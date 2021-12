Avbrøt USA-reise – skal håndtere strømkrisen i Norge

Olje-og energiminister Marte Mjøs Persen kom til USA mandag kveld, men avbryter reisen under ett døgn senere.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (AP) avbrøt mandag kveld sin rundreise på USAs østkyst med HKH Kronprins Haakon og to andre statsråder for å håndtere strømkrisen hjemme i Norge.

Begrunnelsen er at en av statsrådens statssekretærer er rammet av en koronastengt barnehage, og må holde seg hjemme i dagene som kommer.

– På grunn av en koronastengt barnehage i Oslo må statssekretæren hennes være hjemme med barna, og han er da mindre operativ i det pågående arbeidet med tiltak knyttet til de høye strømprisene, sier kommunikasjonssjef for olje-og energidepartementet, Arvid Samland, til TV 2.

– Marte har bare én statssekretær og han har vært sentral i jobben med strømtiltak. Så når han må bli hjemme, må Marte tilbake for å ta over den jobben han har gjort mens hun har vært her, legger Samland til.