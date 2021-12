– Ingen signaler om at pandemien er over med det første

Mandag var 295 koronapasienter innlagt på norske sykehus. Smittetrenden er stigene, og regjeringen har varslet at de vil komme med nye tiltak tirsdag.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, mener vi har ingen signaler på at pandemien er over med det første. Han mener nye mutanter vil fortsette å ta over for tidligere.

– Dette viruset muterer veldig, og vaksinen vi har utviklet beskytter ikke i særlig grad mot at vi blir smittet. Den beskytter mot alvorlig sykdom, sier Olsvik til TV 2.

Varsler tiltak

Regjeringen har varslet at de vil komme med nye smittevernstiltak tirsdag.

– Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår, sa helseminister Ingvild Kjerkol til NRK.

Olsvik mener vi nå har behov for nye tiltak.

– Det er nok riktig at man må prøve å ta dette i starten, før det får spredd seg for mye. Om vi får en periode med begrensede muligheter for å spre viruset, ser jeg ikke på det som negativt, sier han.

Han trekker imidlertid fram at det per nå ser ut til at omikron gir et mildere sykdomsforløp enn forventet, og ser ut til å gi få dødsfall.

Bekymret for helsevesenet

Anne Spurkland er professor i anatomi og forsker på molekylær immunologi. Hun mener vaksinasjon med tredje dose vil kunne bidra til å lette byrden for helsesektoren.

– Det er et stort problem hvis dette viruset nå sprer seg voldsomt. Det å være føre var er fornuftig, for etter det har spredd seg voldsomt er det for sent, sier hun til TV 2.

Spurkland mener det vil være en fordel for fellesskapet dersom en tilstrekkelig andel av oss tar en tredje vaksinedose, selv om vi allerede er relativt godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

– Hvis mange blir smittet, så vil det likevel være et problem for helsevesenet, sier hun.

– Kan vi komme oss ut av pandemien med de vaksinene vi har i dag?

– Jeg håper det at immunforsvaret til slutt får overtaket, fordi det blir minnet om viruset gang på gang. Jeg er enig med Olsvik i at vi kan regne med at det kommer flere varianter, men jeg velger å være optimist.

– Vi er på et mye bedre sted nå enn vi var i fjor, mener Spurkland.