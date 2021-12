Drake trekker seg fra Grammy-nominasjonene

35-åringen ble i november nominert til to Grammy-priser. Flere kilder med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyråene AP og AFP at det er Drake og hans management som står bak mandagens beslutning om å trekke nominasjonene.

Ifølge kildene har Recording Academy, som står bak Grammy-prisutdelingen, allerede godtatt anmodningen, og nominasjonene er ikke lenger oppført på nominasjonslisten.

Drake, som har vunnet fire Grammy-priser tidligere, var denne gang nominert for beste rapalbum med «Certified Lover Boy» og beste rap-fremføring med låten «Way 2 Sexy».

Ingen artister vil få muligheten til å ta over den ledige plassen i rap-kategorien. Fire gjenværende nominerte skal kjempe om prisen.

Kildene oppgir ingen begrunnelse for Drakes ønske. Men Drake har tidligere år kritisert Grammy Awards. Blant annet har han vist sin misnøye med å ikke ha blitt nominert utenfor rap-kategorien.

– Den eneste kategorien de klarer å slippe meg inn i, er rap-kategorien, kanskje fordi jeg har rappet tidligere eller fordi jeg er svart, sa han i et intervju i 2017. Under utdelingen i 2019 ga han uttrykk for sin frustrasjon over at svarte hiphop-artister ikke alltid har fått respekten de fortjener.

Det er en kritikk som flere svarte artister, blant dem The Weeknd, Frank Ocean og Jay-Z, også har stilt seg bak de siste årene.

Grammy-prisene deles ut 31. januar.