir de tidvis liggende i et mørkt rom og kaste opp.

Tronvik mener bestemt at denne sykdommen er invalidiserende.

– Hodepine er ikke bare hodepine, migrene er en sykdom i nervesystemet i hjernen - denne sykdommen skal vi forsøke å lindre gjennom dette prosjektet.

Når det gjelder barns hodepine tror professoren at deres smerter kanskje tidligere er blitt avfeid, men at foreldre og andre voksne nå tar dette mer på alvor. Derfor blir medisinsk personell over hele landet gjort mer oppmerksom på barns lidelser.

HÅP OM LINDRING: Både medikamentelle metoder og ikke-medikamentelle skal forskes på de neste åtte åra. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Med en kvart milliard kroner disponibelt over åtte år skal de beste forskerne på hodepine landet samles ved St Olavs hospital for å utvikle nye metoder som - forhåpentligvis - kommer mange mennesker til gode.

Når Forskningsrådet nå gir 130 millioner, kommer det tilsvarende beløp fra andre givere fra ulike sykehus, universitet og privat sektor. Til sammen over en kvart milliard.

Ekstrem pågang

–– Dette er en fantastisk nyhet for en stor pasientgruppe i Norge, hodepinepasienter har tidligere vært underprioritert, mener professor Tronvik.

Han beskriver en ekstrem pågang av folk som ikke får hjelp og som sliter. En tendens som er lik over hele landet.

– Dette gjør oss i stand til å drive forskning på et helt nytt nivå, mener Tronvik. Han mener denne nye bevilgningen er lysår unna det de har hatt av midler tidligere.