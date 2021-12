Stortingspresidenten ber om granskning av alle velferdsgoder til stortingsrepresentantene

Tirsdag møter stortingspresident Masud Gharahkhani lederen for pendlerboligutvalget for å be henne utvide granskingen til å omfatte absolutt alle velferdsgoder.

Gharahkhani vil også kreve raskere levering av resultatene, skriver Dagsavisen.

Gharahkhani møter tirsdag formiddag Therese Johnsen, lederen for det eksterne utvalget som skal granske Stortingets ordninger.

Der vil Gharahkhani be utvalget utvide sitt mandat, og gå grundig gjennom alle Stortingets ordninger for stortingsrepresentanter, ikke bare pendlerboligene.

Stortingspresidenten vil ha granskning av alt fra reisegodtgjørelser til feriepenger, og vil be om at utvalget skal levere sine anbefalinger allerede før sommeren, mot oktober som opprinnelig var planen.

– Vi ønsker at utvalget skal få et større mandat til å se på alle ordninger. Det mener jeg er et riktig og viktig signal å gi. Det hadde vært gunstig å kunne vedta noen nye prinsipper før sommeren, sier Gharahkhani, som har støtte fra de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget.