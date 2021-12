Emma Steinbakken om suksessen:– Jeg ringte og sa: «Jeg hater livet»

Låten «Jeg glemmer deg aldri», som opprinnelig er en Hellbillies-låt, fikk stor oppmerksomhet og betydning for «Rådebank» sine seere, men også for dem utenfor dette universet, og havnet med dét raskt på førsteplass på Spotify.

Den dagen de tronet topplisten, skulle man tro Emma Steinbakken og produsent, Carl-Viktor Guttormsen, spratt champagnen og jublet høyt for sin første førsteplass.

– Jeg fikk panikk, forteller 18-åringen, som ble overveldet av omtalen og suksessen.

– Selv om låten gikk bra, er det ingen selvfølge at vi som personer har det bra. Jeg ringte Carl-Viktor og sa «jeg hater livet mitt – dette blir for mye». Da sa Carl-Viktor at han hadde det helt jævlig også. Det var fint at vi kunne stå i det sammen.

Produsenten og gitaristen har hatt stor betydning for Emma, både privat og profesjonelt, og har kjent han siden hun var 14 år gammel.

– Han har vært med meg og trøstet meg i alt jeg har vært gjennom, av kjæresteforhold og alt annet, da vi har vært på reise og spilt, da jeg har sittet hjemme en kveld og hatt det kjipt.

For det har vært noen kjipe kvelder for 18-åringen. I januar flyttet hun hjemmefra, fra Jessheim til Oslo, for å gå på videregående skole og satse på musikkarrieren. Men kun noen uker etter hun flyttet for seg selv, førte koronarestriksjonene til at hun ikke kunne se familien sin.

– Det var veldig ensomt. Jeg hadde gått fra å bo hjemme med folk rundt meg hele tiden, og plutselig kunne jeg ikke reise hjem og ikke de til meg.

Mistet bestefaren til kreft

Det har vært et spesielt år med restriksjoner, lock-down, gjenåpninger og stor suksess med en låt som har fått stor betydning for lytterne – og for artisten selv.

– Når jeg synger låta, tenker jeg på bestefaren min. Jeg mistet bestefaren min til kreft for to år siden. Også er det jo en Hellbillies-låt, som bestefar hadde et forhold til, så den har blitt veldig betydningsfull for meg.

Går ikke for toppkarakterer

Restriksjonene har ført til at Emma og bandet ikke har kunnet hatt konserter, og mye av året har gått til hjemmeundervisning, grunnet stengt skole.

– Det har hjulpet meg til å fullføre videregående skole, på et vis. Jeg fikk tid til å gjøre skole og hadde noe å drive med, mens alt annet var stengt.

Emma beskriver balansen mellom artist og VGS-elev som et kaos, men heldigvis får hun god tilrettelegging av skolen og lærerne, som hun beskriver som en stor heiagjeng.

Men 18-åring innrømmer at hun ikke går ut av videregående med toppkarakterer:

– Jeg har prøvd å slå meg til ro med at jeg har valgt musikk – jeg går ikke på skole for å komme inn på jussen, liksom. Det er for å bestå. Jeg gjør så godt jeg kan i de fagene jeg kan gjøre så bra som mulig, mens noen fag håper jeg bare at jeg består.

Tirsdag hadde hun en utsatt historieprøve, senere i dag har hun norsktentamen og på torsdag har hun oppkjøring.

– Jeg har vært litt tøff i trynet, fordi jeg kjører opp manuell og ikke automat – jeg er jo fra Jessheim! Jeg har tulla litt og sagt at automat er lekebil. Stryker jeg på torsdag, vet jeg ikke hva jeg gjør, sier hun med et smil.

Trappet opp på viserektors-kontor

Og det er førerkortet på personbil og ikke buss hun tar, selv om hun og venninnene har gått til innkjøp av en.

Neste år er Emma russ og hun er tydelig på at hun går «all in» i feiringen:

– Jeg har vært mye borte, går glipp av mye sosialt med venner og kommer til å være det neste år også, så jeg tar russetiden litt seriøst og ønsker virkelig å være med på det.

Og på en videregående skole, hvor flertallet av elevene satser på toppidrett, er russestyre fraværende. Det gjorde Emma og bestevenninnen noe med.

– Vi trappet opp på viserektorskontor og sa vi ville ha et russestyre. Da ble jeg president og bestevenninnen min visepresident!