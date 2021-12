Én ting skiller Jenny (26) fra de andre VM-spillerne: – Noen synes kanskje det er ekkelt

Den svenske landslagsspilleren Jenny Carlson er åpen om at hun spiller med stomipose. Hun mener det er viktig å vise at det ikke er noe hinder når man vil være aktiv.

Den svenske VM-spilleren Jenny Carlson (26) har slitt mer med sykdom og skader enn de fleste, og på ett punkt skiller hun seg fra de fleste andre spillerne.

26-åringen spiller med stomipose på magen, noe hun er hun helt åpen om. Carlson har laget Instagram-kontoen @athletewithstoma, der hun deler bilder fra sin hverdag som elitespiller med stomipose. Det gjør hun for å hjelpe andre.

– Ettersom det er så mange som ikke vet hva det handler om. Mange i samme situasjon velger å ikke være fysisk aktive. Da kan jeg, som er ganske aktiv, vise at det likevel er mulig, sier hun til Expressen.

Ser det på den lyse siden

Stort sett får hun positive tilbakemeldinger på sin åpenhet.

– Det har vært veldig positivt. Både fra andre med stomi, folk nær meg og utenfra. Det er selvfølgelig også de som sier det motsatte, og kanskje synes det er ekkelt eller hva det måtte være, men jeg velger å lytte til det positive i stedet, sier Carlson.

26-åringen mener det er viktig at folk får vite at det er problemfritt for henne, og at hun som aktiv merker veldig liten forskjell fra tiden før hun fikk stomipose.

– Det skiller seg ikke så mye fra før, men det hjelper meg og jeg slipper å spille syk. Noen ganger må jeg sjekke at den sitter på plass, men for det meste er det ingenting som forstyrrer. Jeg har en beskyttelse som er nesten som en vanlig ryggbeskytter, bare litt tynnere, som hjelper meg å holde posen på plass, sier Carlson.

Skade- og sykdomsmareritt

Nå smiler livet som aktiv for 26-åringen som til daglig spiller for danske Holstebro. I sommer spilte hun OL, og nå er hun en del av svenskenes VM-lag.

Men motgang har det vært mye av. Det var trenere og leger som ikke trodde hun kunne spille håndball på toppnivå igjen, men hun har ikke latt seg stoppe på tross av korsbåndsoperasjon, en alvorlig fingerskade og skulderproblemer.

Og sist, men ikke minst, diagnosen hun fikk som 18-åring: Ulcerøs kolitt - en kronisk betennelse i slimhinnen i tykktarmen og endetarmen.

Alvorlige bivirkninger gjorde sykdommen uholdbar, og sommeren 2018 ble hun operert og fikk stomipose på magen. To operasjoner kunne gjort stomiposen overflødig, men nå velger hun å beholde den til karrieren er over.

– Jeg skulle gjort to operasjoner, men de ble kansellert. Jeg prøvde å spille håndball igjen, og når det fungerte... da turte jeg ikke risikere at jeg skulle bli dårlig igjen. Tanken er å ta dem etter karrieren i stedet, avhengig av hvordan livet ser ut og hvordan det er, sier Carlson.

Hva er stomi? Ordet stomi betyr munn eller åpning. I medisinsk sammenheng brukes ordet om en kunstig kroppsåpning, i dette tilfellet fra tarm eller urinveier.

Stomien konstrueres kirurgisk ved at en del av tarmen ledes ut gjennom en åpning i bukveggen, og sys fast til huden. Avføring eller urin samles i en stomipose på magen som tømmes eller byttes ved behov.

Hensikten er å avlaste eller erstatte et sykt eller ikke fungerende organ. Kilde: sykepleien.no

Sverige har hatt to særdeles enkle kamper så langt i håndball-VM, der Usbekistan og Puerto Rico har blitt feid av banen med 46-15 og 48-10.

Tirsdag kveld venter den første skikkelige testen, når Estavana Polman og Nederland står på motsatt banehalvdel.