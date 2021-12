Kvinnen i 80-årene «glemte» noe viktig – dermed røk førerkortet

Vinter, snø og is kan gjøre det utfordrende å kjøre bil i denne årstiden. Og ikke minst: Det kan også kreve at man gjør en jobb før man kjører avgårde: Nemlig å få bort snø og is fra rutene, slik at man har forsvarlig sikt.

Men ikke alle tar seg tid til å gjøre dette. I fjor skrev UP ut 329 bøter til bilister som kjørte med for dårlig sikt. Senest før helgen mistet mistet en kvinne i 80-årene førerkortet for dette. Og når det går til førerkortbeslag – da snakker vi graverende tilfeller.

I mange tilfeller pålegger politiet bilistene å fjerne snø og/eller skrape is før de får kjøre videre. I mer alvorlige tilfeller blir det bøter. Og er det ille nok, ryker altså førerkortet også.

Mange tar sjansen

– Det bekymrer meg at så mange velger å kjøre med for dårlig utsyn, da dette kan skape farlige situasjoner og ulykker. Her må det en holdningsendring til, sier konstituert sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

Halvparten av de spurte mellom 18 og 29 år kjører uten tilstrekkelig sikt, viser tallene i en Norstatundersøkelse utført for Frende Forsikring. Nå er det kaldt mange steder i landet og mange tar dessverre sjansen.

Konstituert UP-sjef forteller hva Vegtrafikkloven sier:

– Føreren skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider og påse at snø, is, duggmerker eller andre gjenstander ikke hindrer sikten eller er forstyrrende, sier han, i en pressemelding.

Knust speil? Det kan koste over 30.000 kroner

Mindre enn A4-ark

Så hvor mye må du skrape for at det skal være godt nok? Hvis vindusviskerområdet og de fremste sidevinduene er fri for snø, is og dugg, er det greit.

– Hvis du har skrapt mindre enn dette, venter minst et forenklet forelegg på 2.600 kroner. Er mindre enn halve frontruten skrapt, blir det anmeldelse og hvis det er skrapt mindre enn et A4-ark, blir det anmeldelse og førerkortbeslag, sier Skjelbred Larsen.

Hvis manglende sikt er en medvirkende årsak til en ulykke, kan politiet reise tiltale mot deg. Fengsel kan da også være en aktuell reaksjon i tillegg til bot og inndratt førerkort.

Nesten ikke sikt – det straffet seg

Ingen unnskyldning

I tillegg kan det få store økonomiske konsekvenser:

– Vi ser det som grovt uaktsomt å ikke skrape rutene skikkelig. Et forsikringsselskap vil normalt redusere erstatningen og i verste fall kan den falle helt bort. Da blir de to minuttene du sparte svært kostbare, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende forsikring.

Frost og rim på bilrutene kommer av at vanndampen i luften fryser til iskrystaller. Er det fuktig inneklima i bilen, får du også dugg på innsiden, som igjen fører til is på innsiden av ruten.

– Dårlig tid, forsovelse, trøtte unger, regn og kulde er altså ingen unnskyldning. Snø, is, dugg eller annet som hindrer eller reduserer sikten for deg og trafikksikkerheten for alle må bort før du kjører, sier Ytre-Hauge.

LES MER: Jeg kommer rundt svingen – og tror nesten ikke mine egne øyne

Oslo-folk flinkest, resten av Østlandet dårligst Så mange kjører uten tilstrekkelig sikt (fordelt på landsdeler). Innlandet og Viken: 35 prosent

Trøndelag og Møre og Romsdal: 34 prosent

Rogaland og Vestland: 33 prosent

Agder, Telemark og Vestfold: 33 prosent

Nordland, Troms og Finnmark: 25 prosent

Oslo: 23 prosent

Video: Plutselig ser Jan Christian rett inn i grillen på traileren