To til sykehus etter å ha kjørt i fjellvegg

To menn er kjørt til sykehus etter å ha kjørt inn i en fjellvegg på Sotra. Politiet opplyser om trafikale problemer på stedet.

Ulykken skal ha skjedd på Skjergardsvegen på Sotra klokken 09.06. To menn, hvorav én er i 40-årene, er fraktet med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus.

– De skal være bevisst og har kommet ut av kjøretøyet uten behov for noe frigjøring, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til TV 2.

Hun forteller at de to mennene var de eneste involverte i ulykken, og at de oppholdt seg i samme personbil.

– Bilen har kjørt inn i fjellveggen, i vestgående retning mot Øygarden, sier Mjelde.

Politiet har dirigert trafikken manuelt, i påvente av bilberging. Operasjonslederen forteller klokken 9.30 at veien er trafikkert, og at det dermed er trafikale utfordringer på stedet.

– Det er omkjøringsmuligheter via Arefjordvegen, men den er litt kronglete, forteller Mjelde.

Hun opplyser at bilen ligger på taket i vegbanen, og at det ene feltet dermed vil bli stengt når bilbergerne kommer til stedet.