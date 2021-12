Klar tale fra ordførerne: Krever munnbindpåbud innendørs og meter'n tilbake

– Nå er vi der vi sa vi ville komme i brevet vi sendte 25. november fra Statsforvalteren. Vi forventer at det kommer strengere tiltak nå, sier Tom Georg Indrevik (H), ordfører i Øygarden, til TV 2.

Smittesituasjonen i kommunen er kritisk, med ny ukesrekord forrige uke. Det siste døgnet har Øygarden registrert 42 koronasmittede, og smittesporingen og helsevesenet i kommunen er hardt presset, understreker ordføreren.

Fredag forrige uke innførte regjeringen flere strenge tiltak i flere kommuner i Vestland. Det gjaldt blant annet munnbindpåbud der man ikke kan holde avstand, antallsbegrensninger på arrangement og krav om bordservering.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om nye tiltak klokken 19 tirsdag, følg den på TV2.no og på TV 2 Nyhetskanalen.

– Ikke flere omikrontilfeller

Øygarden-ordføreren ser frem til det han håper blir flere nasjonale tiltak.

– Jeg tenker at det som gjelder regionalt, nå må komme nasjonalt. Vi trenger tydelige og like smittevernregler. Vi kan ikke ha et sett med regler i Oslo, et sett i Bergen, noen flere i Tromsø og andre regler nasjonalt.

– Hva ønsker du innføres av tiltak?

– Jeg ønsker at vi går tilbake til sånn som det var i fjor, med meteren og generelt munnbindpåbud innendørs. Det er en billig og en enkel måte å få kontroll på smittesituasjonen. Samtidig ønsker jeg heller avstand på arrangementer, enn antallsbegrensninger, sier Indrevik.

Forrige uke ble det også påvist to tilfeller av omikronsmitte i Øygarden.

– Vi har ikke avdekket flere omikrontilfeller enda, og ingen av nærkontaktene av de smittede viste seg å ha den nye varianten, sier ordføreren.

Samtidig ønsker Indrevik en avklaring omkring støttetiltak for pressede næringer, spesielt for utelivet og serveringsbransjen.

– De går inn i sine to viktigste og travleste uker i året. Det haster å få dette på plass.

– Hvorfor vente?

Også i nabokommunen Askøy, etterlyses det strengere og tydeligere tiltak enn det som ble innført på fredag, deriblant et generelt munnbindpåbud innendørs.

– Samtidig varslet regjeringen at det kom til å bli strengere senere. Mitt spørsmål er da, hvorfor kunne de ikke bare ta grepet da? Hvorfor må de vente en helg? Det gjør at folk blir utrygge og forvirret om hva som gjelder nå, mener ordfører Siv Høgtun (H).

SMITTEFRYKT: Det er ikke påvist omikronsmitte på Askøy så langt, men det er bare snakk om et «tidsspørsmål», ifølge Høgtun. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ordføreren mener det er vanskelig å kommunisere tydelig til innbyggerne hva som gjelder til en hver tid, når tiltakene kommer på løpende bånd.

Askøy satte nye smitterekord med 48 tilfeller 2. desember.

– Helsevesenet står i press, og både i helseforetakene og i kommunene er det kapasitetsproblemer. Vi må ha strengere tiltak for å få gjennomført vaksinasjon og få ned smitten slik at vi har kapasitet til å holde TISK-regimet, helsetjenesten og sykehjem i god stand, sier Høgtun til TV 2.

Dette ønsker Bergen

I Bergen er helsebyråd Beate Husa klar på at hun ønsker enkelte nasjonale innstramminger fra regjeringen velkommen.

Byrådet har bedt regjeringen vurdere munnbindpåbud på alle offentlige arenaer innendørs, men er usikker på hvor mye myndighetene vil stramme til der.

I mellomtiden er det en annen regel som er høyest på lista.

ØNSKER INNSTRAMMING: Helsebyråd Beate Husa i Bergen har en rekke ønsker til regjeringen sine innstramminger. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det som står øverst på Bergen kommune sin liste over behov, er å stramme inn karantenereglene. I dag er det slik at reglene er annerledes i tilfellene der man mistenker omikron-smitte. Denne varianten kan være krevende å avdekke raskt, og nå har vi veldig høye smittetall og utfordringer med sporing. Derfor mener vi man bør vurdere en samordning av reglene, sier Husa.

I dag er det slik at hvis man er fullvaksinert, kan man tre ut av karantene etter tre dager hvis man kan vise til negativ korona-test.

Hvis det derimot er mistanke om omikron-smitte, skal man sitte minimum syv dager i karantene, og vise til negativ test før man kan tre ut. Dette vil byrådet i Bergen stramme inn.

Husa mener også at regjeringen må forenkle disse karantenereglene, slik at de blir enklere å forstå for folk flest.

Hvis myndighetene kommer med innstramminger som rammer næringsliv, idrett og kultur, må disse tas vare på, understreker hun.

– Det er viktig at regjeringen raskt kommer på banen med kompensasjonsordninger for næringene som rammes, sier hun.

Ønsker lokale tiltak

Samtidig som alarmklokkene går i kommunene i Bergensområdet, er pulsen betydelig lavere andre steder i landet. Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes sier han ikke ser behovet for strenge nasjonale tiltak enda.

– Jeg har vært tydelig på at det skal utrolig mye til for å stenge ned samfunnet igjen. Akkurat nå anbefaler kommuneoverlegen at munnbind på kollektiv og kjøpesenter der man ikke kan holde avstand, er tilstrekkelig. Men det er mye smitte i Stavanger og nabokommunene, så ting utvikler seg fort, sier han til TV 2.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener det fungerer godt med lokale tiltak akkurat nå og at tiltakene må være forholdsmessige.

VIL IKKE STENGE NED: Wilhelmsen sier kommunen hadde stor suksess med lokale tiltak under smitteeksplosjonen i november, og at de nå kun har åtte innlagte på UNN med korona. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– Siden det er variasjoner på smitte i de forskjellige regionene, er det best å ta dette lokalt. Da blir ikke omliggende kommuner som ikke har utbrudd, berørt av innstramminger. Men kommer det nasjonale tiltak, så forholder vi oss til det, sier Wilhelmsen til TV 2.