Politiet bekrefter at fire er omkommet etter brann i Svelvik

Politiet bekrefter at fire personer er omkommet etter boligbrannen i Svelvik natt til mandag.

Politiet begynner tirsdag sine undersøkelser etter den tragiske brannen som har krevd fire liv. Det skriver politiet i en pressemelding tirsdag.

Øyvind Aas, politistasjonssjef ved Drammen politistasjon, sier de familien på fire med all sannsynlighet omkom i brannen.

– Ut fra de opplysningene vi har skal alle fire ha vært hjemme. Ingen av de fire har kommet seg ut, sier Aas til TV 2.

Det er to voksne og to barn som omkom i brannen.

Innleder etterforskning

Politisjefen bekrefter at politiets kriminalteknikere har startet sine innledende undersøkelser på branntomta tirsdag formiddag.

– Så fort det er vurdert forsvarlig å gå inn, vil vi starte undersøkelsene for å søke etter de som befant seg i huset, og også starte undersøkelsene knyttet til etterforskingen, sier Aas.

Etterforskingen pågår parallelt med ressurser fra Sør-Øst politidistrikt og Kripos bistår med gjennomføring av kriminaltekniske undersøkelser.

– Det er de som har høyeste kompetanse på området, så vi setter stor pris på deres bistand her, sier Aas.

I løpet av mandagen ble det også gjennomført rundspørringer hos de som bor i nærheten for å hente inn informasjon som kan bidra inn i etterforskningen.

– Uvirkelig

Politiet hadde allerede mandag mistanke om at de fire befant seg i huset da det brant.

– Slik det ser ut er det dessverre ikke noe håp om at noen har overlevd brannen, sa politistasjonssjef ved Drammen politistasjon, Øyvind Aas, til TV 2 mandag.

En av de omkomne er ansatt ved Drammensregionens brannvesen, og hendelsen preget kollegene som var på stedet i forbindelse med brannen.

– Det er en helt uvirkelig situasjon fylt av sorg og følelser, sa sjef for brannvesenet i Drammen, Torgeir E. Andersen under en pressebrief mandag.

I SORG: Sjef ved Drammensregionens brannvesen, Torgeir E. Andersen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– En familie på fire er savnet, og en av våre ansatte er en av de som er savnet. Det er en forferdelig tragedie.

De to omkomne barna var elever ved Tømmerås skole. Et beredskapsteam ble satt inn for å ivareta barna på skolen.