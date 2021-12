Jobber på spreng med nye tiltak – dette kan være aktuelt

Det har nå snart gått to år siden verden først stiftet bekjentskap med covid-19.

Viruset som først ble oppdaget i Wuhan i Kina, ble raskt til en verdensomspennende pandemi.

12. mars 2020 innførte regjeringen i Norge de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Dette innebar nærmest en total nedstenging av landet.

Skaper trøbbel

Mens man i slutten av september kunne fjerne de fleste tiltak, og gå over til en normal hverdag med økt beredskap, er situasjonen drøye to måneder senere en helt annen.

Den nye virusvarianten omikron, som først ble oppdaget i Sør-Afrika for en og en halv uke siden, skaper nå på nytt trøbbel.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyste til TV 2 mandag at de på tirsdag vil innføre nye, og strenge tiltak.



Kjerkol sier at det er opptatt av å unngå en ny nedstenging, og at målet med tiltakene vil være å redusere kontakten mellom mennesker.

– Vi kommer til å komme med nye sterke tiltak i morgen fordi vi ser at vi har høyt smittetrykk med delta-varianten, også får vi omikron på toppen. Det gjør oss bekymret på vegne av helsevesenet og deres evne til å gi forsvarlige tjenester og følge opp alle pasienter, sa Kjerkol.

Begrenset kontakt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at de gjennom helgen har gått gjennom hele situasjonsforståelsen, og tilgjengelig kunnskap fra hele verden om omikron-varianten.

Mandag ettermiddag leverte de en liste med tiltak til regjeringen.

– Også har vi gått gjennom de tiltakene vi har og diskutert hvordan vi kan innrette dette for å begrense mobilitet og at smitteførende personer er i kontakt med andre i samfunnet, sier Rostrup Nakstad.

Å begrense mobiliteten kan bety veldig mange ting, sier han.

– Akkurat nå lever vi veldig normalt, og er i kontakt med veldig mange. Der hvor det brukes hjemmekontor og vi holder avstand og der vi innfører andre restriksjoner vil kontakten mellom mennesker går ned, og det er det viktigste når man skal begrense smittespredning, sier Rostrup Nakstad.

– Miste kontrollen

Utfordringen med omikron-varianten er at den fremstår som veldig smittsom, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til TV 2.

– Det at den er mer smittsom, er en utfordring fordi den smitter til de som er vaksinert. Det betyr at vi vil få en større smittespredning i samfunnet, og det er derfor vi ser på ekstra tiltak for at vi ikke skal miste kontrollen, sier avdelingsdirektøren.

Foreløpig tyder studier på at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom.

– Det betyr at vaksiner fortsatt er det viktigste tiltaket vi har. Men det kan se ut som vi kan trenge ekstra tiltak, fordi hvis den er så smittsom vil sykdomsbyrden likevel være stor, sier Vold.

Samme tiltak som tidligere

Hun understreker at tiltakene som presenteres av regjeringen tirsdag, er av samme karakter som er brukt tidligere under pandemien.

– Dette med vaksinering er veldig viktig, samt kontaktreduserende og målrettede tiltak, sier Vold.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at de har vært opptatt av å unngå en nedstenging, men understreker at tiltakene som kommer tirsdag vil få negative konsekvenser.

– Vi må ha kontroll gjennom pandemien. Og med kontroll mener vi at sykehusene får ivaretatt pasientene på en best mulig måte, sier Kjerkol til TV 2.

Bekymring for jula

Med bare uker igjen til jul, er det mange som nå frykter hvilke konsekvenser tiltakene vil få.

Rostrup Nakstad sier at de til tross for nye og inngripende tiltak på tirsdag, håper at vi får snudd trenden før det blir jul slik at vi kan leve tilnærmet som normalt gjennom vinteren.

– Men det er veldig uheldig at vi får en økning med delta og utbrudd av omikron på toppen av det hele. Vi har ikke registrert influensa hos pasienter på sykehus en gang. Men det positive med smittetiltak er at de virker på begge varianter, også influensa, sier han til TV 2.

De nye tiltakene vil bli presentert av regjeringen på en pressekonferanse tirsdag. Tidspunkt er foreløpig ikke kjent.