Rettssaken fortsetter – Jussie Smollett nekter for at han iscenesatte angrep mot seg selv

Skuespilleren Jussie Smollett, som blant annet er å se i serien Empire, nekter for at han skal ha iscenesatt et rasistisk og homofobisk angrep mot seg selv i 2019. Samtidig har bekjente av Smollett en helt annen forklaring på saken.

I januar 2019 gikk nyheten om at Jussie Smollett hadde blitt utsatt for et rasistisk og homofobisk motivert angrep verden rundt.

To nigerianske brødre ble pågrepet, mistenkt for angrepet. De ble senere løslatt da politiet fikk inn nye beviser i saken, og Smollett, best kjent fra TV-serien «Empire», ble videre siktet for å ha betalt dem for å iscenesette angrepet.

Ifølge politiet skal Smolletts motivasjon for gjerningen være å fremme sin egen karriere. Til politiet forklarte han at to maskerte menn slo han i ansiktet, puttet et tau rundt halsen hans, og helte en ukjent kjemisk blanding over han.

Rettssaken mot den 39 år gamle skuespilleren er i gang. Under rettsaken på mandag benektet Smollett at han hadde iscenesatt angrepet på seg selv.

En skisse av skuespilleren Jussie Smollett under rettssaken 6. desember 2021. Foto: Cheryl Cook / AP

Angrepet på vei hjem

Ifølge skuespilleren selv var han var på vei hjem da han oppdaget at noen ropte til ham. En mann skal ha ropt «MAGA-land», som er en referanse til Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

Under rettssaken forklarte Smollett at personen som ropte også skal ha gått til angrep. Smollett mener at den samme personen slo ham i tinningen, og at en annen person sparket han mens han lå nede.

To involverte i saken, brødrene Abimbola og Olabingo Osundairo, har derimot en annen forklaring.

Offentlig oppmerksomhet

Abimbola Osundairo på vei til rettssaken mot skuespiller Jussie Smollett den 2. desember 2021. Foto: Charles Rex Arbogast / AP

Osundairo-brødrene vitnet i rettssaken forrige uke. Under vitneforklaringen sa de at Smollett, som både er svart og homofil, iscenesatte angrepet i håp om å få offentlig oppmerksomhet.

Smollett skal ifølge mennene ha gitt dem 100 dollar for å få tak i utstyr, for så å be dem om å legge en løkke rundt halsen hans og rope homofobiske utsagn. Mennene sa at Smollett også ga dem en sjekk på 3500 dollar som takk for hjelpen. Smollett nekter for dette.

Skuespilleren sa at sjekken på 3500 dollar var ment som en betaling for ernærings- og treningsråd han hadde fått fra den ene mannen, Abimbola Osundairo. Smollett mener at ernæringsrådet dreide seg om et steroid som kan føre til vekttap.

Nyhetsbyrået AP skriver at jurymedlemmene har fått tilgang til en tekstmelding som Abimbola Osundairo mottok fra Smollett. Under samtalen spurte Smollett om Osundairo kunne hjelpe ham med å iscenesette angrepet. På mandag sa Smollett at meldingen handlet om det ulovlige steroidet.

Mulighet for å tjene penger

Forsvarsadvokater har antydet at Abimbola og Olabingo Osundairo anklaget Smollett for å iscenesette angrepet fordi de mislikte ham og så en mulighet for å tjene penger. Forsvarsadvokater mener også at brødrene skal ha bedt Smollett om 1 million dollar hver for å ikke vitne mot ham i rettssaken.

Skuespilleren skal ha kjent til mennene siden 2017.

Jussie Smollett spilte karakteren Jamal Lyon i serien Empire, og skal ha mottatt en rekke hatmeldinger både før og etter innspillingen. Ifølge aktor skal Smollet ha iscenesatt angrepet i 2019 fordi han var misfornøyd med hvordan produksjonen håndterte situasjonen rundt ham.

I ett av hatbrevene ser man en tegning av en strekmann som henger i en løkke med en pistol rettet mot seg. Trump-referansen «MAGA» står også skrevet i brevet.

Under en vitneforklaring på mandag sa derimot Bratt Morney, som produserte serien Empire, at politiet ble kontaktet da de fikk vite at Smollett hadde mottatt brevet.