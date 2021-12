Gro Harlem Brundtland om Kåre Willoch: – Satte sterkt preg på sin samtid

Kåre Willoch overtok makten etter Gro Harlem Brundtland i 1981. Deretter overtok Brundtland i 1986, da Willoch-regjeringen gikk av etter kabinettspørsmål.

De to ledet Norges to største partier og var politiske motstandere i en årrekke.

Hun beskriver den tidligere Høyre-lederen som en av sine viktigste både motstandere og medarbeidere.

– En sentral politisk leder i vårt land er gått bort. Kåre Willoch satte sterkt preg på sin samtid, i mange tiår, som statsråd og partileder, før han vant valget og etterfulgte mine første 9 måneder som statsminister i 1981, skriver Brundtland i en uttalelse.

Willoch sovnet stille inn i sitt hjem på Ullern i Oslo mandag. Brundtland trekker frem Willoch som en av de viktigste politikerne på 70 og 80-tallet.

– Som sentrale personer i spissen for våre to største partier, var vi både i samarbeid og strid over en årrekke. Det forhindret ikke at min regjering støttet fullt opp og stilte oss bak da Kåre Willoch var en sterk kandidat til å bli ny leder av NATO, sier hun.

Bruntland sier hun har stor respekt for Willoch, og sender sine tanker til familien.

– Jeg har aldri vært i tvil om de kvaliteter og de sterke lederegenskapene som preget min fremste politiske motstander gjennom deler av 70 og 80-tallet. Jeg vil i dag hedre og huske hedersmannen og den mangeårige tidligere statsministerkollegaen Kåre Willoch med takk og med stor respekt. Gjennom de mange årene som fulgte etter at vi begge avsluttet vårt ansvar og vår tid i styringen av Norge, har vi med glede møttes ved en rekke viktige korsveier. Arne Olav og jeg sender idag våre tanker til Anne Marie og den nære familie, sier Brundtland.