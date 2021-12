Data kan være på avveie etter virusangrep mot Nordic Choice Hotels

Torsdag ble hotellkjeden rammet av et virusangrep på deres IT-systemer. I en pressemelding mandag opplyser selskapet at de ikke kan utelukke at data om gjestenes bookinger kan være på avveie.

– Denne informasjonen består av navn, epostadresse, telefonnummer, dato for besøket og eventuelle opplysninger gjesten kan ha oppgitt i forbindelse med sitt besøk. Det er ingenting som tyder på at kort- eller betalingsinformasjon er lekket, skriver selskapet.

– Vi vet det ennå ikke sikkert, men siden vi ser at det kan være en risiko for at informasjon er på avveie, velger vi heller å opplyse om det nå, slik at gjestene våre kan være ekstra obs på eventuelle mistenkelige tekstmeldinger, telefonoppringinger eller eposter, sier Bjørn Arild Wisth, viseadministerendedirektør i Nordic Choice Hotels.

Viruset er et såkalt løsepengevirus som kalles «Conti», men hotellkjeden har valgt å ikke ta kontakt med dem som står bak angrepet. Det har heller ikke kommet noe krav fra dem som står bak.

Virusangrepet rammet primært systemer for booking, innsjekk, utsjekk og betalingsløsningene. I tiden etter har man jobbet for å få oversikt over omfanget, samt gjenopprette systemene for at driften på hotellene kan gå tilbake til normalt.

– Vi har gjennom helgen klart å få på plass erstatningsløsninger på de fleste av hotellene våre. Nå pågår arbeidet for fullt med å få alle tilbake i normal drift, noe vi tror vi er ferdig med i løpet av noen dager, sier Wisth.

(NTB)