«Instagramkonge og globetrotter»

Dersom du så nøye etter på benken til Romania i tirsdagens kamp mot Norge. Da la du kanskje merke til en fyr som ikke akkurat ser ut som han er vokst opp i Transylvania.

Og det er han heller ikke. For Bent Dahl er bare en enkel kar fra Drammen - for å bruke hans egne ord.

Men han er en av dem som er bedre kjent utenfor Norges grenser enn han er her hjemme. For siden 2012 har han stort sett hatt sitt virke i utlandet. Men han har også gjort sitt her hjemme. Han har ledet både Drammens herrer og Skrims damer i eliteserien.

Her skal jeg prøve å fortelle litt av det han har funnet på de siste årene. For han har virkelig fartet rundt.

I 2012 ville Russland gjøre noe med fortrinnet Norge hadde fått på videoanalyse. Hva er vel da bedre enn å headhunte en som hadde vært i det norske analyseteamet siden 1999 - først for kvinnelandslaget og så for herrene.

I fire år var han ansvarlig for å analysere motstanderne til de russiske håndballherrene.

Men det var ingen heltidsjobb, så ved siden av var han engasjert for å bygge opp guttehåndballen i Georgia.

I februar 2016 fikk han et tilbud han ikke kunne si nei til. Da ble han landslagstrener for Italias kvinnelandslag.

To år senere ringte Tor Odvar Moen til ham og spurte om han ville bli med til Ungarn. Moen hadde fått jobben med å løfte hardt satsende Siofok opp i ryggen på storlagene Györ og FTC. Med Dahl som assistent, så klarte han det.

Men Moen fikk hjemlengsel og flyttet hjem til Norge i 2020. Da ble det internt opprykk for Dahl, som overtok som hovedtrener.

Den sportslige fremgangen stoppet opp, og da ville klubbens president styre butikken selv. Dahl ble sittende igjen handlingslammet til han også valgte å flytte hjem.

I januar 2021 spurte Adrian Vasile om ikke Dahl kunne være med rundt det rumenske landslaget, og i september overtok han også treneransvaret i den rumenske storklubben Valcea.

Og om det ikke var nok, så har han som lektor for Det europeiske håndballforbundet holdt foredrag i land som Malta, Israel, Sverige, Tyskland, Portugal og Slovenia.

Men det er ikke bare som håndballtrener Dahl er blitt et kjent navn i håndball-verden.

For 51-åringen er det nærmeste du kommer en håndball-influenser.

Som den håndballnerden han er, så får han med seg det meste som skjer rundt om i verden. Han begynte å legge videoklipp av gode og morsomme prestasjoner på instagramkontoen sin.

Men han hadde ikke sett for seg at håndballfans verden over skulle valfarte til kontoen hans.

Skulle du ha lyst til å se en spektakulær finte eller et vakkert mål, så er det bare å ta turen innom kontoen hans og kose deg. Der er det mer enn nok å se på.

Det hjalp ikke Romania å ha en enkel kar fra Drammen i trenerteamet sitt. De ble et nummer for små i møte med gullhungrige norske jenter. Men det gror godt hos Romania, og med superstjernen Cristina Neagu tilbake, så kan de bite godt fra seg i EM om to år.